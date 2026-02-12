Принц Уилям посети резерват за застрашени видове в Саудитска Арабия

Любопитно

Принц Уилям завърши първото си посещение в Саудитска Арабия с визита в природния резерват Шараан и историческия град Ал-Ула, запознавайки се с програми за опазване на застрашени видове и устойчиво земеделие

12 февруари 2026, 11:42
Източник: Getty Images

П ринцът на Уелс посети природен резерват в последния ден от първото си посещение в Саудитска Арабия, за да се запознае с програми за повторно въвеждане на застрашени видове, предава Sky News.

Бъдещият крал посети природния резерват Шараан в източната част на страната, където бе информиран за текущите инициативи за опазване, насочени към защита и повторно въвеждане на местни видове като газели и арабски орикс.

Принцът се запозна и с водеща програма за връщане на критично застрашения арабски леопард.

По време на визитата си Уилям засади акациево дърво в резервата, докато му бяха представени подробности за усилията за опазване на естествената дива природа и уникалния ландшафт на региона.

Принцът ще прекара част от деня и в стария град Ал-Ула, който е дом на над 900 къщи от кирпич и историческа цитадела.

Градът е известен със своята мрежа от тесни улички, които са формирали процъфтяващо селище на древния Път на тамяна – търговски маршрут, по който в продължение на векове са се пренасяли подправки, текстил и ароматни продукти през Арабия.

Принц Уилям се срещна и с местни фермери по време на обиколка на фермите „Оазис“ и „Екоградинарство“ в Ал-Ула. Фермерите споделиха с него подробности за вярата си в устойчивото земеделие и усилията за запазване на селскостопанската история на региона.

Визитата обаче беше засенчена от нови обвинения, свързани с Андрю Маунтбатън-Уиндзор и покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Андрю отрича всякакви нарушения във връзка с Епстийн. Принцът и принцесата на Уелс се опитаха да изяснят позицията си по скандала в понеделник, когато публикуваха първото си публично изявление по въпроса.

