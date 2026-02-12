Свят

Депутати се биха по време на клетвата на новия министър в Турция

Опозиционните депутати се опитаха да попречат на главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек, когото президентът Реджеп Тайип Ердоган назначи на висшия съдебен пост, да положи клетва в парламента

12 февруари 2026, 13:28
Депутати се биха по време на клетвата на новия министър в Турция
Снимката е архивна   
Източник: БГНЕС/EPA

В сряда в турския парламент избухна масово сбиване, след като законодатели от управляващата партия и опозицията се сблъскаха заради назначаването на спорна фигура в Министерството на правосъдието при промени в кабинета.

С нажежаването на страстите се видя как депутатите се блъскат един друг, а някои си разменяха и удари.

Като главен прокурор на Истанбул, Гюрлек е председателствал знакови дела срещу няколко членове на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) — процеси, които опозицията отдавна осъжда като политически мотивирани.

По-късно бившият прокурор бе видян да полага клетва, заобиколен от депутати от управляващата партия.

Ердоган също така назначи Мустафа Чифтчи, губернатор на източната провинция Ерзурум, за министър на вътрешните работи.

Стотици служители от общини, управлявани от НРП, бяха арестувани при разследвания за корупция. Сред тях беше и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, считан за основен съперник на Ердоган, който беше арестуван миналата година. Правителството настоява, че съдебната система действа независимо.

Не беше посочена официална причина за рокадите в сряда, въпреки че в Държавен вестник се посочва, че напускащите министри са „поискали да бъдат освободени“ от длъжност.

Новите назначения идват в момент, когато Турция обсъжда възможни конституционни реформи и преследва мирна инициатива с Кюрдската работническа партия (ПКК), целяща да сложи край на десетилетния конфликт. Очаква се парламентът да приеме реформи в подкрепа на този процес.

Източник: The Post    
Сбиване в турски парламент Турция Акън Гюрлек Реджеп Тайип Ердоган Опозиция Политически назначения Министерство на правосъдието Кабинетни промени Народнорепубликанска партия Конституционни реформи
