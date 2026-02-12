България

Прокуратурата за „Петрохан“: Има свидетелски показания за сексуални контакти с деца

Под ръководството на Окръжните прокуратури в София и Враца продължават действията по разследването на смъртта на шестима души

12 февруари 2026, 11:34
Прокуратурата за „Петрохан“: Има свидетелски показания за сексуални контакти с деца
Източник: iStock Photos/Getty Images

Под ръководството на Окръжните прокуратури в София и Враца продължават активните действия по разследването на смъртта на шестима души, открити в районите на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица.

Към момента са изготвени и предоставени на разследващите органи две от назначените съдебномедицински експертизи на телата, открити при хижа „Петрохан“.

От тях става ясно, че смъртта на Пламен С. е настъпила в резултат на огнестрелно нараняване в областта на главата, причинено от изстрел с огнестрелно оръжие, калибър 9 мм, произведен от упор. Установено е опърляне на веждите и брадата, без изгаряния на окосмената част на главата и без термични изгаряния по лицето – находки, които не са характерни за лица, участвали в пожар или възпламеняване на гориво.

Смъртта на Дечо В. също е причинена от огнестрелно нараняване с 9-милиметрово оръжие, произведено от много близко разстояние. По китките и дланите му са установени изгаряния, които най-вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете. Според експертизата е възможно смъртоносното нараняване да е причинено и със собствена ръка на пострадалия.

Очаква се и съдебномедицинската експертиза на третото тяло, открито в района на хижа „Петрохан“. То е намерено с частично изгоряла дреха – панталон.

  • Данни от балистичните експертизи

Изготвени са и част от назначените балистични експертизи. Според заключенията им по дясната ръка на Дечо В. и по дясната ръка на Пламен С. са установени барутни частици. Техният състав съответства на микрочастиците, открити по цевите на трите огнестрелни оръжия, намерени в близост до телата.

Ръцете на Ивайло И. са били силно окървавени, поради което е назначена допълнителна експертиза за наличие на барутни частици и по дрехите му.

Установено е още, че две от гилзите, открити на местопроизшествието, са били изстреляни от намерения до телата пистолет „Glock“.

  • Бележки за „духовно пречистване“

Предстои назначаване на графологична експертиза на иззети от хижата веществени доказателства, сред които и писмени бележки, съдържащи текстове за „духовно пречистване и сексуални практики“.

  • Разследване и на случая под връх Околчица

Продължава и работата по установяване на точния период на настъпване на смъртта на трите лица, открити в кемпер под връх Околчица.

От първоначалния балистичен анализ се установява, че по ръцете на Ивайло К. има множество барутни частици. По ръцете на Николай З. също са открити такива, докато по ръцете на малолетното момче липсват следи от барут.

  • Разпити и данни за затворена общност

В рамките на разследването се провеждат разпити на свидетели с цел изясняване дейността на членовете на организацията, както и на получени дарения към физически лица и юридически лица с нестопанска цел.

От събраните до момента показания става ясно, че в затворената общност са били практикувани задължителни медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики. Потвърждават се и данните за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни лица – както в имот в Мексико, така и на различни места в България.

В показания на свидетел се съдържат и твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол.

От прокуратурата уверяват, че ще продължат да информират своевременно обществеността за хода на разследването, като ще бъдат спазвани принципите на законност и обективност.

Източник: Прокуратура на Р България    
петрохан убийство околчица прокуратура разследване
