Желязков се срещна с Мелони, Мерц и Де Вевер преди заседанието на Европейския съвет

П ремиерът в оставка Росен Желязков участва в неформална среща по покана на министър-председателя на Италия Джорджа Мелони, канцлера на Германия Фридрих Мерц и премиера на Белгия Барт Де Вевер. Форматът предшестваше днешното заседание на Европейския съвет, съобщиха от Министерския съвет.

Разговорът бе посветен на интеграцията на единния пазар, опростяването на бюрократичните процеси в ЕС, търговската политика, сигурността на външните граници на ЕС. Премиерът Желязков дискутира с колегите си и подготовката на програмата за конкурентоспособността на Европейския съюз.

Желязков ще участва днес в неформална среща на Европейския съвет в Лиеж. Основна тема на дискусиите на европейските лидери ще бъде конкурентоспособността на Европейския съюз и укрепването на единния пазар като ключов фактор за инвестиции, иновации и икономически растеж.

Не се предвижда заседанието да завърши с официални заключения. Срещата ще се състои в замък от 16-и век в близост до границите с Германия и Нидерландия, на стотина километра източно от Брюксел.