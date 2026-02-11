България

МОН проверява училище във връзка със случая "Петрохан"

МОН: Училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище

11 февруари 2026, 17:26
Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер

Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер
Откриха голяма сума фалшиви евро у мъж в Златна Панега

Откриха голяма сума фалшиви евро у мъж в Златна Панега
„Петрохан“: Най-заплетеният случай в историята на българската криминалистика

„Петрохан“: Най-заплетеният случай в историята на българската криминалистика
Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер

Честни избори или политически капан? Буря от реакции след избора на Андрей Гюров за премиер
ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер

ИТН: Андрей Гюров няма право да стане служебен премиер
Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач

Историческа промяна: България за първи път има повече от един жп превозвач
След избора на Андрей Гюров: Всичко, което трябва да знаете за процедурата оттук нататък

След избора на Андрей Гюров: Всичко, което трябва да знаете за процедурата оттук нататък
Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател

К ъм момента е установено, че убитото в кемпер под връх Околчица непълнолетно момче не е посещавало училище от 5 януари 2026 г. (след края на зимната ваканция), съобщиха пред БТА от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).

В ход е проверка на Министерството на образованието и науката (МОН) на място в частното средно училище (ЧСУ) "Космос", където е учило детето.

От МОН уточняват, че отсъствията са били нанесени от частното училище в националната електронна система (НЕИСПУО) едва на 3 февруари 2026 г. Така реално институциите не са могли да реагират по-рано и да се задейства Механизмът за обхват и задържане в училище.

"Според ЧСУ "Космос" ученикът е посещавал училище, но проверката установява периоди на дълги отсъствия, като в момента се проверява всеки от тях с наличните документи и отразената в дневника информация. Установени са и други административни несъответствия - например училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище", поясняват от МОН. 

Тече проверка на МОН в частното училище, споменато в случая "Петрохан", от там излязоха с позиция

От министерството съобщават, че на 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата - от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ "Космос" информация в НЕИСПУО е приложена молба (входящ номер 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ "Космос", считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/2026 година.

Проверката на място ще продължи поне до края на седмицата. Ще се проверява учебният план, квалификацията на учителите, коректното водене на дневник с присъствията и всички останали аспекти на училищната организация. Заедно с това ще се обърне внимание и на атмосферата в училище, както и дали е нужна и оказва ли се от училището психологическа подкрепа на учениците след събитията от последната седмица. В зависимост от установените нарушения ще се предприемат и последващи действия, информират от МОН.

Припомняме, че частното училище "Космос" се намира в село Осойца. От училището публикуваха петиция, "която е отворена и е онлайн за всеки, който поставя етиката преди сензацията, и зачита фактите, а не спекулациите".

Петицията е за по-отговорно публично отразяване на информация, свързана с институции за деца, уточняват от Обществения съвет към училището.

Източник: БТА, Димитрина Ветова    
МОН Проверка в училище Петрохан
Последвайте ни
Невероятна Лора Христова извоюва медал за България

Невероятна Лора Христова извоюва медал за България

МОН проверява училище във връзка със случая

МОН проверява училище във връзка със случая "Петрохан"

Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

Минути след излитане: Самолет с 55 души падна в океана, няма жертви

Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер

Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер

Работим по-малко преди пенсия

Работим по-малко преди пенсия

pariteni.bg
Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

Надпреварата при твърдотелните батерии се ускорява

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ново развитие за пребитото момиче в Долна Кремена

Ново развитие за пребитото момиче в Долна Кремена

България Преди 55 минути

На пострадалата са причинени кръвонасядане на ушна мида и оток в областта на челото

.

Случаят „Петрохан“: Баба и дядо подали сигнал за риск, после го оттеглили

България Преди 1 час

ДАЗД извършила проверка в хижата, въпреки че сигналът бил оттеглен още същия ден

„Тя го плени“: Истинската любовна история на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

„Тя го плени“: Истинската любовна история на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Любопитно Преди 2 часа

Почти три десетилетия след трагичната им смърт историята им продължава да вълнува, да разделя мнения и да напомня колко разрушителна може да бъде славата, когато се намеси в най-интимното

<p>Йотова върна изборните промени: Лимитът от 20 секции е &bdquo;препятствие от процедурно естество&ldquo;</p>

Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които ограничават гласуването в чужбина

България Преди 2 часа

Президентът наложи вето върху ограниченията за броя на изборните секции извън Европейския съюз, определяйки ги като дискриминационна бариера пред правото на глас

<p>Орбан взриви ЕС: Планът за Украйна е обявяване на война срещу Унгария</p>

Орбан: Планът на ЕС за членството на Украйна е обявяване на война срещу Унгария

Свят Преди 2 часа

Унгарският премиер атакува Брюксел и Киев за ускореното членство на Украйна и предупреди, че искат да свалят правителството му преди ключовите избори през април

Ученик откри стрелба в техникум в Русия, жертва и ранени

Ученик откри стрелба в техникум в Русия, жертва и ранени

Свят Преди 2 часа

Мотивът за действията на задържания се разследва

Започна мисията "Арктически страж" на НАТО срещу Русия

Започна мисията "Арктически страж" на НАТО срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Тя ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците

Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Свят Преди 2 часа

Публикацията за признаване на масовото избиване от 1915 г. предизвика критики и бе определена като "отрицателен акт" от Арменския национален комитет на Америка

Ново разследване поставя под въпрос версията за смъртта на Кърт Кобейн

Ново разследване поставя под въпрос версията за смъртта на Кърт Кобейн

Свят Преди 2 часа

Фронтменът на Nirvana почина на 5 април 1994 г. в дома си в Сиатъл, на 27-годишна възраст, след самонанесена огнестрелна рана

Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР

Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР

България Преди 3 часа

Почетният знак е най-високото отличие на МВнР

Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия

Норвегия с тревожно предупреждение: Не изключваме руска инвазия

Свят Преди 3 часа

Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

Изненадващи данни за еврото и инфлацията в България

България Преди 3 часа

За последните 5 години инфлацията в над 40%

Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

Медицинска сестра: „Преди смъртта си всички пациенти казват едно и също“

Свят Преди 3 часа

Според медицинската сестра няма значение какво лекарство се дава, какви предпазни мерки се предприемат или какви процедури се извършват

<p>Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна</p>

Европа одобри нов заем от 90 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 3 часа

Заемът за Украйна беше одобрен с 458 гласа „за“, „против“ гласуваха 140 евродепутати, а 44 се въздържаха

<p>Защо Google издаде рядка 100-годишна облигация</p>

Google зaлaгa на бъдещето - издаде 100-годишни облигации: Alphabet инвестира в AI с исторически дългосрочен заем

Свят Преди 3 часа

Технологичният гигант Alphabet изненадва света с рядка стогодишна облигация, докато се готви да удвои инвестициите си в изкуствения интелект

Нет Инфо обединява силата на изкуствения интелект с богатия журналистически опит

Нет Инфо обединява силата на изкуствения интелект с богатия журналистически опит

Свят Преди 4 часа

Новата платформа NewsBuild.ai осигурява по-голяма ефективност на уеб редакциите

Всичко от днес

От мрежата

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg

Пет места, в които вашата котка може да се побере

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Учени алармират за ефекта на екраните: Поколението Z – първото с по-ниско IQ от родителите си?

Edna.bg

Дръзка трансформация: 12-годишната дъщеря на Ким Кардашиян отново провокира

Edna.bg

Дафовска: На седмото небе съм, пожелах си да наградя някого и това е... Лора!

Gong.bg

Ивайло Чочев: Лудогорец и Левски са равностойни, искам да продължа да бележа

Gong.bg

ТРИУМФ: Биатлонистката Лора Христова донесе втори медал за България от Игрите в Милано-Кортина

Nova.bg

Президентът реши кой ще оглави служебния кабинет

Nova.bg