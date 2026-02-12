Депутати се биха по време на клетвата на новия министър в Турция

В сряда в турския парламент избухна масово сбиване, след като законодатели от управляващата партия и опозицията се сблъскаха заради назначаването на спорна фигура в Министерството на правосъдието при промени в кабинета.

Опозиционните депутати се опитаха да попречат на главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек, когото президентът Реджеп Тайип Ердоган назначи на висшия съдебен пост, да положи клетва в парламента.

CRAZY: 🇹🇷 A fight broke out in Turkey's parliament. pic.twitter.com/1BWd2yG0W4 — Coinvo (@Coinvo) February 12, 2026

С нажежаването на страстите се видя как депутатите се блъскат един друг, а някои си разменяха и удари.

Като главен прокурор на Истанбул, Гюрлек е председателствал знакови дела срещу няколко членове на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) — процеси, които опозицията отдавна осъжда като политически мотивирани.

Brawl erupts in Turkish parliament pic.twitter.com/snL4t3Hj6u — New York Post (@nypost) February 11, 2026

По-късно бившият прокурор бе видян да полага клетва, заобиколен от депутати от управляващата партия.

Ердоган също така назначи Мустафа Чифтчи, губернатор на източната провинция Ерзурум, за министър на вътрешните работи.

Стотици служители от общини, управлявани от НРП, бяха арестувани при разследвания за корупция. Сред тях беше и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу, считан за основен съперник на Ердоган, който беше арестуван миналата година. Правителството настоява, че съдебната система действа независимо.

Не беше посочена официална причина за рокадите в сряда, въпреки че в Държавен вестник се посочва, че напускащите министри са „поискали да бъдат освободени“ от длъжност.

Новите назначения идват в момент, когато Турция обсъжда възможни конституционни реформи и преследва мирна инициатива с Кюрдската работническа партия (ПКК), целяща да сложи край на десетилетния конфликт. Очаква се парламентът да приеме реформи в подкрепа на този процес.