България

Мистерията "Петрохан": Нови данни от разследването и ключови въпроси без отговор

Сред най-важните доказателства, които се очакват, е експертизата на натривките

12 февруари 2026, 07:37
Ключови изслушвания в НС - за обвиненията в блудство с дете в Сливен и теча на интимни клипове на жени

Ключови изслушвания в НС - за обвиненията в блудство с дете в Сливен и теча на интимни клипове на жени
Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров
Валежи от дъжд ни чакат в четвъртък, необичайно топло през уикенда

Валежи от дъжд ни чакат в четвъртък, необичайно топло през уикенда
Хванаха старша полицайка с 2,3 килограма кокаин на „Капитан Андреево“

Хванаха старша полицайка с 2,3 килограма кокаин на „Капитан Андреево“
Манипулирани ли са записите от хижа

Манипулирани ли са записите от хижа "Петрохан"
По случая

По случая "Петрохан" се води дело срещу бивш държавник
МОН проверява училище във връзка със случая

МОН проверява училище във връзка със случая "Петрохан"
Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер

Румен Радев коментира избора на Илияна Йотова за служебен премиер

Е динадесети ден след откриването на телата на убитите мъже в района на хижа „Петрохан“ и местността Околчица разследването продължава при засилени мерки за сигурност. Периметърът около хижата остава отцепен, а разследващите органи очакват резултатите от ключови експертизи, които трябва да дадат окончателен отговор дали става дума за шесторно убийство или за комбинация от убийство и самоубийство.

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

Сред най-важните доказателства, които се очакват, е експертизата на натривките. Тя трябва да установи кой е произвел изстрелите и в двата случая – както при телата, открити край хижа „Петрохан“, така и при тези в района на връх Околчица.

Припомняме, че три тела бяха намерени в двора на хижа „Петрохан“, а други три – в близост до връх Околчица, във Врачанския Балкан. Всички жертви са с огнестрелни рани в областта на главата.

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Сред жертвите – 15-годишно дете

Една от жертвите на предполагаемото шесторно убийство е 15-годишно дете. За него стана ясно, че през последния месец не е посещавало училище, а няколко дни преди трагедията е било официално отписано от учебното заведение.

В момента в училището тече проверка от страна на Министерството на образованието и науката, която трябва да изясни обстоятелствата около отсъствието и отписването на детето, както и дали са спазени всички законови процедури.

Секта и деца, нови разкрития за телата в хижа "Петрохан"

Кой е подал първия сигнал?

Междувременно се появи нова информация за човека, подал първия сигнал за откритите тела край хижа „Петрохан“. По данни от разследването и местни източници става дума за мъж на име Деян, който е бил близък до Ивайло Калушев и е свързан с неговата неправителствена организация.

Според наличната информация именно той е открил трите тела в двора на хижата и е подал сигнала до полицията. След това е бил задържан за кратко, а по-късно освободен, предаде NOVA. Към момента няма официално съобщение за неговия процесуален статус.

Деян е бил регистриран по настоящ адрес в село Гинци, на чиято територия попада районът на хижа „Петрохан“. Местните жители разказват, че е закупил къща в селото и е живял там със своята партньорка – мексиканка. Двамата водели затворен начин на живот и почти не общували с хората от селото.

Кои са тримата мъже, мистериозно загинали в хижата край "Петрохан"

По думите на местни жители, няколко дни след разкриването на случая Деян е напуснал имота си прибързано. При посещение на място не са открити следи от скорошно присъствие – в снега около къщата липсват стъпки, което подсказва, че оттогава никой не е влизал в нея.

Известно е още, че мъжът е спелеолог и инструктор по техническо пещерно гмуркане. В това си качество той е бил в близки отношения с Ивайло Калушев, включително при съвместни пътувания в чужбина, сред които и Мексико.

Данни от разследването, представени в парламента

Случаят предизвика сериозен политически отзвук и доведе до изслушване на представители на разследващите институции в Народното събрание.

От представената официална информация става ясно, че:

  • На 27 януари 2026 г. Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, заедно с непълнолетно момиче, пътуват с кемпер до Бургас и село Българи.
  • На 30 януари тримата мъже се завръщат в София и оставят момичето на домашния ѝ адрес.
  • На 8 февруари около 9:30 ч. е подаден сигнал за паркиран кемпер във Врачанския Балкан, местността Паталейна. В специализирания автомобил са открити три тела с огнестрелни рани в областта на главата.

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали е убийство

Активност във Facebook и данни от Starlink

ГДБОП е извършила проверка и на Facebook профила на Ивайло Калушев. Установено е, че на 3 февруари е отчетена активност, свързана с IP адрес от сателитната мрежа Starlink.

След официално запитване компанията е предоставила приблизително местоположение на сателитната чиния – в района на пещера Леденика край Враца. По-рано същия ден във Facebook профила на Калушев е публикувано стихотворението „Борба“ от Христо Ботев.

Това обаче отваря един от най-ключовите въпроси в разследването: дали отчетената активност във Facebook означава, че Ивайло Калушев лично е влизал в профила си на 3 февруари, или става дума за техническа активност, която не доказва присъствието на жив човек?

Отговорът на този въпрос е от съществено значение, тъй като пряко влияе върху установяването на точния момент на смъртта и върху цялостната хронология на събитията около един от най-загадъчните и тежки криминални случаи в последните години.

Източник: NOVA    
Петрохан убийство тела разследване
Последвайте ни
Мистерията

Мистерията "Петрохан": Нови данни от разследването и ключови въпроси без отговор

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Спомняте ли си какво сънувахте снощи? Може да се сбъдне

Спомняте ли си какво сънувахте снощи? Може да се сбъдне

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Грижа за домашните любимци през зимния сезон

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 4 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 4 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 4 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски иска дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Зеленски иска дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Свят Преди 17 минути

Той описа членството в ЕС като гаранция за сигурност за Украйна, подчертавайки нуждата на конкретни подробности и фиксиран срок

<p>МВнР с важно предупреждение за пътуващите от и до Германия</p>

МВнР предупреждава: Стачка на "Луфтханза" може да засегне полети между България и Германия

Свят Преди 34 минути

Очаква се на летищата в Берлин, Франкфурт, Мюнхен и други градове да бъдат отменени или забавени значителен брой от планираните за деня полети на компанията и други свързани с нея авиопревозвачи

Възкръснал след 400 години: Учени разкриха лицето на хърватски „вампир“

Възкръснал след 400 години: Учени разкриха лицето на хърватски „вампир“

Свят Преди 1 час

Открит в крепост в Източна Хърватия, трупът е бил ексхумиран, обезглавен и погребан повторно с лицето надолу

Като от апокалиптичен филм: Мистерията на изоставеното селище в Уелс

Като от апокалиптичен филм: Мистерията на изоставеното селище в Уелс

Свят Преди 1 час

Няма "ясен отговор" защо жилищният комплекс не се използва

Почина звездата от „Доусънс Крийк“ Джеймс Ван дер Бийк

Почина звездата от „Доусънс Крийк“ Джеймс Ван дер Бийк

Свят Преди 9 часа

Ван дер Бийк разкри през 2024 г., че е диагностициран с рак на дебелото черво

Тръмп поиска от Нетаняху преговорите с Иран да продължат

Тръмп поиска от Нетаняху преговорите с Иран да продължат

Свят Преди 9 часа

Нетаняху е подчертал, че сигурността на Израел е приоритет

САЩ затвориха огромно летище, тествали супероръжие

САЩ затвориха огромно летище, тествали супероръжие

Свят Преди 10 часа

ФАА предупреди за възможно "използване на смъртоносна сила"

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Зеленски: Всичко се плаща от парите, които Русия ще трябва да възстанови

Свят Преди 11 часа

Зеленски: Руснаците имат една формулировка, ние имаме друга, американците имат трета

Директорът на „Столичен автотранспорт“ отказва да подаде оставка

Директорът на „Столичен автотранспорт“ отказва да подаде оставка

България Преди 11 часа

Човек загина при инцидент с влак между Бели извор и Враца

Човек загина при инцидент с влак между Бели извор и Враца

България Преди 12 часа

Отменени бяха пътническите влакове по направленията Мездра – Монтана и Берковица – Мездра

Доживотен затвор за убиеца на жена в "Младост"

Доживотен затвор за убиеца на жена в "Младост"

България Преди 12 часа

Той беше подсъдим за блудство и убийство в изборната нощ през 2024 г.

ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

ЕС одобри 3,3 млрд. евро за отбраната на България

България Преди 12 часа

Днешното решение се основава на положителната оценка на Европейската комисия за националните инвестиционни планове

Ново развитие за пребитото момиче в Долна Кремена

Ново развитие за пребитото момиче в Долна Кремена

България Преди 14 часа

На пострадалата са причинени кръвонасядане на ушна мида и оток в областта на челото

.

Случаят „Петрохан“: Баба и дядо подали сигнал за риск, после го оттеглили

България Преди 14 часа

ДАЗД извършила проверка в хижата, въпреки че сигналът бил оттеглен още същия ден

Костадинов нападна грубо Йотова заради ветото

Костадинов нападна грубо Йотова заради ветото

България Преди 15 часа

Той я нарече „секретарка“ на президента Румен Радев

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Страшен филм“ Джейн Трка

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Страшен филм“ Джейн Трка

Свят Преди 15 часа

През декември 2025 г. стана ясно, че Трка е била открита в безпомощно състояние в дома си в Сан Диего

Всичко от днес

От мрежата

Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 12 февруари, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 12 февруари, четвъртък

Edna.bg

Левски дебне още един играч на Локомотив Пловдив

Gong.bg

Време е за жребий! Стават ясни съперниците на България в Лига на нациите

Gong.bg

Любопитни факти за Зимната олимпиада в Милано-Кортина и спортовете в нея

Nova.bg

Кой е мъжът, подал първия сигнал за убитите мъже до хижата край „Петрохан”

Nova.bg