Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

П рокуратурата представи нови, смразяващи данни от експертизите по двете разследвания за смъртта на общо шест души край хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Освен детайли за фаталните изстрели, в случая изплуват свидетелства за шокиращи практики в затворената общност на Ивайло Калушев.
Разследването, което се води под надзора на Окръжните прокуратури в София и Враца, навлиза в решителна фаза. Експертизите и свидетелските показания започват да подреждат пъзела на трагедията, в която се преплитат окултни практики, финансови дарения и подозрения за тежки престъпления срещу личността.
Експертизите: Изстрели от упор и опити за палеж
Съдебномедицинските заключения за две от телата, открити край хижа „Петрохан“, сочат, че смъртта е настъпила вследствие на огнестрелни рани в главата.
Пламен С. е загинал от изстрел с 9-милиметрово оръжие, произведен от упор. По тялото му са открити следи от опърляне, характерни за лица, които са възпламенявали гориво или са предизвикали пожар.
Дечо В. също е издъхнал след изстрел от много близко разстояние. По дланите и китките му са открити изгаряния, вероятно причинени от запалителна течност по ръцете му. Експертите не изключват фаталният изстрел да е произведен със собствената му ръка.
Ивайло И. – предстои финализиране на експертизата за третото тяло. Известно е, че панталонът му е бил частично изгорял, а ръцете – силно окървавени, което налага допълнителни изследвания за барутни частици.
Балистичният анализ потвърждава наличието на барут по дясната ръка на Дечо В. и Пламен С., което съответства на микрочастиците по цевите на трите оръжия, намерени на мястото. Две от гилзите са изстреляни от пистолет марка „Glock“.
Мистерията „Околчица“ и ролята на Калушев
Продължава работата и по случая с трите тела, открити в кемпер под връх „Околчица“. Първоначалните данни сочат наличие на множество барутни частици по ръцете на Ивайло Калушев и Николай З. Такива следи липсват по ръцете на намереното в кемпера малолетно момче.
Сексуални практики и „духовно пречистване“
Един от най-тежките аспекти на разследването засяга вътрешния живот на общността. Предстои графологична експертиза на иззети бележки, описващи „духовно пречистване и сексуални практики“.
Свидетелските показания разкриват затворена структура със строги правила:
Задължителни медитации: Практикувани са визуализации и мантри.
Присъствие на деца: Потвърждават се данните за трайно пребиваване на непълнолетни и малолетни лица в имоти на групата както в България, так и в Мексико.
Шокиращи разкрития: Свидетел твърди, че са осъществявани сексуални контакти между възрастен мъж и малолетни или непълнолетни момчета.
Разследване на финансите
Прокуратурата проверява и финансовата дейност на организацията, включително получени дарения към физически лица и неправителствени структури. Целта е да се установи дали идеологическата обработка не е била параван за финансови злоупотреби и експлоатация.
Разследването продължава, като държавното обвинение обещава своевременна информация при спазване на принципите за обективност.
(Във видеото: Проф. Гайдаров за случая „Петрохан и Околчица”: Различните позиции на институциите не ни дават яснота)