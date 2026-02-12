България

Андрей Гюров: Без хора на конци и сламени фигури в кабинета

Служебният премиер обяви, че няма да бъде „човек на конци“, планира нов удължителен бюджет и е в пълен синхрон с „Дондуков“ 2 за имената на бъдещите министри

12 февруари 2026, 11:12
Автомобилът на Тодор Живков и още ретро експонати на изложение в София

Какво знаем за Деян - човекът, открил телата на „Петрохан“ и подал сигнал

Напрежение в НС заради случая „Петрохан“: Стигна се до скандал, обиди и взаимни обвинения

Мъж намушка трима души в София, единият почина

Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати, средната надхвърли 1 970 евро

Нож, ритници и избит зъб: Подробности за нападението срещу деца в столичното метро

Мистерията

Ключови изслушвания в НС - за обвиненията в блудство с дете в Сливен и теча на интимни клипове на жени

„Вътрешният министър трябва да има репутация и от първия ден да предприеме действия по осигуряването на честни избори. Би трябвало да е човек от системата”. Това каза Андрей Гюров минути след срещата си с президента Илияна Йотова, на която тя му връчи мандата за съставяне на служебен кабинет, съобщи NOVA.

На въпрос дали МВР може да бъде оглавено от Бойко Рашков, Гюров отговори, че всички опции са на масата.

По думите му правосъдният министър трябва да задейства процедура по смяна на фигурата, заемаща поста главен прокурор. „Гледаме МВР и Министерството на правосъдието в цялост. Има един човек, който е узурпирал офиса на главния прокурор и министърът наистина трябва да предприеме действия по случая”, допълни той.

За съжаление днес не мога да кажа имена. Предстоят срещи и разговори. Започвам разговорите и те ще протекат много бързо. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров.

Основната задача за нас е да осигурим честни избори, така че гражданите да видят смисъл да гласуват. За бюджета със сигурност ще правим още един удължителен бюджет, в зависимост от резултатите от изборите, ще имаме разговори и новото мнозинство трябва да дойде със собствена визия за управление и бюджет на страната. С Йотова сме на едно мнение мисля за имената на министрите, коментира Гюров. Хора на конци и сламени фигури не трябва да има в този кабинет, тук сме единодушни с президентството, добави Гюров.

Не съм член на ПП, но най-важно е, че не съм зависим от нито една от партиите, подчерта Гюров. 

Ще работим по най-важните задачи, които предстоят пред държавата, за да има плавно предаване на управление, отговори Гюров на въпрос а БГНЕС. Ще вършим работа без да се създава истерия, добави той. За вътрешен министър, Гюров каза, че трябва да е човек от системата на МВР. 

Източник: БГНЕС/NOVA    
Андрей Гюров Служебен кабинет Честни избори Вътрешен министър МВР Главен прокурор Министерство на правосъдието Илияна Йотова Бюджет Независимост
Президентът Йотова обясни защо е избрала Андрей Гюров за служебен премиер

Мисия “Блестящ дом”: Магията на малките неща, които чистят сами

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Крум Зарков е новият председател на БСП
