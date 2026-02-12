България

СОС няма да разглежда идеята за преименуването на пл. "Св. Александър Невски"

"Това грубо действие е в разрез с българския национален интерес", заяви Иван Сотиров от „Синя София“

12 февруари 2026, 11:07
СОС няма да разглежда идеята за преименуването на пл. "Св. Александър Невски"
Източник: iStock photos/Getty images

С толичният общински съвет няма да разгледа предложението за преименуване на пл. „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“, внесен от общински съветници от „Синя София“. Това стана ясно преди началото на днешното заседание на СОС.

СО обсъжда преименуване на площад „Св. Александър Невски“

Според Иван Сотиров от „Синя София“ „това е арогантно погазване на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на принципите и традициите в СОС от общинските съветници на БСП, ГЕРБ и „Възраждане“, които за трети път, без сериозни аргументи, свалиха от дневния ред на СОС нашето предложение“, предаде "24 Часа".

„Това грубо действие е в разрез с българския национален интерес и с достойнството ни като народ и е позорно бягство от дебат по същество, защото няма нито един аргумент в полза на това най-представително и свещено място в нашата столица да носи името на чужд светец, а не на небесният закрилник на българския народ“, заяви Сотиров.

Предложението за преименуване на площада дойде от общинските съветници Вили Лилков, Иван Сотиров, Ивайло Йонков – от групата на „Синя София“, и Веселин Калановски от „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Според тях най-представителното публично пространство в България, което обединява емблематични за София православни храмове, държавни културни институции и мемориали, да бъде именувано на св. Иван Рилски, най-почитаният светец у нас и небесен покровител на българския народ.

Тази година се навършват 555 г. от пренасянето на мощите на рилския светец от Търново в светата Рилска обител.
Близо два века след успението на св. Иван Рилски, мощите му са съхранявани в София, а шествията за поклонение пред тях тръгват от този площад. Към момента неговото име носи само една улица в София, отбелязват общинските съветници в своя доклад до СОС.

Те посочват, че дейността на Александър Невски не е свързана с България и София. Той е велик княз на Владимирско-Суздалското княжество (1252 – 1263) по волята на владетеля на монголите Бату хан, заради лоялността си като васал на Златната орда, и поддържа васалните си отношения към династията на монголите до своята смърт, като гаранция за собствената си власт в страната.

Александър Невски като победител в битките при река Нева и на Чудското езеро срещу католическите военни части на шведите и тевтонците, олицетворява руската идентичност като борба на източното християнство срещу влиянието на западното християнство. Канонизиран е за светец от руската православна църква през 1547 година, пишат вносителите в доклада.

Общинските съветници отбелязват, че на площада няма адреси и не се налага промяна на адресни регистрации

Източник: 24 часа, БГНЕС    
