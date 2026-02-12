Свят

НАТО засилва присъствието си в Гренландия заради Тръмп - символична арктическа мисия срещу преувеличени заплахи

Присъствието на Алианса е повече символично, отколкото военна необходимост, но целта е да се угоди на американския президент и да се покаже сила срещу "преувеличената" заплаха

12 февруари 2026, 11:20
Ердоган и Мицотакис обсъдиха морските спорове в Егейско море и търговията между Турция и Гърция

"Атмосферна река" донесе смъртоносни бури в Португалия
Ски звездата Линдзи Вон претърпя трета операция след тежкото падане в Кортина д’Ампецо

Белият дом изтри публикация на вицепрезидента Ванс за арменския геноцид

Как малък арктически град с 20 000 жители се превърна в тестова площадка за Новия световен ред

Френският външен министър не изключва още дипломати да са свързани с досиетата

Зад маската на Ким: Смъртно наказание за сериали и митът за лидера, който не ходи до тоалетна

Криза в ЕС: Европа се опитва да се откъсне от САЩ, но лидерите се разделят за отбраната и икономиката

Н АТО засилва присъствието си в Арктика с цел не толкова да възпира Русия, колкото да възпира Доналд Тръмп.

Докато Алиансът бърза да увеличи дейността си в Арктика преди срещата на министрите на отбраната в Брюксел в четвъртък, дипломати и експерти посочват, че усилието е предимно ребрандиране, насочено към успокояване на американския президент в отговор на силно преувеличена заплаха.

POLITICO разговаря с 13 дипломати от НАТО, служители на Алианса и военни анализатори, някои от които пожелаха анонимност, за да говорят свободно по чувствителни въпроси. Те посочиха значителна промяна в отношението на НАТО към региона под натиск от САЩ, породен от заплахите на Тръмп да анексира острова, но отбелязват, че тя е предимно политическа, а не следствие на непосредствена военна необходимост.

С официалното си определяне на новата мисия "Arctic Sentry" като критична, дипломатическото усилие показва намерението на съюзниците на САЩ да държат Вашингтон на тяхна страна, като се има предвид опасението, че пренебрегването на Тръмп относно Гренландия би могло да бъде катастрофално.

"Предвид нарастващата военна активност на Русия и нарастващия интерес на Китай към високия север, беше от ключово значение да направим повече", каза в сряда генералният секретар на НАТО Марк Руте пред репортери.

НАТО обмисля засилване на сигурността в Арктика

Заплахата на Тръмп за Гренландия през януари беше повратна точка за много европейски държави, утвърждавайки виждането им за САЩ като постоянно ненадежден съюзник. Въпросът ще доминира на предстоящата Мюнхенска конференция по сигурността, където американският държавен секретар Марко Рубио ще се срещне с много лидери на съюзници.

Експертите казват, че всякакви опасения за сигурността са преувеличени, като НАТО е повече от способна да се справи с Русия в Арктика.

"Надявам се, че просто ще ребрандират някои текущи дейности," каза Карстен Фрийс, професор и експерт по арктическа сигурност в Норвежкия институт за международни въпроси. "Ако има много личен състав, особено ако е в Гренландия, това ще бъде скъпо."

"Заплахата е по-теоретична, отколкото реална," призна един дипломат от НАТО и добави, че инициативата има ясно "символично и комуникационно измерение".

Анкетата Public First, проведена в пет държави, показа, че мнозинството хора в САЩ, Канада, Франция, Великобритания и Германия смятат, че Тръмп е сериозен относно опита си да завладее Гренландия, като повечето вярват, че мотивът му е природни ресурси и увеличаване на контрола на САЩ в Арктика. Само малцинство смята, че е мотивиран от заплахата от Русия и Китай.

  • Неоснователна заплаха

След като многократно отказваше да изключи използването на сила за завладяване на Гренландия, президентът на САЩ окончателно оттегли кампанията си за придобиване на датската територия миналия месец. Оттеглянето бе улеснено от обещанието на Руте и съюзниците, че НАТО ще приема по-сериозно арктическата сигурност.

Експертите обаче остават скептични относно военната необходимост от подобна инициатива.

"Не смятам, че НАТО има липса на способности в Арктика. САЩ могат да разположат своите сили в Гренландия, за да защитят Алианса," каза Матю Хики, анализатор и бивш служител в центъра за арктическа сигурност Ted Stevens, свързан с правителството на САЩ.

С възможността САЩ да изпратят "хиляди" войници в Гренландия от Аляска "в рамките на 12 до 24 часа" и опита си от би-годишните Ice Exercises, "това всъщност е повече комуникационен проблем," добави той.

Вашингтон изтъква различни бъдещи заплахи за арктическия остров: огромния ледоразбиващ флот на Москва, хиперзвуковите ракети, които някой ден могат да прелетят над Гренландия незабелязано, нарастващото руско-китайско сътрудничество и топенето на морския лед, което отваря нови търговски маршрути за съмнителни съдове.

Но на практика "заплахата не се е променила от Студената война," каза Фрийс.

САЩ могат лесно да модернизират радарната си система за ранно предупреждение в Гренландия, докато топенето на ледовете само ще увеличи много малко търговския маршрут в Северния морски път край Русия — далеч от Гренландия. Ледоразбивачите имат малко военни приложения и са лесни за проследяване, добави Фрийс.

НАТО започва учение край Гренландия, Русия заплаши с отговор

Сътрудничеството между Китай и Русия в Арктика ще остане "до голяма степен символично," каза Марк Лантен, професор по политически науки и експерт по Китай в Арктическия университет на Норвегия, тъй като Москва е "нервна" относно дългосрочните планове на Пекин за региона и едва ли ще му предостави разширен достъп.

Ако има заплаха, тя е в европейската част на Арктика. Там Северният флот на Русия, базиран на Кола, включва шест оперативни ядрено въоръжени подводници, според Стале Улриксен, преподавател в Кралската норвежка морска академия.

Въпреки това Русия е "значително превъзхождана" от НАТО, каза Сидхар Кошал, старши научен сътрудник в Royal United Services Institute.

От началото на пълномащабната война срещу Украйна Москва е загубила две от трите бригади, разположени на далечния север, а новите части ще се обучават "поне половин десетилетие". Междувременно Норвегия, Германия, Дания и Великобритания купуват морски патрулни самолети Boeing P-8, за да засилят наблюдението на региона. Швеция и Финландия се присъединиха към НАТО в резултат на войната на Русия, засилвайки арктическата мощ на Алианса.

В резултат, допълнителната арктическа мисия, фокусирана върху Гренландия, изглежда "леко безсмислена," каза Улриксен.

Официалната линия на Алианса е, че това е необходима демонстрация на сила. Представител на НАТО каза, че инициативата "ще укрепи позицията на НАТО в Арктика", включително чрез съвместни учения "с участието на десетки хиляди военнослужещи и техника за успешно опериране в арктически условия."

Вижте в нашата галерия: Северно сияние над Нуук, Гренландия

  • Полярни проблеми

Първоначално мисията Arctic Sentry ще включи съществуващи учения като ръководеното от Дания Arctic Endurance в Гренландия под командването на НАТО в Вирджиния. В бъдеще това може да означава изпращане на самолети и морски патрули или създаване на постоянна команда.

В рамките на Алианса се смята, че мисията може да осигури сигнал за ранно предупреждение към Русия и Китай да се държат далеч от Гренландия в бъдеще, особено ако островът реши да стане независим, а след това и да напусне НАТО (нещо, което неговите лидери твърдят, че няма да се случи).

"Ако Гренландия стане независима, ще имате страна, която ще бъде извън НАТО и може да попадне под влияние на нашите противници," каза американският посланик в НАТО Матю Уитакър.

Мисията на Алианса трябва да "се увери, че знаем кой е там или кой преминава през там," добави той.

Някои допълнителни мерки могат да са полезни, каза Кошал, като разполагане на повече безпилотни морски съдове за проследяване на руски подводници и попълване на недостига на оператори на сонар.

Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия

Но постоянно морско присъствие в Арктика би било "напълно излишно" и дори опасно, каза Кошал. "Това поставя корабите в много тежки климатични условия близо до руски територии, където единствената инфраструктура за поддръжка е руска."

В момента САЩ имат около 150 войници в космическата база Питуфик в северната част на Гренландия. Дания и Гренландия подчертават, че са отворени САЩ да разположат повече сили на острова по съществуващи споразумения.

Въпреки това, според Роуз Готемьолер, бивш заместник-секретар на НАТО и заместник-министър на отбраната на САЩ, разполагането на повече войски в Гренландия би било разхищение. "Постоянните дислокации са скъпи и не се налагат при сегашните обстоятелства."

Все пак, за някои съюзници, разходите за техника и персонал са оправдани, за да се предотврати разпад на Алианса. "Може би това не е най-добрият начин за използване на ограничените ресурси," каза четвърти дипломат от НАТО, "но алтернативата е разпад на Алианса."

"Ако цената е изпращане на два кораба в Гренландия и 500 войници за случайни учения, може би си струва."

Припомняме и тази галерия от нашия архив: Красотата на Гренландия

Източник: POLITICO     
Източник: POLITICO
Президентът Йотова обясни защо е избрала Андрей Гюров за служебен премиер

Мисия “Блестящ дом”: Магията на малките неща, които чистят сами

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Нови правила за собствениците на кучета и котки

България Преди 15 минути

Промени предвиждат затягане на контрола при продажба, развъждане и реклама на домашни любимци

Андрей Гюров: Без хора на конци и сламени фигури в кабинета

България Преди 22 минути

Служебният премиер обяви, че няма да бъде „човек на конци“, планира нов удължителен бюджет и е в пълен синхрон с „Дондуков“ 2 за имената на бъдещите министри

Хороскоп за успех и пари: Каква е суперсилата на вашия зодиакален знак

Любопитно Преди 48 минути

Вижте чертите, които ви правят уникални и влияят на вашата кариера, финанси и лични взаимоотношения

