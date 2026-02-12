Свят

Световен шампион загина, след като парашутът му не се отвори

Според медиите, парашутът на Пиер Волник не се е отворил при приближаването му до земята, което е довело до смъртта му

12 февруари 2026, 12:54
Световен шампион загина, след като парашутът му не се отвори
Източник: iStock photos/Getty images

С ветовният шампион по парашутизъм Пиер Волник почина на 37 години, след като парашутът му не се отвори по време на скок от планината.

Волник, двукратен световен шампион по фрийфлай и парашутист с крила от френски произход, е скочил от хеликоптер за свободно падане в масива Монблан — планинска верига във Френските Алпи — в събота, 7 февруари, съобщават френските издания Le Figaro, TF1 Info и Le Dauphiné Libéré.

Според медиите, парашутът на Волник не се е отворил при приближаването му до земята, което е довело до смъртта му. Тялото на парашутиста е намерено в село Ле Босон, в долината Шамони. Екипите за спешна помощ са констатирали смъртта на място, съобщава Le Figaro. Разследването на инцидента продължава.

Френската федерация по парашутизъм (FPF), за която Волник е работил като видеооператор, заяви, че спортистът ще бъде „запомнен като съотборник, чието присъствие завинаги ще бъде запечатано в спомените на околните“, според преведено изявление, споделено от People.

„С дълбока тъга съобщаваме за кончината на Пиер Волник, която се случи в събота, 7 февруари“, се казва в изявлението.

„Пиер оставя след себе си спомена за съотборник, чието присъствие ще се усеща завинаги. Днес цялата спортна парашутна общност скърби и отдава почит на един млад мъж, известен с таланта и изключителния си характер. От името на цялата федерация изказваме искрените си съболезнования на семейството му, близките му, съотборниците му, треньора и членовете на френските национални отбори, които имаха привилегията да го познават.“

Президентът на FPF Ив-Мари Гийо също отдаде почит на Волник в отделно изявление: „Цялата спортна парашутна общност скърби за талантливия млад мъж с толкова приятелска усмивка“, написа Гийо във Facebook, съобщава Le Parisien. „Нека споменът за този изключителен парашутист изпълни сърцата ни.“

Волник беше член на френския отбор за Световното първенство на FAI през 2026 г. Той е коронясан за световен шампион по крила през 2022 и 2024 г. и се очакваше да спечели титлата отново по-късно тази година.

Летенето с вингсьют е форма на високоскоростно скачане с парашут, при която пилотите носят специализиран костюм с мрежи, който осигурява повдигаща сила и позволява плъзгане хоризонтално със скорости до близо 200 мили в час.

Волник често е споделял видеоклипове и снимки от тренировките си в социалните мрежи. В последната си публикация на 20 януари Волник показва клип на себе си в аеродинамичен тунел с трима други души.

„Нищо не може да се сравни със зимните тренировки с четири играчи у дома“, пише той под видеото.

Волник също е споделял кадри от свободните си падания, включително скок през ноември 2025 г.:

„Летя високо, чувствам се свободен 🪽. Добра атмосфера, добър екипаж — усмивките не лъжат 🤘🏼. Защото там горе всичко има смисъл“, пише той.

Източник: www.usmagazine.com    
