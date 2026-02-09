МВР с нови разкрития за "Петрохан": Отчаяние в НАКЗТ

"Разследваме един случай, който е без аналог в нашата страна".

Това заяви Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция" за случая със смъртта на 6 души, свързани с хижа "Петрохан".

"В продължение на 8 дни не е спирало дори за минута извършването на процесуално следствени действия", каза Наталия Николова - зам. ръководител на Апелативна прокуратура - София, която е координатор за случая.

Христина Лулчева, окръжен прокурор в София поясни, че по досъдебното производство са назначени 18 експертизи, като три от тях изследват нараняванията по намерените тела и установяване на причините за смъртта. Разпитани са 15 лица.

По отношение на сигнала, получен през 2024 г., за злоупотреба с дете от лице в хижа "Петрохан", Лулчева заяви, че не са открити достатъчно доказателства за започване на разследване, тъй като семейството на непълнолетния е отказало да съдейства.

Ангел Папалезов началник на отдел „Криминална полиция” към Национална полиция коментира, че районът на хижа "Петрохан" първо е бил проучен с дрон, преди полицията да влезе в територията на обекта. Там не е имало екипи на ДАНС.

Пред главния вход са намерени три тела, два пистолета и пушка до тях. Установено е, че освен тримата мъртви в хижата е имало и още три лица в преходните дни.

Ръководителят на "Национална агенция за контрол на защитените територии" Ивайло Калушев притежава имот в село Българи, Бургаско. Очевидци потвърждават, че той и Николай Златков са пребивавали от 27 до 31 януари на територията на село Българи, били са в тази къща, извършили са строително-ремонтни работи и са тръгнали към София.

Записи от камери от външния охранителен периметър около хижата, показват как Калушев е сбогува с тримата, открити ден по-късно мъртви и след това заедно с Александър Макулев и Николай Златков се качват на кемпера, в който са открити телата им седмица по-късно под връх Околчица.

Друг запис, няколко часа по-късно показва как тримата, чиито тела са намерени пред хижата разговарят, докато около тях тича куче порода Немска овчарка.

"За мен беше чест. То и за мен беше чест. Истинска чест. Ще се видим в... по-хубав начин, че... Благодаря ви за всичко!", казват един на друг Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев. Тримата се смеят. Вятърът заглушава част от думите им на записа.

Източник: NOVA

Друга камера показва как вечерта, след сбогуването, Иванов, Илиев и Статев подпалват хижата. Огънят е потушен след два дни, защото се разпалил отново след първото гасене. В хижата са открити две овъглени кучета. Няма данни за късо съединение.

"Пожарът възниква вечерта на 1 февруари от умишлено запалване на горими материали във вътрешността на хижата, усилено е чрез разпиляване палети и струпването на допълнителни купчина от хартии и книги. На място не са констатирани следи от къси съединения и неизправност в отоплителни уреди или в газовите инсталации. На мястото на пожара са открити напълно овъглени две тела на кучета във вътрешността на сградата. Пожарът е потушен в 2.30 часа на 3 февруари", поясниха от пожарната.

Източник: NOVA

Техниката в открития под връх Околчица кемпер - телефони и старлинк станция, е нямала обхват, и е била изключена. Това затруднило откриването на превозното средство.

Свидетел е посочил, че в сдружението е имало отчаяние. Това е споделил член на "Национална агенция за контрол на защитените територии" със свой роднина. Той е пояснил, че членовете са били разочаровани от това какво става със сдружението, какви са отношенията с държавата и перспективите. Въпросният член на сдружението е споделил, че "смъртта е единственият изход".

Други свидетели посочват, че членовете са извършвали ежедневно с часове религиозни практики, които са били задължителни.

От Следствието поясниха, че всички 6 тела са имали огнестрелни рани в областта на главата, като е стреляно от упор или от много близко разстояние, като е възможно умрелите сами да са държали оръжието. По оръжието е установено само ДНК на починалите лица.

Край телата пред хижа "Петрохан" са намерени четири гилзи, като като едно от телата има две прострелни рани.

В кемпера под връх Околчица са намерени един револвер и един пистолет. 15-годишното момче, намерено застреляно в кемпера, е било клекнало, със сплетени пръсти на двете ръце. Няма следи от съпротива и борба.

Основните версии на разследването и за двата случая са за убийство и последвало самоубийство.

Смъртта на телата, открити пред хижа "Петрохан", е настъпила около 24 часа преди намирането им.