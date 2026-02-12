Андрей Гюров: Без хора на конци и сламени фигури в кабинета

Ключови изслушвания в НС - за обвиненията в блудство с дете в Сливен и теча на интимни клипове на жени

„Вътрешният министър трябва да има репутация и от първия ден да предприеме действия по осигуряването на честни избори. Би трябвало да е човек от системата”. Това каза Андрей Гюров минути след срещата си с президента Илияна Йотова, на която тя му връчи мандата за съставяне на служебен кабинет, съобщи NOVA .

На въпрос дали МВР може да бъде оглавено от Бойко Рашков, Гюров отговори, че всички опции са на масата.

По думите му правосъдният министър трябва да задейства процедура по смяна на фигурата, заемаща поста главен прокурор. „Гледаме МВР и Министерството на правосъдието в цялост. Има един човек, който е узурпирал офиса на главния прокурор и министърът наистина трябва да предприеме действия по случая”, допълни той.

За съжаление днес не мога да кажа имена. Предстоят срещи и разговори. Започвам разговорите и те ще протекат много бързо. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров.

Основната задача за нас е да осигурим честни избори, така че гражданите да видят смисъл да гласуват. За бюджета със сигурност ще правим още един удължителен бюджет, в зависимост от резултатите от изборите, ще имаме разговори и новото мнозинство трябва да дойде със собствена визия за управление и бюджет на страната. С Йотова сме на едно мнение мисля за имената на министрите, коментира Гюров. Хора на конци и сламени фигури не трябва да има в този кабинет, тук сме единодушни с президентството, добави Гюров.

Не съм член на ПП, но най-важно е, че не съм зависим от нито една от партиите, подчерта Гюров.

Ще работим по най-важните задачи, които предстоят пред държавата, за да има плавно предаване на управление, отговори Гюров на въпрос а БГНЕС. Ще вършим работа без да се създава истерия, добави той. За вътрешен министър, Гюров каза, че трябва да е човек от системата на МВР.