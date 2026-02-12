Какво знаем за Деян - човекът, открил телата на „Петрохан“ и подал сигнал

Р азследването на мащабната трагедия, разтърсила страната с общо шест открити трупа, извади на светлина името на Деян Илиев. Той е мъжът, подал сигнала за първите три тела и горящата хижа под прохода „Петрохан“, докато почти едновременно с това други три трупа бяха открити в района на връх Околчица. Илиев не е случаен свидетел, а човекът, сочен за най-близкия приятел на лидера на групата Иво Калушев.

По данни от разследването и местни източници става дума за мъж на име Деян, близък до Ивайло Калушев и свързан с неговата неправителствена организация, съобщи NOVA .

Издирваният след убийството край "Петрохан" спасил деца от пещерата "Духлата" през 2010 година

Според наличната информация, след подаването на сигнала до полицията, мъжът е бил задържан, а по-късно - освободен. Към момента няма официално съобщение за процесуалния му статус.

Деян е регистриран по настоящ адрес в село Гинци, на чиято територия е и хижата. Местните жители разказват, че той закупил къща в селото и живял там със своята партньорка – мексиканка. Двамата водели затворен начин на живот и почти не общували с хората от селото. По думите им няколко дни след разкриването на случая Деян напуснал имота си набързо. При посещение на място не са открити следи от скорошно присъствие – в снега около къщата липсвали следи.

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?

Известно е още, че мъжът е спелеолог и инструктор по техническо пещерно гмуркане, като в това си качество е бил в близки отношения с Калушев, включително при пътувания в чужбина, сред които и до Мексико.

Откриването на телата и бягството от Гинци

Според официалните данни Деян Илиев е открил телата на Ивайло Иванов, Пламен Станев и Дечо Василев на 2 февруари 2026 г. Сигналът към него е подаден часове по-рано от майката на Калушев, която била разтревожена от получен есемес. Макар Илиев да е помолен да провери хижата още на 1 февруари, лошото време го спира. Когато се качва на следващия ден, той намира хижата в пламъци и три трупа около нея.

След подаването на сигнала на телефон 112, Деян е бил задържан за кратко, но впоследствие е освободен. Жители на село Гинци, където той живеел под наем, разказват, че веднага след това Илиев набързо е събрал багажа си и е изчезнал, а в двора на къщата му вече липсват следи от стъпки.

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

Връзката с Калушев: От Мексико до джунглата на Юкатан

Илиев е определян в текстовете на самия Калушев като негов „най-близък приятел по Дхарма“, пише 24 часа . Той е бил неотлъчен спътник на ламата при пътуването му с лодка до Мексико. Заедно прекарват седмици в джунглата на Юкатан, търсейки място за бъдещ духовен център. Илиев участва активно и в „разкриването“ на пещерата Икстлан - име, заимствано от книгите на Карлос Кастанеда.

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Когато стигнахме до Карибите, той веднага напусна кораба и отиде в джунглата на Юкатан с Деян, най-близкия си приятел по Дхарма. Те прекараха няколко седмици там, определяйки възможно място за бъдещ Дхарма център. Когато се върнаха на кораба, Иво каза на всички, че са намерили подходящо място. Знаехме, че само колективните заслуги на групата ще определят дали ще се установим, или пътуването ще продължи. Това развълнува всички и мина само седмица, преди * *двама от неговите ученици в България да направят * много щедро дарение, което позволи закупуването на въпросния имот. След това корабът ни отплава към бреговете на Юкатан, прекосявайки Карибско море. Започна нов етап от нашето колективно пътуване, гласи разказът в сайта на Калушев.

Терзиев с нова версия за "Петрохан", познавал мъжете лично

При завръщането на групата в България през 2019 година обаче Деян Илиев вече не е част от най-вътрешния кръг на сектата. Въпреки че заедно с Калушев е живял в голяма къща над софийското село Бистрица, където първоначално се установява ламата след завръщането си от Мексико. Въпреки твърденията на приятели на Калушев, че той е продал всичко в Мексико, това очевидно не е вярно. Деян Илиев оставя доста силна връзка с латиноамериканската страна. Той се завръща там през годините като дори строи своя къща в джунглата до Тулум - най-голямото туристическо градче на „Ривиера Мая“ на полуостров Юкатан. През есента на 2024 година Илиев обявява къщата под наем. Тя е доста луксозен имот с басейн, наподобяващ сеноте - подземен пещерен извор - езеро. Името сеноте идва от майатан, езика на маите и значи свещен извор. Цената на наема обаче е едва 25 000 песос на месец, което е около 1400 американски долара. Тази цена е доста ниска за луксозен имот в района, показа проверка на „24 часа“.

Мексиканските имоти и духът на Кастанеда

Силното влияние на окултната литература личи и в социалните мрежи. Илиев променя името на профила си на Дон Силвио Мануел - мистичен персонаж от книгите на Кастанеда, описван като „майстор на прикриването“.

За близката връзка на Илиев и Калушев по линия на книгите на Кастанеда говори и фейсбук профила на мъжа, намерил телата на Петрохан. Първоначално профилът му е с кръщелното име, написано на латиница. Впоследствие Илиев сменя името на профила си на Дон Силвио Мануел. Това е името на един от най-близките на главния герой в книгите на Кастанеда дон Хуан. Силвио Мануел е ключова, макар и изключително мистериозна фигура в по-късните книги на Карлос Кастанеда, член на групата от „магьосници“ (толтекски виждачи), ръководена от дон Хуан Матус. Той е описан като майстор на прикриването (изкуството да се променя възприятието на другите) и намерението. Силвио Мануел е бил натоварен със задачата да моделира бъдещите животи на Карлос и да го премести от обичайната му среда. Тъй като той нямал търпението или енергията лично да се занимава с Карлос, той изпраща дон Хуан като свой заместник, но сам поема ролята на висш наставник в по-късен етап. Той е ключова фигура в „лабиринта на повишеното съзнание“, който дон Хуан наставлява Карлос да премине. Силвио Мануел въплъщава най-недостижимите и „магически“ аспекти на шаманското познание в творчеството на Кастанеда, действайки като суров, но ефективен учител по прикриване и намерение.

Логистика и следи

В България Илиев е действал като логистично лице за групата на Калушев. Последните му публични следи са свързани с продажбата на офроуд джип и почти нов кросов мотор Husqvarna. Мотоциклетът е обявен за продажба с фактура, което предполага, че вероятно е бил собственост на организацията на Калушев – Националната асоциация за контрол на защитените територии.

Към момента на публикацията на информацията телефоните на Деян Илиев - и българският, и мексиканските - остават изключени, сочи проверка на "24 часа".