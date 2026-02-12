Последните дни на Джеймс Ван Дер Бик, уловени в интимни снимки, споделени от приятели след смъртта му

Н ай-близкият кръг на Джеймс Ван Дер Бик сподели интимни кадри от последните дни на актьора преди трагичната му кончина на 11 февруари.

Бившата звезда от WWE Стейси Киблър разкри, че е прекарала време с него малко преди смъртта му, и сподели обща снимка в Instagram в сряда. На кадъра звездата от „Доусън Крийк“ е в инвалидна количка и изглежда изнемощял, докато Киблър е приклекнала до него, двамата се наслаждават на залеза.

Почина звездата от „Доусънс Крийк“ Джеймс Ван дер Бийк

„Да прекарам тези последни дни с теб беше истински дар от Бога. Никога не съм била толкова присъстваща в живота си“, започна тя дългия си пост.

„Когато знаеш, че времето е свещено, не губиш нито един дъх. Не бързаш. Не скролваш в телефона. Не се тревожиш за утрешния ден. Седиш. Слушаш. Държиш ръце. Гледаш как небето сменя цветовете си и оставяш това да промени и теб“.

Former WWE star Stacy Keibler posts a pic of James Van Der Beek in his "final days." https://t.co/8UN0Hy7LXb pic.twitter.com/bAC2jsvmG0 — TMZ (@TMZ) February 12, 2026

Атлетката написа, че прекараните дни с Ван Дер Бик - който почина след битка с рак на дебелото черво само на 48 години - са я научили на повече за това „да бъдеш тук и сега“, отколкото всяка книга би могла, и че той ѝ е показал какво означава да се довериш на Божия план. „Онзи ден гледахме залеза заедно, докато ти споделяше своята мъдрост, надеждите си и обещанията, които си дадохме един на друг“.

Тя похвали покойния си приятел за това, че е бил „невероятен съпруг“ на съпругата си Кимбърли и „изключителен баща“ на шестте им деца - Оливия (14), Джошуа (13), Анабел (12), Емилия (8), Гуендолин (6) и Джеремая (3), дори по време на дългогодишната му борба с рака.

„Може би урокът, който ни оставяш, е следният: настоящият момент е всичко. Обичайте хората пред вас. Кажете думите. Гледайте залеза. Доверете се на Бог, дори когато не разбирате“, завърши Киблър.

James Van Der Beek’s best friend posts heartfelt tribute to the actor, with photo of the pair together in his final days.



Designer Erin Fetherston has shared an emotional statement praising the ‘Dawson’s Creek’ star for his friendship.



“Thank you for your friendship.

For… pic.twitter.com/6C7p71lCTt — Oli London (@OliLondonTV) February 12, 2026

Дизайнерката Ерин Федърстън също потвърди в емоционален пост, че е била до актьора в последните му дни. Тя публикува поредица от снимки, като последната изглежда е най-скорошната - на нея Джеймс е в леглото, а тя стои над него и държи ръката му.

„Братко Джеймс, ти беше обичан от целия свят, но за нас беше просто чичо Джеймс“, написа тя. Федърстън благодари на Джеймс, че винаги е бил до нея, и припомни моменти, в които той и Кимбърли са оставяли всичко, за да помогнат на нейното семейство. Тя сподели, че е било „чест“ да нарича звездата свой най-добър приятел и обеща да се грижи за семейството му.

Близкият приятел на актьора Алфонсо Рибейро също сподели снимка с него, пишейки, че е успял да бъде до него през „това ужасно пътуване в опита да победи рака“.

„Семейството и приятелите му преминаха през това влакче на ужасите. Възходите, когато изглеждаше, че е победил болестта, и смазващите падения, когато тя се завръщаше. Научих толкова много от Джеймс“, написа актьорът от „Принцът от Бел Еър“. Рибейро е кръстник на дъщерята на Джеймс – Гуен, роля, която казва, че винаги ще пази като една от най-важните в живота си. „Да мога да си кажа сбогом този уикенд, ще остане в мен завинаги. Почивай в мир, братко мой“.

Кимбърли обяви смъртта на любимата звезда от 90-те чрез общо изявление в Instagram в сряда сутринта.

„Нашият любим Джеймс Дейвид Ван Дер Бик почина мирно тази сутрин“, написа тя. „Той посрещна последните си дни с кураж, вяра и достойнство. Има много за споделяне относно неговите желания, любовта му към човечеството и свещеността на времето. Тези дни ще дойдат“.