Мисия “Блестящ дом”: Магията на малките неща, които чистят сами

“Робът на Милена” струваше, колкото билети за концерт на Роби Уилямс и надеждите към него бяха свързани с една ясна задача - седя си на стола в трапезарията (вдигнала крака върху друг стол), пия кафе и го гледам. Как чисти. При наличието на котарак и две кучета, които излизат на двора и внасят пръст, прах и трева.

Всъщност надеждите на повечето хора на прага на покупка “робот за чистене” са същите - чист дом и минимално количество умора. Възможно ли е? Да, но след изтощително проучване на марки, параметри и цени. След ровене в групи и споделен опит от “потърпевши”. Основното е да прецените (честно), колко мръсно е във вашият дом и какво количество кочина сте способни да произведете на ежедневна база? Дали има смисъл да инвестирате в “най-доброто” и дали това най-добро е задължително сред най-скъпите модели в момента? Трябват ли ви всички функции, “защото всички си купуват с моп”, или има смисъл само, ако функцията е качествено изпълнена, а не символична? Изключва ли необходимостта от базова, класическа прахосмукачка или все пак ще се наложи да държите у дома няколко вида, за различни цели?

Логично е, че ако живеете в апартамент и нямате домашни любимци - нямате нужда и от чак толкова мощен робот с прилежащата функция за миене на подове. Сегашният ми се оказа, че не смогва на мащабите на свинщината, която му предлагаме постоянно. И когато мие - само замазва. Предполагам, че в някой блестящ от чистота дом с редки гости и никакво животинско присъствие нещата ще са различни. И ще стига. У нас е вечно парти и от трапезарията/хол/кухня се излиза директно на верандата и двора.

Що се отнася до прозорците обаче и роботите за прозорци - тук всичко зависи от това дали живеете на оживен булевард с много коли, близо до гора като мен, или в близост до…някой строеж например.

Кръгли, или квадратни, с колко четки и с колко голям резервоар?

Да разгледаме заедно някои от възможностите за постоянно чисти подове и прозорци. И не, в светлината на скорошните трагедии не става дума за машинка, която би смогнала да изчисти кланица или друга гадост. А за обикновени, почтени човешки отношения и желание за уют и чистота. В рамките на разпознаваемото нормално.

Блестящи подове

В България към 2026-та година се предлагат изключително напреднали модели, които почти напълно елиминират нуждата от ръчна поддръжка. Най-добрите роботчета не само почистват пода, но и сами изпират и изсушават моповете си, изпразват контейнера за прах и дори дозират почистващия препарат.

Ето 5-те предложения, които се радват на изключително добри отзиви. Разделени са според техните ключови предимства:

1.Roborock S8 MaxV Ultra

В момента е еталон за качество и технологично съвършенство. Разполага с изскачаща странична четка FlexiArm, която почиства ъглите до милиметър.

Функции: Всмукателна мощност от 10 000 Pa, двойна роторна четка (против заплитане на коса), станция за автоматично изпиране на мопа с гореща вода и сушене с горещ въздух.

Възможности: Вграден гласов асистент "Rocky", който работи без интернет, и видео разговори в реално време за наблюдение на дома.

Цена в България: Около 1180-1300 евро.

2.Dreame L20 Ultra (Complete)

Dreame е основният конкурент на Roborock, като този модел се отличава с уникалната си технология MopExtend™, при която мопът се разтяга физически навън, за да достигне первазите.

Функции: 7000 Pa мощност, изкуствен интелект (AI) за разпознаване на 55+ вида обекти, автоматично сваляне на моповете в станцията, преди да започне почистване на килими. Доста “мързеливи” функции, затова и цената му не е ниска.

Възможности: Идеален за домове с много ъгли и сложна конфигурация на мебелите.

Цена в България: Около 870-1100 евро.

3.Ecovacs Deebot X2 Omni

Този робот не е стандартен и кръгъл:) отличава сес иновативна, квадратна форма, която му позволява да влиза много по-добре в ъглите в сравнение с кръглите си събратя. Въпреки, че обяснението за кръглите модели е, че точно заради формата си почистват добре и ъглите! И е вярно - моят е кръгъл.

Функции: Изключително компактна станция, 8000 Pa мощност, вграден LiDAR, скрит в корпуса (за по-нисък профил), измиване на моповете с вода при 55°C.

Възможности: Благодарение на дизайна си, почиства ръбовете много по-ефективно и минава под по-ниски мебели.

Цена в България: Около 920-1100 евро.

4.Xiaomi Robot Vacuum X20+

Това е "златната среда" за българския потребител - предлага премиум функциите на докинг станцията на почти двойно по-ниска цена.

Функции: Станция тип "всичко в едно" (самопочистване, пране на мопове, сушене), 6000 Pa засмукване и лазерна навигация от ново поколение.

Възможности: Страхотен избор за големи апартаменти с твърди настилки, където мокрото почистване е приоритет.

Цена в България: Около 385-435 евро.

5.Roborock Qrevo Curv

Един от най-новите модели за 2026 г., който се фокусира върху преодоляването на високи препятствия - идеален за домове с високи прагове.

Функции: Иновативно шаси, което позволява на робота да се повдига до 4 см, за да преминава през лайстни и прагове. Четка DuoDivide, която на практика не позволява заплитане на коса, или дълги косми от домашни любимци.

Възможности: Най-добрият избор за къщи с неравни подове или дебели килими. Което е рядкост и е супер.

Цена в България: Около 770-870 евро.

Тук стигаме обаче и до логичен въпрос: “А къде са IRobot в целия списък?"

Да, създателите на Roomba са пионерите в индустрията и все още са много популярна марка.

Причината да не присъстват този списък е, че през последната година пазарът се промени драстично. В момента марки като Roborock, Dreame и Ecovacs водят технологично по отношение на "всичко-в-едно" станциите (които перат и сушат мопове с гореща вода), докато iRobot залагат на по-различен дизайн например.

Въпреки това, iRobot определено заслужават място в Топ 5, ако търсите специфични предимства. Ето и някои от актуалните им модели в България:

1.iRobot Roomba Combo 10 Max

Функции: Новата станция AutoWash автоматично пере и суши мопа, изпразва праха и допълва вода.

Възможности: Използва камера с изкуствен интелект (Enhanced PrecisionVision), която разпознава и избягва дори много малки предмети (кабели, отпадъци от домашни любимци).

Цена: Около 1230-1350 евро.

2.iRobot Roomba Combo j9+

Доскорошният флагман, който остава все така надежден.

Функции: Уникално напълно прибиращо се рамо на мопа. Когато роботът “види” килим, той вдига мопа върху себе си, вместо просто да го повдигне с няколко милиметра.

Възможности: Станцията пълни вода в робота автоматично, но не пере мопа (трябва да го перете в пералня).

Цена: Около 870-975 евро.

Блестящи прозорци

Изборът на робот за прозорци в България вече е доста голям, като пазарът се доминира от няколко специализирани марки. Към февруари 2026 г. технологиите напреднаха сериозно – от роботи с батерии (без кабели) до такива със собствени станции за пренасяне.

Ето 5 от най-добрите и актуални модели, които се предлагат на българския пазар:

1.Ecovacs WINBOT W2 Omni

Това е "Мерцедесът" сред роботите в момента. Неговата уникалност е в преносимата станция, която служи за батерия, склад и система за сигурност едновременно.

Функции: WIN-SLAM 4.0 навигация, двойно пръскане под широк ъгъл, 110 минути работа на батерия.

Възможности: Идеален за огромни витрини и места без близък контакт. Станцията го държи здраво дори при прекъсване на захранването.

Цена: Около 515-590 евро.

2.Hobot S7 Pro

Тайванската марка Hobot е ветеран на пазара, а S7 Pro е един от най-мощните им модели.

Функции: Ултразвуково пръскане на вода (превръща я в фина мъгла) и вибриращи мопове, които имитират търкане с ръка.

Възможности: Справя се отлично с упорити замърсявания благодарение на високата скорост на търкане (600 пъти/мин). Има сензори за откриване на изтичане на въздух (подходящ за безрамкови стъкла).

Цена: Около 435-470 евро.

3.Xiaomi HUTT W9

Китайският бранд HUTT (част от екосистемата на Xiaomi) предлага страхотно съотношение цена-качество. W9 е техният флагман за 2025/2026 г.

Функции: Голям резервоар от 150 мл и цели 4 дюзи за пръскане. Интелигентно регулиране на силата на засмукване според замърсяването.

Възможности: Много тънък корпус (около 8 см), което му позволява да минава под решетки или щори. Изключително тих.

Цена: Около 310-340 евро.

4.Mamibot iGLASSBOT W200 SkyBot

Ако търсите пълна свобода от кабели на по-достъпна цена, това е вашият модел.

Функции: Напълно безжичен дизайн с отделяща се батерия. Автоматично регулиране на вакуума от 2000 до 2600 Pa.

Възможности: Подходящ за средни по размер прозорци и бани. Има вградено защитно въже, което се прибира автоматично.

Цена: Около 285-340 евро.

5.HUTT A1

Това е моделът за хората, които искат нещо мощно и здраво, без да плащат за преносими станции.

Функции: Всмукателна мощност до 5500 Pa - една от най-високите на пазара. AI навигация за планиране на най-бързия път.

Възможности: Справя се отлично с много прашни външни прозорци, тъй като голямата мощност гарантира, че няма да се подхлъзне.

Цена: Около 300-320 евро.

Кръгъл или квадратен?

Изборът между кръгъл и квадратен робот за прозорци зависи най-вече от архитектурата на дома и колко често планирате да го използвате. Квадратните модели обикновено са по-скъпи и технологични, докато кръглите са бюджетни и лесни за поддръжка.

Ето основните разлики:

Квадратни роботи: Най-добри като прецизност

Квадратните роботи използват вериги за движение и голям плосък моп. Те са проектирани да покриват максимална площ.

Почистване на ъгли: Това е най-голямото им предимство. Благодарение на формата си, те достигат много по-близо до рамката на прозореца.

Скорост: Почистват по-бързо големи стъклени повърхности, тъй като не се въртят, а се движат по права линия.

Стабилност: Обикновено имат по-голяма всмукателна мощност и са по-подходящи за безрамкови стъкла (парапети, огледала), тъй като имат лазерни сензори в краищата.

Кръгли роботи: Най-добри за упорити замърсявания

Кръглите роботи работят с два въртящи се диска, върху които се поставят микрофибърни кърпи.

Качество на почистване: Тъй като дисковете се въртят един спрямо друг, те буквално изтъркват мръсотията (подобно на движението на ръка). Това ги прави по-ефективни при засъхнали петна или много прашни външни прозорци.

Поддръжка: Кърпите им са евтини и много лесни за смяна - просто се "обуват"/“нахлузват” върху дисковете.

Проблемът с ъглите: Поради кръглата си форма, те физически не могат да достигнат до самия ъгъл на рамката, оставяйки малка непочистена зона (около 1-2 см).

Разбира се, че можете да си намерите от китайските сайтове, или да направите като мен - да си купите втора ръка от група за роботи във Фейсбук. Или просто домакинска група. Или от някой сайт за вещи втора ръка. Често ги продават с гаранция, която важи поне няколко месеца! Аз попаднах и на гаранция за година и половина. Явно хората бяха решили, че не им пасва. Други пък предлагат стария си робот, защото си купуват нова версия.

Категорична съм, че това е огромно облекчение! Но за пода следващият път ще се ориентирам към по-скъпа инвестиция (сегашния е на Xiaomi, но по-евтин модел). За моят дом е важно да е много мощен заради кучешките косми, да има доста по-голям резервоар на моп функцията и повече четки.

За прозорците все още не съм си купила, но една божествена приятелка и също толкова божествена домакиня ми предложи ето този модел (помолих в преди време, проучих го, харесва ми). Прилагам забавен цитат, с нейно разрешение:

“Привет, Милена 🙂

Давам отчет за робота, че то със синът ми малко трудно се разговоря, но днес сутринта го уцелих в настроение с едни топли корасани 😆

Показа ми този и каза, че е най-доброто, защото имал незнамкаквобеше...и не замазвал, бил с голяма покривна площ и с най-много дюзи. Каза и да не се лъжеш по по-скъпи модели, защото тук бил важен механизма на роботиката, а не марката, която използвала само част от разработени вече такива. Туй било много важно. Вярвам му, защото аз имах от първите още излезли преди 15 години роботи за под и признавам, за тези чувал пари тогава изобщо, ама изобщо не бях доволна. После той като започна да учи ИИ и занимава с роботика, ми взе не’кво невиждано чудо, което е като фирма за почистване, сестро! Смуче, мие, сам си изхвърля боклука, зарежда чиста вода и пере мопа, почиства идеално 5 стаи. Малко не му разбирам, какво говори и редовно се караме, ама вече си свикнахме. По този повод сина ми ми каза, че ако приятелката, за която питам за робот е тъпа като мен, този е ИДЕАЛЕН! С това разбира се не искам да те обидя, а просто те улеснявам, като за първи път, да започнеш от АБ-то, че иначе е мъка - от опит го знам 😁

Не съм чела какво пише, а пращам директно каквото ми каза, а и не им знам цените. На мен не ми вършат работа, защото съм с френски прозорци на малки квадрати в някои от стаите и като започна чистя навсякъде. Дано съм била полезна 😁

Търсенето продължава. Лъскането продължава. Ние също, но без да бързаме, нали?

