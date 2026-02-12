България

Кола блъсна и уби жена на паркинг в Асеновград

Инцидентът е станал в междублоково пространство в квартал „Запад“

12 февруари 2026, 12:47
Кола блъсна и уби жена на паркинг в Асеновград
Източник: БТА

В ъзрастна жена почина, след като бе блъсната от автомобил на жилищен паркинг в Асеновград, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Инцидентът е станал в сряда сутринта.

Дрогиран шофьор блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Асеновград

Според предварителната информация на обособен паркинг в междублоково пространство в квартал „Запад“, извършващ маневра на заден ход лек автомобил, ударил 89-годишна пешеходка. Пострадалата била транспортирана в болница, откъдето по-късно било съобщено, че е издъхнала.

Кола блъсна пешеходец в Асеновград, той е с опасност за живота

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 52-годишния водач на колата са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
