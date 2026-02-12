Свят

13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон

Пострадалите са момчета на 12 и 13 години, които са били откарани в болница

12 февруари 2026, 13:30
13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон
Източник: iStock photos/Getty images

13-годишно момче е обвинено в опит за убийство, след като двама ученици бяха намушкани с нож в училище в Лондон.

Инцидентът е станал във вторник около 12:40 ч. местно време в гимназия „Кингсбъри“ (Kingsbury High School) в квартал Брент, в северозападната част на британската столица.

Пострадалите са момчета на 12 и 13 години, които са били откарани в болница.

Първоначално състоянието им беше определено като сериозно, но в сряда полицията съобщи, че и двамата са стабилни и животът им не е в опасност.

Заподозреният, чието име не може да бъде огласено заради възрастта му, е обвинен по две точки за опит за убийство. Той ще се яви в Младежкия магистратски съд в Уестминстър, предаде Sky News.

Освен това срещу него са повдигнати обвинения за носене на нож на територията на училище и за използване на вредно вещество – инсектициден спрей, с който е напръскал трето дете.

Полицията е била сигнализирана за инцидента около 12:40 ч., а заподозреният е бил задържан в близък район около 16:15 ч. същия ден.

В писмо до родителите директорът на училището определи случилото се като „дълбоко травматично събитие за цялата училищна общност“.

По данни на британското Министерство на образованието в „Кингсбъри Хай Скуул“ се обучават 1997 ученици. Учебното заведение разполага с основен и горен курс, както и гимназиален етап, разположени на два близки кампуса.

Източник: Sky News    
Последвайте ни
Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа

Терзиев: През юли с децата ми бяхме в хижа "Петрохан". Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам

Олимпийската медалистка Лора Христова: Биатлонът е моята страст, правя го с любов

Олимпийската медалистка Лора Христова: Биатлонът е моята страст, правя го с любов

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Renault потвърди производството на дронове за военни нужди

Renault потвърди производството на дронове за военни нужди

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 2 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 2 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 7 часа
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 2 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нападнаха собствениците на дискотеката, превърнала се в крематориум в Швейцария

Нападнаха собствениците на дискотеката, превърнала се в крематориум в Швейцария

Свят Преди 11 минути

Двойката е под съдебно наблюдение след трагедията, която отне живота на 41 души и рани 115 други в клуба Le Constellation в ски курорта Кран Монтана на 1 януари

<p>Борисов говори за ядрената енергия и сигурността на ЕС с френския посланик</p>

Бойко Борисов говори за ядрената енергия и сигурността на ЕС с френския посланик

България Преди 51 минути

България трябва да използва потенциала си за дългосрочното развитие на общите европейски политики в тази област, написа Борисов

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

Ерата „Орбан“ пред финал: Ще успее ли Петер Маджар да събори „черната овца“ на Европа?

Свят Преди 1 час

Унгария на кръстопът: Краят на една 16-годишна ера или поредният политически триумф на „железния“ Виктор Орбан?

Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер преди заседанието на Европейския съвет

Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер преди заседанието на Европейския съвет

Свят Преди 1 час

Разговорът бе посветен на интеграцията на единния пазар, опростяването на бюрократичните процеси в ЕС, търговската политика, сигурността на външните граници на ЕС

Кола блъсна и уби жена на паркинг в Асеновград

Кола блъсна и уби жена на паркинг в Асеновград

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в междублоково пространство в квартал „Запад“

Последните дни на Джеймс Ван Дер Бик, уловени в интимни снимки, споделени от приятели след смъртта му

Последните дни на Джеймс Ван Дер Бик, уловени в интимни снимки, споделени от приятели след смъртта му

Свят Преди 1 час

Близки на актьора от „Доусън Крийк“ показаха трогателни кадри от последните му мигове и споделиха неговите финални уроци за вярата, семейството и свещеността на времето

Морският „заложник“ край Бургас: Защо танкерът „Кайрос“ не може да напусне България

Морският „заложник“ край Бургас: Защо танкерът „Кайрос“ не може да напусне България

България Преди 1 час

Екипажът все още живее на хотел у нас

<p>&bdquo;Синът ми е моралният убиец&ldquo;: Майка обвини собственото си дете за труповете на &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Родители и близки на жертвите от трагедията "Петрохан -Околчица" разказват за контактите с Ивайло Калушев и общността

България Преди 1 час

Те дават своите свидетелства и изразяват позицията си пред медиите за разследването и последиците от трагичните събития

<p>Заради &quot;Петрохан&quot;:&nbsp;ПП-ДБ иска оставката на шефа на ДАНС</p>

ПП-ДБ иска оставката на шефа на ДАНС Деньо Денев заради трагедията „Петрохан“

България Преди 1 час

Това обявиха представители на формацията

Магията на Холивуд: Как Одри Хепбърн покори сърцето на Кари Грант

Магията на Холивуд: Как Одри Хепбърн покори сърцето на Кари Грант

Любопитно Преди 1 час

Одри Хепбърн и Кари Грант споделяха дълбока връзка, изградена на взаимно уважение и приятелство, въпреки разликата във възрастта и първоначалните откази да работят заедно

Трагична развръзка, откриха тялото на издирвана жена

Трагична развръзка, откриха тялото на издирвана жена

България Преди 2 часа

<p>Първа реакция на МОК за скандала с украинския олимпиец Владислав Гераскевич</p>

МОК дисквалифицира Владислав Гераскевич заради паметната му каска

Свят Преди 2 часа

Международният олимпийски комитет отне акредитацията на Владислав Хераскевич, след като той отказа да се съобрази с правилата за изразяване на послания по време на състезанието

.

Как да прекарате ски почивка в Кортина д'Ампецо

Любопитно Преди 2 часа

За това споделя ветеранът по ски олимпийски игри Кристиан Гедина

Принц Уилям посети резерват за застрашени видове в Саудитска Арабия

Принц Уилям посети резерват за застрашени видове в Саудитска Арабия

Любопитно Преди 2 часа

Принц Уилям завърши първото си посещение в Саудитска Арабия с визита в природния резерват Шараан и историческия град Ал-Ула, запознавайки се с програми за опазване на застрашени видове и устойчиво земеделие

Какво е състоянието на наръганите хора в София

Какво е състоянието на наръганите хора в София

България Преди 2 часа

Двамата пострадали при намушкване в София тази сутрин са с опасност за живота

<p>Случаят &bdquo;Петрохан&ldquo;: Има свидетелски показания за сексуални контакти с деца</p>

Прокуратурата за „Петрохан“: Има свидетелски показания за сексуални контакти с деца

България Преди 2 часа

Под ръководството на Окръжните прокуратури в София и Враца продължават действията по разследването на смъртта на шестима души

Всичко от днес

От мрежата

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

Любовта не е ден. Любовта е избор.

Edna.bg

Александър Сано гневен: "Сметката ми за ток е 700лв. Това е безобразие!"

Edna.bg

Голям пиянски скандал разтърси Игрите в Милано-Кортина

Gong.bg

Андреа провокира с ангелска визия и огромно деколте

Gong.bg

Свидетел по случая "Петрохан": Възрастен мъж е имал сексуални контакти с малки момчета

Nova.bg

Жълт код за интензивни валежи в Южна България в петък

Nova.bg