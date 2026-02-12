Свят

Последните дни на Джеймс Ван Дер Бик, уловени в интимни снимки, споделени от приятели след смъртта му

Близки на актьора от „Доусън Крийк“ показаха трогателни кадри от последните му мигове и споделиха неговите финални уроци за вярата, семейството и свещеността на времето

12 февруари 2026, 12:43
Последните дни на Джеймс Ван Дер Бик, уловени в интимни снимки, споделени от приятели след смъртта му
Източник: Getty Images

Н ай-близкият кръг на Джеймс Ван Дер Бик сподели интимни кадри от последните дни на актьора преди трагичната му кончина на 11 февруари.

Бившата звезда от WWE Стейси Киблър разкри, че е прекарала време с него малко преди смъртта му, и сподели обща снимка в Instagram в сряда. На кадъра звездата от „Доусън Крийк“ е в инвалидна количка и изглежда изнемощял, докато Киблър е приклекнала до него, двамата се наслаждават на залеза.

Почина звездата от „Доусънс Крийк“ Джеймс Ван дер Бийк

„Да прекарам тези последни дни с теб беше истински дар от Бога. Никога не съм била толкова присъстваща в живота си“, започна тя дългия си пост.

„Когато знаеш, че времето е свещено, не губиш нито един дъх. Не бързаш. Не скролваш в телефона. Не се тревожиш за утрешния ден. Седиш. Слушаш. Държиш ръце. Гледаш как небето сменя цветовете си и оставяш това да промени и теб“.

Атлетката написа, че прекараните дни с Ван Дер Бик - който почина след битка с рак на дебелото черво само на 48 години - са я научили на повече за това „да бъдеш тук и сега“, отколкото всяка книга би могла, и че той ѝ е показал какво означава да се довериш на Божия план. „Онзи ден гледахме залеза заедно, докато ти споделяше своята мъдрост, надеждите си и обещанията, които си дадохме един на друг“.

Тя похвали покойния си приятел за това, че е бил „невероятен съпруг“ на съпругата си Кимбърли и „изключителен баща“ на шестте им деца - Оливия (14), Джошуа (13), Анабел (12), Емилия (8), Гуендолин (6) и Джеремая (3), дори по време на дългогодишната му борба с рака.

„Може би урокът, който ни оставяш, е следният: настоящият момент е всичко. Обичайте хората пред вас. Кажете думите. Гледайте залеза. Доверете се на Бог, дори когато не разбирате“, завърши Киблър.

Дизайнерката Ерин Федърстън също потвърди в емоционален пост, че е била до актьора в последните му дни. Тя публикува поредица от снимки, като последната изглежда е най-скорошната - на нея Джеймс е в леглото, а тя стои над него и държи ръката му.

„Братко Джеймс, ти беше обичан от целия свят, но за нас беше просто чичо Джеймс“, написа тя. Федърстън благодари на Джеймс, че винаги е бил до нея, и припомни моменти, в които той и Кимбърли са оставяли всичко, за да помогнат на нейното семейство. Тя сподели, че е било „чест“ да нарича звездата свой най-добър приятел и обеща да се грижи за семейството му.

Близкият приятел на актьора Алфонсо Рибейро също сподели снимка с него, пишейки, че е успял да бъде до него през „това ужасно пътуване в опита да победи рака“.

„Семейството и приятелите му преминаха през това влакче на ужасите. Възходите, когато изглеждаше, че е победил болестта, и смазващите падения, когато тя се завръщаше. Научих толкова много от Джеймс“, написа актьорът от „Принцът от Бел Еър“. Рибейро е кръстник на дъщерята на Джеймс – Гуен, роля, която казва, че винаги ще пази като една от най-важните в живота си. „Да мога да си кажа сбогом този уикенд, ще остане в мен завинаги. Почивай в мир, братко мой“.

Кимбърли обяви смъртта на любимата звезда от 90-те чрез общо изявление в Instagram в сряда сутринта.

„Нашият любим Джеймс Дейвид Ван Дер Бик почина мирно тази сутрин“, написа тя. „Той посрещна последните си дни с кураж, вяра и достойнство. Има много за споделяне относно неговите желания, любовта му към човечеството и свещеността на времето. Тези дни ще дойдат“.

Източник: Page Six    
