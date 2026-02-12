Свят

МОК дисквалифицира Владислав Гераскевич заради паметната му каска

Международният олимпийски комитет отне акредитацията на Владислав Хераскевич, след като той отказа да се съобрази с правилата за изразяване на послания по време на състезанието

МОК дисквалифицира Владислав Гераскевич заради паметната му каска
У краинският пилот в скелетона Владислав Гераскевич няма да участва на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, след като отказа да се съобрази с правилата за самоизразяване на атлетите, обяви Международният олимпийски комитет (МОК) в четвъртък.

Гераскевич искаше да носи паметна каска с портрети на украински спортисти, загинали от действията на Русия, по време на състезанието си в четвъртък. Той отказа да обмисли носенето на черна лента на ръката като компромис, предложен от МОК. Поради това комитетът реши да му отнеме акредитацията за Игрите.

МОК изключи Русия от олимпийското движение

"Въпреки многократните обсъждания и личните срещи между МОК и г-н Гераскевич, последната от които се проведе тази сутрин с президента на МОК Кърсти Ковънтри, той не прие никаква форма на компромис", се казва в изявление на МОК от четвъртък.

"МОК много желаеше г-н Гераскевич да участва. Затова комитетът седна с него, за да намери най-уважителния начин да се отнесе към желанието му да почете своите съотборници, загинали след инвазията на Русия в Украйна", добавят от организацията.

"Същността на този случай не е в посланието; а в това къде той искаше да го изрази", посочва още комитетът.

Гераскевич можеше да показва каската си по време на всички тренировъчни спускания. МОК също му предложи възможността да я покаже веднага след състезанието, докато преминава през смесената зона. Атлетът обаче настоя за извинение за натиска от страна на МОК, като той и Украинският олимпийски комитет твърдяха, че каската не нарушава никакви правила.

"Никога не съм искал скандал с МОК. Аз не го създадох. МОК го създаде със своята специална интерпретация на правилата, която много хора считат за дискриминационна", заяви Гераскевич в четвъртък в социалните мрежи.

