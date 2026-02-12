Трагична развръзка, откриха тялото на издирвана жена

О ткрито е тялото на издирвана 78-годишна жена от Пазарджик, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик. Жената е била обявена за общодържавно издирване преди няколко дни, по молба на близките ѝ.

Това съобщи кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.

Вчера тялото ѝ е било открито в село Синитово, в близост до коритото на река Марица, от служители на сектор "Криминална полиция" към Районното полицейско управление в Пазарджик.

При първоначалния оглед не са открити следи от насилие върху тялото, обясниха от полицията и добавиха, че предстоящите експертизи ще дадат по точна информация за причината за смъртта на жената.