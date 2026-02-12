Борислав Сандов призна, че три пъти е бил в хижа "Петрохан": Нищо смущаващо не съм виждал

Б ившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви, че срещу него няма предявено обвинение във връзка със случая „Петрохан“ и определи появилите се твърдения като опит за политизиране на трагедията.

„Нямам предявено обвинение и би било напълно нелепо, ако по някакъв начин се опитат да ми повдигнат такова“, коментира Сандов.

Той уточни, че единственото му участие по темата е било даването на обяснения пред ДАНС през лятото на 2022 г. по сигнал, свързан с рамково споразумение за партньорство между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация, свързана с хижа „Петрохан“.

"Нищо смущаващо не съм виждал в "Петрохан", каза бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите. Той категорично заяви, че не е дарявал пари на организацията, ръководена от Ивайло Калушев.

Сандов добави, че три пъти е бил в хижа "Петрохан". Това се е случило след подписването на споразумението със сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Сандов, който беше част от правителството на Кирил Петков в периода декември 2021 г. - август 2022 г., поясни, че е ходил в хижата веднъж като министър, за да се увери, че НАКЗТ няма фиктивна работа и че че разполагат с техника и база. Там той е видял на място множество кислородни бутилки, които свързва с гмуркане, както и високопроходим джип.

След това е бил вече не в качеството си на министър - през 2023 г. и 2024 г. Качвал се е още 2 пъти със семейството си в най-горещите дни през лятото.

"Посещавал съм хижата още 2 пъти в жегите, еднодневно, семейно, в лично качество", отбеляза той.

На въпрос как е бил допускан, след като по принцип външни лица не са имали достъп до мястото, той отговори, че "там не се запазва нощувка".

При тези частни посещения Сандов е видял и момчето, което е една от жертвите в случая.

По думите му криминалният фокус на случая се измества и вместо да се търси отговор за тежкото престъпление, темата се използва за политически атаки.

„Виждам, че заради несправянето с чисто криминалната част на случая се прави опит още от самото начало той да бъде политизиран. Не се учудвам, че се опитват да ме атакуват и мен. Това се случва от най-различни публични лица – включително председатели на парламентарно представени партии и дори хора от изпълнителната власт“, заяви Сандов пред БНТ.

Той даде пример с лидера на „Има такъв народ“ Слави Трифонов, който според него го е атакувал с неверни твърдения.

„Явно се прави опит да се измести целият случай към чисто политически контекст. А такъв има – предстоят избори, назначава се служебно правителство“, допълни бившият екоминистър.

За споразумението с НПО-то

Сандов категорично отрече твърденията на министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов, че подписаното споразумение с НПО-то е било незаконно.

„Не е незаконно. Има достатъчно основания в Закона за опазване на околната среда и в Конституцията да се насърчава гражданското общество и взаимодействието му с изпълнителната власт“, обясни той.

По думите му документът не представлява нито разрешително, нито договор в класическия смисъл.

„То е рамково споразумение – не създава правомощия, не вменява задължения и не изземва функции на държавата. Това е просто заявка за сътрудничество – МОСВ и НПО-то да си помагат с експертна, консултантска и техническа дейност“, каза още Сандов.

Той подчерта, че проверките на Националната агенция за контрол на защитените територии не са установили нарушения.

„Всички проверки, включително към МОСВ, имат заключение, че министерството не е нарушило закона и не е извършвало дейности, които са изконно държавни“, допълни той.

За посещенията в хижата „Петрохан“

Бившият министър призна, че е посещавал няколко пъти хижата и че е пил чай с Ивайло Калушев, но отрече да са имали приятелски или близки отношения.

„Веднъж отидох през 2022 г., за да се уверя, че няма фиктивна дейност и че наистина разполагат с техниката, за която ми бяха показвали снимки. Видях оборудване – кислородни бутилки, високопроходим джип. Това беше“, разказа Сандов.

Той уточни, че е ходил още два пъти – през лятото на 2023 и 2024 г., семейно и само за ден, в най-горещите дни.

„Не съм запазвал нощувка. Просто се обаждах, че ще се кача, за да пием чай. Това са били отношенията ни. Не сме били колеги, не сме били в една организация, не сме поддържали приятелство“, подчерта той.

Сандов отрече да е виждал деца по време на посещенията си в хижата.

Категорично: „Никой не е влизал въоръжен в МОСВ“

Бившият министър определи като невъзможни твърденията, че представители на НПО-то са влизали въоръжени в сградата на МОСВ.

„Това е абсолютно невъзможно. Забранено е и със сигурност не се е случвало“, заяви той.

По думите му представителите на организацията нямат криминално минало, а самото НПО не е установено като проблемно.

„Всички са с чисто криминално минало. Има информация, че вероятно са сътрудничили с ДАНС“, допълни Сандов.

„Омерзен съм от кампанията“

Сандов заяви, че е дълбоко възмутен от начина, по който се говори за жертвите и техните близки.

„Тези хора още не са погребани, а върху тях се изсипва огромна мръсотия. Това е непристойно – особено когато идва от представители на държавната власт“, каза той.

Според него противоречивите версии на институциите само засилват недоверието в правоохранителните органи.

„Цялото общество е потресено, защото версиите на полицията и прокуратурата се разминават. Това затвърждава усещането за институционална безотговорност“, коментира Сандов.

Той отново подчерта, че не е забелязвал нищо смущаващо в поведението на хората от НПО-то.

„Нямаше никакви индикации за сектантство, паравоенни структури или каквото и да било подобно. Говорили сме за гори, биоразнообразие, защитени територии. Това са били темите ни“, каза още бившият екоминистър.

В заключение Сандов заяви, че се чувства лично засегнат от опитите името му да бъде използвано в политически контекст.

„Омерзен се чувствам и в личен план – от това, че се опитват да прехвърлят институционална отговорност върху мен точно в този период“, заяви той.