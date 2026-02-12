Мистерията "Петрохан": Нови данни от разследването и ключови въпроси без отговор

Ключови изслушвания в НС - за обвиненията в блудство с дете в Сливен и теча на интимни клипове на жени

Е динадесети ден след откриването на телата на убитите мъже в района на хижа „Петрохан“ и местността Околчица разследването продължава при засилени мерки за сигурност. Периметърът около хижата остава отцепен, а разследващите органи очакват резултатите от ключови експертизи, които трябва да дадат окончателен отговор дали става дума за шесторно убийство или за комбинация от убийство и самоубийство.

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

Сред най-важните доказателства, които се очакват, е експертизата на натривките. Тя трябва да установи кой е произвел изстрелите и в двата случая – както при телата, открити край хижа „Петрохан“, така и при тези в района на връх Околчица.

Припомняме, че три тела бяха намерени в двора на хижа „Петрохан“, а други три – в близост до връх Околчица, във Врачанския Балкан. Всички жертви са с огнестрелни рани в областта на главата.

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Сред жертвите – 15-годишно дете

Една от жертвите на предполагаемото шесторно убийство е 15-годишно дете. За него стана ясно, че през последния месец не е посещавало училище, а няколко дни преди трагедията е било официално отписано от учебното заведение.

В момента в училището тече проверка от страна на Министерството на образованието и науката, която трябва да изясни обстоятелствата около отсъствието и отписването на детето, както и дали са спазени всички законови процедури.

Секта и деца, нови разкрития за телата в хижа "Петрохан"

Кой е подал първия сигнал?

Междувременно се появи нова информация за човека, подал първия сигнал за откритите тела край хижа „Петрохан“. По данни от разследването и местни източници става дума за мъж на име Деян, който е бил близък до Ивайло Калушев и е свързан с неговата неправителствена организация.

Според наличната информация именно той е открил трите тела в двора на хижата и е подал сигнала до полицията. След това е бил задържан за кратко, а по-късно освободен, предаде NOVA. Към момента няма официално съобщение за неговия процесуален статус.

Деян е бил регистриран по настоящ адрес в село Гинци, на чиято територия попада районът на хижа „Петрохан“. Местните жители разказват, че е закупил къща в селото и е живял там със своята партньорка – мексиканка. Двамата водели затворен начин на живот и почти не общували с хората от селото.

Кои са тримата мъже, мистериозно загинали в хижата край "Петрохан"

По думите на местни жители, няколко дни след разкриването на случая Деян е напуснал имота си прибързано. При посещение на място не са открити следи от скорошно присъствие – в снега около къщата липсват стъпки, което подсказва, че оттогава никой не е влизал в нея.

Известно е още, че мъжът е спелеолог и инструктор по техническо пещерно гмуркане. В това си качество той е бил в близки отношения с Ивайло Калушев, включително при съвместни пътувания в чужбина, сред които и Мексико.

Данни от разследването, представени в парламента

Случаят предизвика сериозен политически отзвук и доведе до изслушване на представители на разследващите институции в Народното събрание.

От представената официална информация става ясно, че:

На 27 януари 2026 г. Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, заедно с непълнолетно момиче, пътуват с кемпер до Бургас и село Българи.

На 30 януари тримата мъже се завръщат в София и оставят момичето на домашния ѝ адрес.

На 8 февруари около 9:30 ч. е подаден сигнал за паркиран кемпер във Врачанския Балкан, местността Паталейна. В специализирания автомобил са открити три тела с огнестрелни рани в областта на главата.

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали е убийство

Активност във Facebook и данни от Starlink

ГДБОП е извършила проверка и на Facebook профила на Ивайло Калушев. Установено е, че на 3 февруари е отчетена активност, свързана с IP адрес от сателитната мрежа Starlink.

След официално запитване компанията е предоставила приблизително местоположение на сателитната чиния – в района на пещера Леденика край Враца. По-рано същия ден във Facebook профила на Калушев е публикувано стихотворението „Борба“ от Христо Ботев.

Това обаче отваря един от най-ключовите въпроси в разследването: дали отчетената активност във Facebook означава, че Ивайло Калушев лично е влизал в профила си на 3 февруари, или става дума за техническа активност, която не доказва присъствието на жив човек?

Отговорът на този въпрос е от съществено значение, тъй като пряко влияе върху установяването на точния момент на смъртта и върху цялостната хронология на събитията около един от най-загадъчните и тежки криминални случаи в последните години.