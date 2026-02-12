13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон

13-годишно момче е обвинено в опит за убийство, след като двама ученици бяха намушкани с нож в училище в Лондон.

Инцидентът е станал във вторник около 12:40 ч. местно време в гимназия „Кингсбъри“ (Kingsbury High School) в квартал Брент, в северозападната част на британската столица.

Пострадалите са момчета на 12 и 13 години, които са били откарани в болница.

Първоначално състоянието им беше определено като сериозно, но в сряда полицията съобщи, че и двамата са стабилни и животът им не е в опасност.

Заподозреният, чието име не може да бъде огласено заради възрастта му, е обвинен по две точки за опит за убийство. Той ще се яви в Младежкия магистратски съд в Уестминстър, предаде Sky News.

Освен това срещу него са повдигнати обвинения за носене на нож на територията на училище и за използване на вредно вещество – инсектициден спрей, с който е напръскал трето дете.

Полицията е била сигнализирана за инцидента около 12:40 ч., а заподозреният е бил задържан в близък район около 16:15 ч. същия ден.

В писмо до родителите директорът на училището определи случилото се като „дълбоко травматично събитие за цялата училищна общност“.

По данни на британското Министерство на образованието в „Кингсбъри Хай Скуул“ се обучават 1997 ученици. Учебното заведение разполага с основен и горен курс, както и гимназиален етап, разположени на два близки кампуса.