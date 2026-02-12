Свят

Среща на високо ниво в замък "Алден Бизен": Лидерите на ЕС обсъждат бъдещето на Европа и сигурността

От Версай до Алден Бизен: Когато кризата удари, европейските лидери се оттеглят в замъци за стратегически разговори

12 февруари 2026, 13:09
Нападнаха собствениците на дискотеката, превърнала се в крематориум в Швейцария

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

НАТО засилва присъствието си в Гренландия заради Тръмп - символична арктическа мисия срещу преувеличени заплахи

Ердоган и Мицотакис обсъдиха морските спорове в Егейско море и търговията между Турция и Гърция

"Атмосферна река" донесе смъртоносни бури в Португалия
Ски звездата Линдзи Вон претърпя трета операция след тежкото падане в Кортина д’Ампецо

Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

О т руската инвазия в Украйна до Брекзит и 11 септември, лидерите на ЕС често използват трудни моменти като повод да се оттеглят в провинцията.

Когато ситуацията стане критична, лидерите на ЕС повдигат подвижния мост и се заключват зад укрепените стени на замък.

От руската инвазия в Украйна до Брекзит и атаките на 11 септември, големите моменти, които изискват от ЕС да се организира, обикновено водят до една и съща реакция: "Към замъка!"

Тази седмица не прави изключение. Докато дебатите за бъдещето на ЕС в несигурния свят се засилват, лидерите ще се съберат в четвъртък в замъка "Алден Бизен" във Фландрия, очарователна обстановка за сериозни разговори.

Разположен близо до Билзен в белгийската провинция Лимбург, "Алден Бизен" е един от най-големите замъци между реките Лоара и Рейн. Той дори има ров, който да спира натрапници (и, вероятно, Доналд Тръмп).

Ако се вслушате в Енрико Лета, един от двамата бивши италиански премиери, поканени на срещата, задачата, поставена пред участниците в отстъплението, е амбициозна: спасяване на Европа. "Това отстъпление ще покаже дали Европа може да се обърне и да стане наистина обединена, напълно зряла и независима", каза бившият италиански премиер пред POLITICO. Точно както подписването на Маастрихтския договор през 1992 г. "направи Европа това, което е през последните 35 години", добави Лета, "сега трябва да направим същото отново."

Лидерите, търсещи вдъхновение за възстановяване на конкурентоспособността на ЕС, могат да се обърнат към докладите на Лета и другия поканен бивш италиански премиер Марио Драги, или просто да се насладят на високите сводести тавани, древните гоблени и големите зали.

"Закритите галерии на европейските шато и замъци отдавна са предпочитани места за събиране на политическата върхушка на ЕС", каза Луук ван Мидделаар, историк и директор на Брукселския институт по геополитика, защото "те осигуряват уединението, необходимо за сериозна работа, далеч от любопитството и шумотевицата на големия град."

"В дните, когато Европейският съвет беше все още пътуващ цирк, срещите в замъци също даваха на домакина важна възможност да се покаже. Замъците предоставят това, което на вземането на решения в ЕС често липсва: зрелище и великолепие", добави ван Мидделаар.

От октомври 2003 г. всички официални срещи на Европейския съвет се провеждат в Брюксел. Преди това заседанията често се организираха в страната, която държеше ротационното председателство на Съвета на ЕС.

Когато Антониу Коща пое поста председател на Европейския съвет, той обяви провеждането на неофициални "отстъпления", срещи, предназначени да позволят на лидерите да обсъждат идеи без натиска да достигнат заключения. Идеята беше проста: да излязат от Брюксел и да мислят спокойно, каза неговият екип.

Първото такова събиране, съсредоточено върху отбраната, беше организирано набързо. С малко време за избор на драматични крепости, Съветът предпочете сигурното и се срещна в Palais d’Egmont в Брюксел, дом на белгийското външно министерство. Перфектно уважавано място, но не замък.

Служителите на Съвета по-късно прегледаха локации из цяла Белгия, преди да изберат "Алден Бизен", който отговаря на всички изисквания: сигурност за 27 лидери, място за пресата и правилната комбинация от практичност и каменни стени.

  • Участието на премиера в оставка Росен Желязков

От Министерския съвет публикуваха пост във Facebook, който гласи, че премиерът в оставка Росен Желязков участва в неформална среща по покана на министър-председателя на Италия Джорджа Мелони, федералния канцлер на Германия Фридрих Мерц и премиера на Белгия Барт Де Вевер.

"Форматът предшестваше днешното заседание на Европейския съвет.Разговорът бе посветен на интеграцията на единния пазар, опростяването на бюрократичните процеси в ЕС, търговската политика, сигурността на външните граници на ЕС. Премиерът Желязков дискутира с колегите си и подготовката на програмата за конкурентоспособността на Европейския съюз”, написаха от МС.

От правителствената пресслужба съобщиха, че  Желязков е разговарял с италианския министър-председател Джорджа Мелони в Лиеж. Двамата са обсъдили темите за намаляване на бюрокрацията и засилване на енергийната сигурност чрез стабилизиране на цените на електроенергията, подобряване на свързаността на мрежите и оптимизация на системата за търговия с емисии.

"Желязков и Мелони се обединиха около виждането, че Европейският съвет трябва да формулира ясни цели със срокове, така че до март да бъде изготвена пътна карта с краткосрочни мерки за повишаване на конкурентоспособността на ЕС, ефективното функциониране на вътрешния пазар и разширяване на достъпа на европейското производство до световните пазари", посочват от МС.

Премиерът Желязков и италианският министър-председател Джорджа Мелони са разговаряли и за засилване на сътрудничеството в отбранителната сфера между двете държави.

Тази седмица не е първият път, когато ЕС използва този подход.

През март 2022 г., само дни след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, лидерите на ЕС се срещнаха във Версай, домакин на френския президент Еманюел Макрон.

Това неофициално събиране доведе до "Декларацията от Версай", с която държавите членки се ангажираха да засилят разходите за отбрана и да намалят енергийната си зависимост от Русия.

През септември 2016 г., след първата среща след решението на Великобритания да напусне ЕС, лидерите се отправиха към драматичния хълмов замък в Братислава с изглед към Дунав.

След атаките на 11 септември Европейският съвет се събра през декември 2001 г. в Château de Laeken, официалната резиденция на белгийското кралско семейство. Уединеното място осигури необходимата сигурност за обсъждане на чувствителни теми, свързани с тероризма.

Още по-назад, през декември 1991 г., срещата на Европейския съвет, която проправи пътя за Маастрихтския договор, се състоя в Provinciehuis Limburg, не в замък. Въпреки това, едно странично събитие отведе лидерите до близкия Château Neercanne, където, по време на обяд, домакинстван от кралица Беатрис, те символично подписаха имената си на стената на пещера.

Понякога кулите отстъпват място на клустери. Договорът от Лисабон беше подписан на 13 декември 2007 г. в манастира Jerónimos от 16 век, част от световното наследство на ЮНЕСКО.

"Замъците се появяват в Европа главно след разпадането на империята на Карл Велики. Те са реакция на несигурността от вакуум на властта и страха какво може да означава това за тези, които държат властта", каза историкът от Средновековието Мат Луис.

"Привлекателността на провеждането на значими международни събития в замъци и дворци остава силна и днес", добави Луис. "Съвременните политици поне частично използват същия подход като техните средновековни предци. В същото време това отстъпление говори за определена крехкост, момент, от който зависи много, укрепен от вековните защити на замъка."

Като се има предвид как Тръмп обича да приема гости в собственото си имение Mar-a-Lago, може само да се спекулира дали, ако Тиери Брьотон някога беше станал председател на Европейската комисия, срещите може би щяха да се проведат в Château de Gargilesse, който Брьотон закупи през 2023 г.

Източник: POLITICO    
Лидери на ЕС Замъци Срещи на високо ниво Европейски съвет Европейски предизвикателства Алден Бизен Стратегически отстъпления Европейско единство Сигурност Вземане на решения
