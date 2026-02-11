МОН проверява училище във връзка със случая "Петрохан"

След избора на Андрей Гюров: Всичко, което трябва да знаете за процедурата оттук нататък

К ъм момента е установено, че убитото в кемпер под връх Околчица непълнолетно момче не е посещавало училище от 5 януари 2026 г. (след края на зимната ваканция), съобщиха пред БТА от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).

В ход е проверка на Министерството на образованието и науката (МОН) на място в частното средно училище (ЧСУ) "Космос", където е учило детето.

От МОН уточняват, че отсъствията са били нанесени от частното училище в националната електронна система (НЕИСПУО) едва на 3 февруари 2026 г. Така реално институциите не са могли да реагират по-рано и да се задейства Механизмът за обхват и задържане в училище.

"Според ЧСУ "Космос" ученикът е посещавал училище, но проверката установява периоди на дълги отсъствия, като в момента се проверява всеки от тях с наличните документи и отразената в дневника информация. Установени са и други административни несъответствия - например училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище", поясняват от МОН.

Тече проверка на МОН в частното училище, споменато в случая "Петрохан", от там излязоха с позиция

От министерството съобщават, че на 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата - от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ "Космос" информация в НЕИСПУО е приложена молба (входящ номер 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ "Космос", считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/2026 година.

Проверката на място ще продължи поне до края на седмицата. Ще се проверява учебният план, квалификацията на учителите, коректното водене на дневник с присъствията и всички останали аспекти на училищната организация. Заедно с това ще се обърне внимание и на атмосферата в училище, както и дали е нужна и оказва ли се от училището психологическа подкрепа на учениците след събитията от последната седмица. В зависимост от установените нарушения ще се предприемат и последващи действия, информират от МОН.

Припомняме, че частното училище "Космос" се намира в село Осойца. От училището публикуваха петиция, "която е отворена и е онлайн за всеки, който поставя етиката преди сензацията, и зачита фактите, а не спекулациите".

Петицията е за по-отговорно публично отразяване на информация, свързана с институции за деца, уточняват от Обществения съвет към училището.