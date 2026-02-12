България

Борислав Сандов призна, че три пъти е бил в хижа "Петрохан": Нищо смущаващо не съм виждал

Бившият министър на околната среда и водите заяви, че срещу него няма предявено обвинение във връзка със случая

12 февруари 2026, 09:14
Борислав Сандов призна, че три пъти е бил в хижа "Петрохан": Нищо смущаващо не съм виждал
Източник: БТА

Б ившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви, че срещу него няма предявено обвинение във връзка със случая „Петрохан“ и определи появилите се твърдения като опит за политизиране на трагедията.

„Нямам предявено обвинение и би било напълно нелепо, ако по някакъв начин се опитат да ми повдигнат такова“, коментира Сандов.

Той уточни, че единственото му участие по темата е било даването на обяснения пред ДАНС през лятото на 2022 г. по сигнал, свързан с рамково споразумение за партньорство между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация, свързана с хижа „Петрохан“.

"Нищо смущаващо не съм виждал в "Петрохан", каза бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите. Той категорично заяви, че не е дарявал пари на организацията, ръководена от Ивайло Калушев.

Сандов добави, че три пъти е бил в хижа "Петрохан". Това се е случило след подписването на споразумението със сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Сандов, който беше част от правителството на Кирил Петков в периода декември 2021 г. - август 2022 г., поясни, че е ходил в хижата веднъж като министър, за да се увери, че НАКЗТ няма фиктивна работа и че че разполагат с техника и база. Там той е видял на място множество кислородни бутилки, които свързва с гмуркане, както и високопроходим джип.

След това е бил вече не в качеството си на министър - през 2023 г. и 2024 г. Качвал се е още 2 пъти със семейството си в най-горещите дни през лятото.

"Посещавал съм хижата още 2 пъти в жегите, еднодневно, семейно, в лично качество", отбеляза той.

На въпрос как е бил допускан, след като по принцип външни лица не са имали достъп до мястото, той отговори, че "там не се запазва нощувка".

При тези частни посещения Сандов е видял и момчето, което е една от жертвите в случая.

По думите му криминалният фокус на случая се измества и вместо да се търси отговор за тежкото престъпление, темата се използва за политически атаки.

„Виждам, че заради несправянето с чисто криминалната част на случая се прави опит още от самото начало той да бъде политизиран. Не се учудвам, че се опитват да ме атакуват и мен. Това се случва от най-различни публични лица – включително председатели на парламентарно представени партии и дори хора от изпълнителната власт“, заяви Сандов пред БНТ.

Той даде пример с лидера на „Има такъв народ“ Слави Трифонов, който според него го е атакувал с неверни твърдения.

„Явно се прави опит да се измести целият случай към чисто политически контекст. А такъв има – предстоят избори, назначава се служебно правителство“, допълни бившият екоминистър.

За споразумението с НПО-то

Сандов категорично отрече твърденията на министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов, че подписаното споразумение с НПО-то е било незаконно.

„Не е незаконно. Има достатъчно основания в Закона за опазване на околната среда и в Конституцията да се насърчава гражданското общество и взаимодействието му с изпълнителната власт“, обясни той.

По думите му документът не представлява нито разрешително, нито договор в класическия смисъл.

„То е рамково споразумение – не създава правомощия, не вменява задължения и не изземва функции на държавата. Това е просто заявка за сътрудничество – МОСВ и НПО-то да си помагат с експертна, консултантска и техническа дейност“, каза още Сандов.

Той подчерта, че проверките на Националната агенция за контрол на защитените територии не са установили нарушения.

„Всички проверки, включително към МОСВ, имат заключение, че министерството не е нарушило закона и не е извършвало дейности, които са изконно държавни“, допълни той.

За посещенията в хижата „Петрохан“

Бившият министър призна, че е посещавал няколко пъти хижата и че е пил чай с Ивайло Калушев, но отрече да са имали приятелски или близки отношения.

„Веднъж отидох през 2022 г., за да се уверя, че няма фиктивна дейност и че наистина разполагат с техниката, за която ми бяха показвали снимки. Видях оборудване – кислородни бутилки, високопроходим джип. Това беше“, разказа Сандов.

Той уточни, че е ходил още два пъти – през лятото на 2023 и 2024 г., семейно и само за ден, в най-горещите дни.

„Не съм запазвал нощувка. Просто се обаждах, че ще се кача, за да пием чай. Това са били отношенията ни. Не сме били колеги, не сме били в една организация, не сме поддържали приятелство“, подчерта той.

Сандов отрече да е виждал деца по време на посещенията си в хижата.

Категорично: „Никой не е влизал въоръжен в МОСВ“

Бившият министър определи като невъзможни твърденията, че представители на НПО-то са влизали въоръжени в сградата на МОСВ.

„Това е абсолютно невъзможно. Забранено е и със сигурност не се е случвало“, заяви той.

По думите му представителите на организацията нямат криминално минало, а самото НПО не е установено като проблемно.

„Всички са с чисто криминално минало. Има информация, че вероятно са сътрудничили с ДАНС“, допълни Сандов.

„Омерзен съм от кампанията“

Сандов заяви, че е дълбоко възмутен от начина, по който се говори за жертвите и техните близки.

„Тези хора още не са погребани, а върху тях се изсипва огромна мръсотия. Това е непристойно – особено когато идва от представители на държавната власт“, каза той.

Според него противоречивите версии на институциите само засилват недоверието в правоохранителните органи.

„Цялото общество е потресено, защото версиите на полицията и прокуратурата се разминават. Това затвърждава усещането за институционална безотговорност“, коментира Сандов.

Той отново подчерта, че не е забелязвал нищо смущаващо в поведението на хората от НПО-то.

„Нямаше никакви индикации за сектантство, паравоенни структури или каквото и да било подобно. Говорили сме за гори, биоразнообразие, защитени територии. Това са били темите ни“, каза още бившият екоминистър.

В заключение Сандов заяви, че се чувства лично засегнат от опитите името му да бъде използвано в политически контекст.

„Омерзен се чувствам и в личен план – от това, че се опитват да прехвърлят институционална отговорност върху мен точно в този период“, заяви той.

Източник: БНТ    
Сандов Петрохан
Последвайте ни

По темата

Мъж намушка трима души в София, единият почина

Мъж намушка трима души в София, единият почина

Юрист: Групата от „Петрохан“ носи белезите на опасна секта

Юрист: Групата от „Петрохан“ носи белезите на опасна секта

Нож, ритници и избит зъб: Подробности за нападението срещу деца в столичното метро

Нож, ритници и избит зъб: Подробности за нападението срещу деца в столичното метро

Проучване: Средиземноморската диета намалява риска от инсулт при жените

Проучване: Средиземноморската диета намалява риска от инсулт при жените

Работим по-малко преди пенсия

Работим по-малко преди пенсия

pariteni.bg
Само един европейски бранд е в топ 10 на най-безопасните коли

Само един европейски бранд е в топ 10 на най-безопасните коли

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 4 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 4 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 4 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Камарата на представителите на САЩ одобри мярка срещу митата на Тръмп за Канада

Камарата на представителите на САЩ одобри мярка срещу митата на Тръмп за Канада

Свят Преди 14 минути

Законодателите гласуваха с 219 срещу 211 гласа в подкрепа на резолюция за прекратяване на използването от страна на Тръмп на извънредно положение като основание за налагане на наказателни търговски мерки върху канадски стоки

"Атмосферна река" донесе смъртоносни бури в Португалия

"Атмосферна река" донесе смъртоносни бури в Португалия

Свят Преди 38 минути

Най-малко 15 души са загинали в резултат на бурите

Киев, Одеса и Днипро под руска ракетна атака

Киев, Одеса и Днипро под руска ракетна атака

Свят Преди 1 час

Ударени са жилищни сгради и инфраструктура, има пострадал

Пожар в подземен паркинг остави част от "Студентски град" без ток, наложи се евакуация

Пожар в подземен паркинг остави част от "Студентски град" без ток, наложи се евакуация

България Преди 1 час

На място са били изпратени четири пожарни коли и една линейка

Русия се е опитала "напълно да блокира" WhatsApp

Русия се е опитала "напълно да блокира" WhatsApp

Свят Преди 1 час

WhatsApp каза, че блокирането на приложението е опит от страна на Русия да привлече потребителите към „държавно контролирано приложение за наблюдение“

Земетресение край Хасково

Земетресение край Хасково

България Преди 1 час

Зеленски иска дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Зеленски иска дата за присъединяване на Украйна към ЕС

Свят Преди 1 час

Той описа членството в ЕС като гаранция за сигурност за Украйна, подчертавайки нуждата на конкретни подробности и фиксиран срок

<p>МВнР с важно предупреждение за пътуващите от и до Германия</p>

МВнР предупреждава: Стачка на "Луфтханза" може да засегне полети между България и Германия

Свят Преди 2 часа

Очаква се на летищата в Берлин, Франкфурт, Мюнхен и други градове да бъдат отменени или забавени значителен брой от планираните за деня полети на компанията и други свързани с нея авиопревозвачи

Две силни земетресения удариха край Курилските острови

Две силни земетресения удариха край Курилските острови

Свят Преди 2 часа

<p>Ключови изслушвания в НС днес</p>

Ключови изслушвания в НС - за обвиненията в блудство с дете в Сливен и теча на интимни клипове на жени

България Преди 2 часа

Очаква се пред депутатите да застанат представители от Комисията за защита на личните данни, от МВР и ГДБОП

<p>Защо &bdquo;изяждаме&ldquo; чувствата си и как да го преодолеем</p>

Защо „изяждаме“ чувствата си и как да го преодолеем

Любопитно Преди 2 часа

В моменти на психологическо претоварване храната престава да изпълнява физическа функция и придобива емоционална, като постепенно създава порочен кръг

Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

Президентът Йотова връчва мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров

България Преди 2 часа

Той бе един от петимата кандидати от т. нар. „домова книга“, които след срещите с държавния глава се съгласиха да станат служебни премиери

Възкръснал след 400 години: Учени разкриха лицето на хърватски „вампир“

Възкръснал след 400 години: Учени разкриха лицето на хърватски „вампир“

Свят Преди 2 часа

Открит в крепост в Източна Хърватия, трупът е бил ексхумиран, обезглавен и погребан повторно с лицето надолу

Като от апокалиптичен филм: Мистерията на изоставеното селище в Уелс

Като от апокалиптичен филм: Мистерията на изоставеното селище в Уелс

Свят Преди 2 часа

Няма "ясен отговор" защо жилищният комплекс не се използва

Спомняте ли си какво сънувахте снощи? Може да се сбъдне

Спомняте ли си какво сънувахте снощи? Може да се сбъдне

България Преди 2 часа

На 12 февруари православната църква почита паметта на свети Мелетий, Антиохийски архиепископ

Древни гръцки моменти с лика на Александър Македонски (Александър Велики)

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

12 февруари: Пророчески сънища – какво носи денят на свети Мелетий

Edna.bg

Дневен хороскоп за 12 февруари, четвъртък

Edna.bg

Улаус Скаршем пред раздяла с ЦСКА

Gong.bg

Официално: Септември София има нов треньор

Gong.bg

Олимпийската медалистка Лора Христова пред NOVA: Биатлонът е моята страст и го правя с любов

Nova.bg

Мъж намушка трима в София, единият почина

Nova.bg