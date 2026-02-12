Как да прекарате ски почивка в Кортина д'Ампецо

Т ази година светът насочи поглед към италианския град Кортина д'Ампецо, тъй като е съдомакин на Зимните олимпийски игри през 2026 г. Ветеранът по ски олимпийски игри Кристиан Гедина споделя своите предложения за родния си град, пише BBC.

Сгушен между издадените върхове на италианската планинска верига Доломити, включена в списъка на ЮНЕСКО, малкият град и ски курорт Кортина д'Ампецо (надморска височина 1224 м) често е наричан „Кралицата на Доломитите“. Разположена в долина близо до планината Чинкуе Тори с цветовете на дъгата, отличителната тиролска архитектура на Кортина е останала до голяма степен незасегната от съвременните разработки.

Този ски курорт, подобен на бижу, е и една от любимите зимни дестинации на Италия, примамвайки местни джетсетъри и професионални скиори за settimana bianca , или „бялата седмица“ – италианският обичай за едноседмично зимно ски бягство. Курортът е станал толкова синоним на стил, че дизайнерски и спортни марки като MC2 Saint Barth и Kappa използват името му, за да продават безброй дрехи. И въпреки това, Кортина д'Ампецо е била до голяма степен непозната в чужбина – досега.

Този тих ски град е на път да привлече световна публика като един от домакините на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина през 2026 г. Но 2026 г. едва ли ще бъде първият му олимпийски набег; Кортина д'Ампецо беше домакин и на Зимните олимпийски игри през 1956 г. Известен е още като родното място и дом на пенсионирания олимпийски скиор по спускане Кристиан Гедина.

„В Кортина всяко младо дете кара ски“, казва Гедина. „Пътувал съм по света... но съм привързан към земята си, към града си. Много силна е връзката, която има със снега и ските.“

Гедина е прекарал живота си по пистите; майка му, Адриана Дипол, е първата жена инструктор в града. След като се класира за първото си национално състезание на 16-годишна възраст, Гедина печели 13 златни медала от Световната купа и се превръща в посланик на спорта и родния си град.

Ветеранът ски шампион разкри най-добрите неща за правене, ядене и разглеждане по време на седмична почивка в Кортина д'Ампецо.

„Това е фантастично място. Намира се в красива, открита долина“, казва Гедина, отбелязвайки статута на Кортина като луксозен курорт. „Спечелила е своя имидж... Вече е търговска марка, все едно да кажеш Венеция или Монако.“

Но градът има и сдържан чар, който Гедина особено харесва – особено през по-спокойните месеци. „Предпочитам Кортина през извън сезона, през есента“, казва той. „Има фантастични цветове, има по-малко хора“.

Бивша част от Австро-Унгарската империя, Кортина е многоезична – освен италиански и немски, много местни жители говорят ладински, местен език, подобен на реторомански – и културата на региона в много отношения е по-близка до тази на близките Швейцария и Австрия, отколкото това, което мнозина смятат за типично „италианско“.

Ето любимите начини на Гедина да се наслади на Кортина д'Ампецо.

1. Най-добрите ски писти: Le Tofane

Карането на ски е невъзможно да се избегне в Кортина д'Ампецо; град, чието богатство е изградено върху този спорт. Заможни туристи нахлуват в града в края на 19-ти век, което води до развитието на някои от основните забележителности на Кортина - включително отличителната ѝ неоготическа камбанария, известна на ладински като el Cianpanín. Градът открива своя ски клуб през 1903 г. и е домакин на зимните игри 53 години по-късно. През десетилетията градът е развил инфраструктурата за много зимни спортове - включително бобслей и фигурно пързаляне - и писти с различно ниво на сложност, до които може да се стигне от центъра с въжена линия.

L’Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo, con i suoi 2.560 metri di lunghezza e un dislivello di 750 metri, è una tra le piste da sci più belle e famose d’Italia: sarà la pista simbolo delle gare di sci alpino femminile e sci alpino paralimpico per i Giochi Olimpici Invernali… pic.twitter.com/VQXyjBsLBg — Repubblica (@repubblica) February 4, 2026

„Склоновете тук са стръмни“, казва Гедина. „Хора от съседните долини [Вал Гардена и Вал Бардия] идват да карат ски през зимата. Те се наслаждават повече на нашите писти, те са останали същите. Тук можете да карате ски по-добре. Имате по-малки тълпи, което е плюс.“

А коя е най-добрата ски писта? „Олимпия деле Тофане“, казва Гедина. Една от най-известните ски писти в Италия, придобила известност след игрите през 1956 г. , Ле Тофане се извисява на 1778 м височина и позволява на скиорите да стигнат до центъра на града сред зашеметяваща гледка към околните Чинкуе Тори и скалисти планини. Тя ще бъде домакин на олимпийските и параолимпийските състезания по ски алпийски дисциплини за жени по време на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина през 2026 г.

2. Най-добър ресторант за местна кухня: Rifugio Scoiattoli

Извън Италия, всеобхватният термин „италианска кухня“ се свързва предимно с болонезе, римски и южноиталиански ястия като лазаня, паста качо е пепе и пица. Но в заснежената Кортина и съседните региони типичните ястия са обилни, маслени и калорични: идеалното гориво за всяка зимна екскурзия.

Въпреки че посетителите наистина ще намерят пица и паста в повечето ресторанти в района, традиционните местни рецепти имат определено по-австро-унгарски привкус.

„Тук можете да ядете касунзиеи, равиоли, приготвени с картофи и червена или бяла ряпа, сервирани с разтопено масло и маково семе“, казва Гедина. „Дивечът е популярно и второ ястие (секондо).“

Сред най-известните местни специалитети на Кортина д'Ампецо е подходящо нареченият бомбардино: смес от бренди и яйчен пух, сервирана с бита сметана. Истинска „хиперкалорична бомба“, казва Гедина.

Всичко това може да се опита в местния кулинарен фаворит на Гедина - Rifugio Scoiattoli. Открита през 1969 г., хижата е местна институция и е достъпна за скиори и туристи, които се впускат в планинската верига Cinque Torri.

Освен страхотната храна – от касунциеи и полента до филе от елен – Гедина посочва и пейзажа на хижата. „Има фантастична панорама към [планинската верига], ще ви остави без думи“, казва той. „Истинска 360° гледка.“

3. Най-модерното място за апре-ски: Chalet Tofane

За многобройните почитатели на settimana bianca, отпускането с няколко питиета след ден на ски е също толкова важно, колкото и самият спорт.

С залез слънце, любителите на сняг се отправят към баровете, за да се смесят и да се отпуснат, превръщайки апре-ски в социалния акцент на зимния календар.

Въпреки че общуването след ски е сравнително скорошно явление в Кортина д'Ампецо, асоциацията на града с щуротиите на модния елит със сигурност не е нова.

„Още в началото на 1900-те години богати господа идваха на почивка“, казва Гедина.

През следващите десетилетия – подтикнат от Зимните олимпийски игри през 1956 г. и следвоенния италиански икономически бум – зимният туризъм започва да се ускорява, като заможни италианци от северните региони се стичат към Алпите, за да карат ски.

„Тук снимат коледни филми. Много бизнесмени са си купили домовете и водят приятели... това е истински център, особено в разгара на сезона“, казва Гедина.

Но туризмът не е останал напълно незасегнат от неодобрението на местните: „Някои традиционалисти критикуват богатите, които идват, харчат и строят, не уважават природата.“

За да се насладите на най-модерното следобедно време и най-модерната сцена, която Кортина може да предложи, Гедина предлага да се отправите към Chalet Tofane .

„Забавно място е“, казва той. „Има хубаво съоръжение, чудесно открито пространство.“

Шалето отвори врати едва преди шест години – плод на идеята на готвача Грациано Прест, носител на звезда Мишлен, и експертния сомелиер Кристиан Казанова – и се превърна в търсено място за партита и аперитиви на открито (напитки и леки закуски преди хранене), известно със зашеметяващите си гледки към града от планинските върхове.

4. Най-добър планински преход: Sentieri della Grande Guerra

Освен ски, Доломитите – с техните хипнотизиращи планински върхове и древни пътеки – предлагат и зрелищни преходи. Малко посетители идват в Кортина д'Ампецо с надеждата за урок по история, но Sentieri della Grande Guerra – или „пътеките на Първата световна война“ – предлагат двоен удар от зрелищни гледки и не толкова очарователно минало.

По време на Първата световна война мястото е било бойно поле за италианските и австро-унгарските войски. След като първите успяват да окупират Кортина, войниците взривяват скалата „Кастелето“, за да могат най-накрая да атакуват войските на Хабсбургите.

Повече от век по-късно, полетата вече не са място на кървави битки, а по-скоро идилична пътека, която обгражда Кортина д'Ампецо и предлага спиращи дъха гледки към планините Мармолада и Тофане. В района на Лагазуой все още могат да се намерят останки от битките – включително окопи – за голямо удоволствие както на любителите на историята, така и на природата.

Привлекателността на Sentieri della Grande Guerra не е строго сезонна, както отбелязва Гедина. „Те са много живописни и чудесни за посещение през лятото.“

20-километровата пътека е само част от паяжината от пътеки на Кортина, която се простира на приблизително 300 км.

5. Най-красивата гледка: Рифуджо Фалория

За Гедина изборът на конкретно панорамно място в Кортина д'Ампецо е доста голямо предизвикателство, тъй като районът не е лишен от природни красоти.

Всъщност Кортина се гордее с едно от най-големите бижута на суровата планинска верига: Чинкуе Тори („Петте кули“), група от пет стърчащи скали, съставени от характерния за района сив варовик, които имат почти розов блясък при залез слънце.

Но когато е притиснат да отговори, Гедина казва, че гледките, предлагани от Рифуджо Фалория, са най-добрите в района.

Разположена на планината Фалория, селска хижа на Rifugio Faloria, терасата на хотела разкрива пълната широта на долината на Кортина и околните планини.

„Имате тераса с панорамна гледка към цялото село“, казва Гедина. „Предимството на тази широко открита долина е зашеметяващата планинска рамка, предлагаща гледка към котловината.“

Заобиколен от идиличното, тихо величие на околностите на Кортина, не е трудно да си представим защо Гедина се е влюбил в пистите, които са го отвели до върхове на успеха.