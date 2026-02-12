Какво е състоянието на наръганите хора в София

Автомобилът на Тодор Живков и още ретро експонати на изложение в София

Д вамата пострадали при намушкване в София тази сутрин са с опасност за живота, съобщиха от болниците, в които са настанени след инцидента, предаде агенция БТА.

Момиче на 15 г. е транспортирано в много тежко състояние в болница „Пирогов“. Към момента детето е в операционната, където специалистите се борят за живота му, съобщават на сайта си от лечебното заведение.

Мъж намушка трима души в София, единият почина

Жена на 78 г., която също е пострадала в инцидента, е приета в болница „Царица Йоанна - ИСУЛ“. Пострадалата е в много тежко състояние, с опасност за живота, казаха от лечебното заведение.

Жената е с множество порезни и прободни рани, като най-дълбоката рана е в областта на корема и е засегната част от дебелото черво. Пациентката е опирирана веднага и е настанена в реанимация.

Припомняме, че мъж намушка с нож трима души в столичния квартал „Подуяне“, като рано тази сутрин, един от тях е починал. Сигнал за инцидента е постъпил в 5:40 ч., на място са изпратени три линейки. Медицински екип е установил смъртта на 21-годишно момче.

По информация на NOVA става въпрос за битов скандал.

За жестокото престъпление задържан за 24 часа е 44-годишен мъж, който е с порезна рана на ръката. Той няма предишни криминални регистрации, нито данни за психически заболявания.

Водеща е версията за семеен скандал, при който мъжът се е скарал със сина си и го е намушкал. Съседите им споделят, че не са чували спорове и не знаят за агресивно поведение, но разследващите не изключват възможността да е отключил заболяване в последния момент.