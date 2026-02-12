Кола блъсна и уби жена на паркинг в Асеновград

В ъзрастна жена почина, след като бе блъсната от автомобил на жилищен паркинг в Асеновград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Инцидентът е станал в сряда сутринта.

Според предварителната информация на обособен паркинг в междублоково пространство в квартал „Запад“, извършващ маневра на заден ход лек автомобил, ударил 89-годишна пешеходка. Пострадалата била транспортирана в болница, откъдето по-късно било съобщено, че е издъхнала.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 52-годишния водач на колата са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.