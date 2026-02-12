България

Родители и близки на жертвите от трагедията "Петрохан -Околчица" разказват за контактите с Ивайло Калушев и общността

Те дават своите свидетелства и изразяват позицията си пред медиите за разследването и последиците от трагичните събития

12 февруари 2026, 12:22
ПП-ДБ иска оставката на шефа на ДАНС Деньо Денев заради трагедията „Петрохан“

ПП-ДБ иска оставката на шефа на ДАНС Деньо Денев заради трагедията „Петрохан“
Какво е състоянието на наръганите хора в София

Какво е състоянието на наръганите хора в София
Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Президентът Йотова обясни защо е избрала Андрей Гюров за служебен премиер

Президентът Йотова обясни защо е избрала Андрей Гюров за служебен премиер
Андрей Гюров: Без хора на конци и сламени фигури в кабинета

Андрей Гюров: Без хора на конци и сламени фигури в кабинета
Автомобилът на Тодор Живков и още ретро експонати на изложение в София

Автомобилът на Тодор Живков и още ретро експонати на изложение в София
Какво знаем за Деян - човекът, открил телата на „Петрохан“ и подал сигнал

Какво знаем за Деян - човекът, открил телата на „Петрохан“ и подал сигнал

С лед трагедията  "Петрохан -Околчица", при която загинаха шест души, родители и близки на участници в общност, свързана с Ивайло Калушев, разказват за отношенията си с него и групата, за финансовото подпомагане, живота в лагерите и обвиненията за насилие, педофилия и паравоенна дейност. Те дават своите свидетелства и изразяват позицията си пред медиите за разследването и последиците от трагичните събития.

София Андреева, която се представя за последовател на Ивайло Калушев от 2008 г., заяви в интервю за YouTube канала "Дневен ред", че синът ѝ е "морален убиец" на групата, като според нея смъртта на всички трябва да тежи на неговата съвест. Тя твърди, че синът ѝ е лъжел за сексуални злоупотреби и че негов сигнал до МВР е предизвикал разследване за педофилия. Младият мъж е посочил в сигнал до разследващите, че още на 15-годишна възраст е имал сексуални контакти с Калушев, известен сред последователите си като Иво Лама, който го убеждавал, че мъжете нямат нужда от жени, за да се извисят и да съзреят духовно.

Андреева разказа, че е завела сина си при Калушев през 2010 г. заради проблеми с наркотици. Тя твърди, че е платила стотици хиляди за комуната и че децата около Калушев били "прерожденци", избрали сами пътя при него, за да продължат духовното си развитие. Жената се представи като "последовател на Калушев" и заяви, че му вярва, докато сина ѝ определя като "лъжец" и разпространява клевети.

"Синът ми бе първият, който бе заведен при Калушев като дете. Лично аз направих това, защото бе наркозависим. Заведох го там, за да го спаси Иво. Помогна му, оправи се", каза Андреева. Тя добави, че преди това друга майка ѝ обяснила, че децата им пушат марихуана, което не я притеснило, но впоследствие синът ѝ "загазил".

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

Жената уточни, че синът ѝ е бил ученик в Софийската математическа гимназия и е бил в "най-елитната паралелка". "Извикаха ме в училище и ми казаха, че дреме в час, но не го изхвърляли на улицата, защото щял да отиде направо в ръцете на наркотрафикантите", разказва тя.

Андреева описва първите месеци при Калушев в село Краево като период, в който синът ѝ отказал наркотици и цигари и получил книги за медитация. Тя твърди, че впоследствие синът ѝ започнал да създава конфликт и в Мексико, където пребивавал до 2017 г. "Беше придобил занаят като гмуркач, имаше си среда. В един момент се връща в София без приятели, без образование. Бях уплашена. Не ми каза какъв е конфликтът, а от Иво разбрах, че през последните месеци се е държал безобразно, крещял е, хвърлял е предмети, изпадал в истерия. Накрая е казал, че си тръгва и в този момент цялата група си отдъхва", споделя майката.

Тя посочва, че е била сред спонсорите на Калушев и го е подпомагала финансово поради убеждението си, че будизмът има смисъл. Андреева заявява, че синът ѝ започнал да шантажира баща си и да го убеждава, че групата ги е ограбила. Тя свързва действията му с завист към други членове на общността и отхвърля сексуалното съперничество като причина. Според нея синът ѝ споделил за предполагаема сексуална злоупотреба със закъснение от половин година, но тя не му повярвала.

"Моят син се е виждал като близък ученик на Иво, който ще продължи традицията. Хората ще му се кланят, както става с прерожденците в Тибетската култура. В един момент идва Николай Златков", заявява Андреева. Тя описва, че синът ѝ е контактувал с пастрока на Ники, обвинявайки Калушев в педофилия, което е предизвикало конфликти между родителите и общността. Андреева посочва, че в случай на сексуална злоупотреба човек може да умре или да развие психически заболявания, които да го преследват в следващите прераждания. Тя подчертава, че "надявам се синът ми да е жив и здрав, за да може да носи този позор, защото това е смърт, която тежи на неговите плещи, той е моралният убиец на тези хора".

На 9 февруари Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, чието тяло беше открито в кемпер до връх Околчица, заяви в "Интервюто в Новините на NOVA", че трагедията е професионално извършено убийство. Тя отхвърли твърденията, че близките не са съдействали на полицията, като уточни, че е дала показания още в сряда след събитията. Асенова описва преживяното в село Българи като "абсолютен шок" поради присъствието на много въоръжени и униформени служители.

Според Асенова няма категорично обяснение за трагедията, но тя даде свои предположения. Тя подчерта, че решението ѝ да говори е продиктувано от желанието думите ѝ да не бъдат изкривявани. "Доброволно отидох и дадох показания още в сряда. Бях първият човек, който съдейства на полицията. Искам да говоря, защото от една седмица се изсипва жестока помия за хора, които не могат да се защитят. Имаме жертви, а още от първия ден започнаха ужасяващи внушения", каза тя. 

Тя описа преживяното в село Българи като "абсолютен шок". "Имаше страшно много униформени и въоръжени отряди. Не съм виждала такова въоръжение", заяви тя. По думите ѝ не ѝ е било позволено да стигне до къщата. "Не ме допуснаха. Първото, което ме попитаха, беше с какво са си изкарвали парите", разказа почернената майка.   

Издирваният след убийството край "Петрохан" спасил деца от пещерата "Духлата" през 2010 година

Асенова заяви, че категорично отхвърля твърденията за бойно оръжие и престъпна дейност. "В тази хижа няма автоматично оръжие. Това е чиста лъжа. Била съм във всяка стая, във всяко помещение", каза тя. 

"Имаше пейнтбол пушки, защото те си бяха направили пейнтбол игрище. Имаше спортни лъкове. Това ли е бойното снаряжение?", попита Асенова. По думите ѝ всички оръжия са били законни и с разрешителни. "Всеки, който е бил в тази хижа, може да потвърди това", добави тя. 

Асенова заяви, че по време на разпитите е била убеждавана, че не познава собствения си син. "През цялото време ме убеждаваха, че тези хора са най-големите престъпници в света. А става дума за адвокат, за счетоводител – за нормални хора", каза тя. 

Терзиев с нова версия за "Петрохан", познавал мъжете лично

 Майката на Николай Златков отхвърли версията за психологическо напрежение в групата. "Преди около месец бях там за два дни. Прекарах едни от най-хубавите си дни с тези хора. Това беше най-хармоничната среда, която може да си представите – готвехме, гледахме филм, говорихме", разказа тя. 

 Асенова повдигна и сериозен въпрос около информацията за преминаване на четири планински джипа в района. "Искам да информирам целия български народ. Тези шест човека нямаха четири планински джипа. Това не са техни автомобили", заяви тя. 

Майката на Николай Златков подчертава, че всички внушения за секта, религиозно влияние или задължителни духовни ритуали са напълно неверни и не почиват на никакви факти. "Никакви задължителни практики - за нищо. Не знам защо се изсипва всичко това върху хора, които не могат да се защитят. Те вече не могат да говорят", добави  Асенова. 

На 6 февруари Яни Макулев потвърди, че детето му, на 15 години, е в неизвестност заедно с Ивайло Калушев и Николай Златков. Той участва в документалния филм, заснет в Мексико от Калушев преди години. 

"За последно с детето комуникирахме на 29 януари. Тогава беше на морето. Тримата бяха там на разходка и за гмуркане. Оттам насетне следите се губят", заяви бащата. 

Той каза още, че може да обясни къде се намира базата, в която синът му, Калушев и Златков са отсядали. "Калушев имаше база около Синеморец, на мястото има отбивка от пътя. След престоя на морето те не са се връщали", информира Макулев. 

Сарафов с нова информация за случая "Петрохан": Шокира ме

"Калушев по никакъв начин, пряко или косвено, не се е свързал с мен, за да каже: ‚Добре сме", обясни Макулев. Той разказа, че веднага след като е разбрал за трагедията край "Петрохан", е опитал да говори с всички замесени, но телефоните им били изключени. 

Макулев познава Калушев от 35 години. Затова оставял децата си на лагерите, организирани от "Национална aгенция за контрол на защитените територии". "Децата участваха в походи, лекции, форми на медитация, обучение, техника на единственото въже, спелеология, катерене. Никога не съм имал съмнения, че са в сигурни ръце. Един от синовете ми дори прекара една година в Мексико с тях - през 2012 г.", сподели Макулев. Школата на Калушев е училището за оцеляване "Роук".  

"Познавам Иво от пещерите, в които работихме заедно. Той е много интелигентен, скромен, безкрайно търпелив и перфекционист. По отношение на взаимоотношенията в групата мога да кажа, че всички хора не са си казали и една лоша дума през годините, не съм ги чувал дори да псуват", каза Макулев. 

От герой на „Духлата“ до най-търсения човек за тройното убийство в "Петрохан": Кой е Ивайло Калушев?

По повод обвиненията, които се появиха в медиите и социалните мрежи - за педофилия, секта и наркотици, спелеологът беше категоричен: "Те са абсолютно безпочвени. Ще се проведе разследване и ще се разбере истината".   

Мъжът коментира и възможната причина за трагедията, която засегна общността: "За себе си съм събрал доста фактология. Не бих си позволил да коментирам в ефир, но съм категоричен, че действията са извършени от външни лица. Човек от групата е невъзможно да го направи".  

Той подчерта, че обвиненията за паравоенна организация са несправедливи: "Те имаха лично оръжие, регистрирано по закона - лъкове, арбалети, въздушни пушки. Нищо на ръба или извън закона. Всичко, което се коментира, е спекулация. В лагера и в общността винаги е царяло спокойствие. Никога не съм се тревожил за децата си. Ще следим развитието и се надявам истината да излезе наяве". 

Вижте в нашата галерия: Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри

Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри
10 снимки
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Трагедия Петрохан Ивайло Калушев Общност Обвинения в педофилия Финансови въпроси Родители Разследване Паравоенна дейност Наркотици Убийство
Последвайте ни

По темата

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

Барут по ръцете и изстрели от упор: Шокиращи разкрития за смъртта на „Петрохан“

МОК дисквалифицира Владислав Гераскевич заради паметната му каска

МОК дисквалифицира Владислав Гераскевич заради паметната му каска

Президентът Йотова обясни защо е избрала Андрей Гюров за служебен премиер

Президентът Йотова обясни защо е избрала Андрей Гюров за служебен премиер

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

pariteni.bg
Renault потвърди производството на дронове за военни нужди

Renault потвърди производството на дронове за военни нужди

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 4 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 4 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 4 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Магията на Холивуд: Как Одри Хепбърн покори сърцето на Кари Грант

Магията на Холивуд: Как Одри Хепбърн покори сърцето на Кари Грант

Любопитно Преди 31 минути

Одри Хепбърн и Кари Грант споделяха дълбока връзка, изградена на взаимно уважение и приятелство, въпреки разликата във възрастта и първоначалните откази да работят заедно

Трагична развръзка, откриха тялото на издирвана жена

Трагична развръзка, откриха тялото на издирвана жена

България Преди 32 минути

Принц Уилям посети резерват за застрашени видове в Саудитска Арабия

Принц Уилям посети резерват за застрашени видове в Саудитска Арабия

Любопитно Преди 1 час

Принц Уилям завърши първото си посещение в Саудитска Арабия с визита в природния резерват Шараан и историческия град Ал-Ула, запознавайки се с програми за опазване на застрашени видове и устойчиво земеделие

<p>НАТО разполага сили в Гренландия, за да задоволи Тръмп</p>

НАТО засилва присъствието си в Гренландия заради Тръмп - символична арктическа мисия срещу преувеличени заплахи

Свят Преди 1 час

Присъствието на Алианса е повече символично, отколкото военна необходимост, но целта е да се угоди на американския президент и да се покаже сила срещу "преувеличената" заплаха

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Нови правила за собствениците на кучета и котки

България Преди 1 час

Промени предвиждат затягане на контрола при продажба, развъждане и реклама на домашни любимци

Мисия “Блестящ дом”: Магията на малките неща, които чистят сами

Мисия “Блестящ дом”: Магията на малките неща, които чистят сами

Малките неща Преди 1 час

Най-добрите роботчета не само почистват пода, но и сами изпират и изсушават моповете си, изпразват контейнера за прах и дори дозират почистващия препарат

И скъпата козметика не помага: Топ 4 причини за стареене на кожата

И скъпата козметика не помага: Топ 4 причини за стареене на кожата

Любопитно Преди 1 час

Малко известни фактори могат да ускорят стареенето на кожата и да образуват бръчки

СОС няма да разглежда идеята за преименуването на пл. "Св. Александър Невски"

СОС няма да разглежда идеята за преименуването на пл. "Св. Александър Невски"

България Преди 1 час

"Това грубо действие е в разрез с българския национален интерес", заяви Иван Сотиров от „Синя София“

Хороскоп за успех и пари: Каква е суперсилата на вашия зодиакален знак

Хороскоп за успех и пари: Каква е суперсилата на вашия зодиакален знак

Любопитно Преди 1 час

Вижте чертите, които ви правят уникални и влияят на вашата кариера, финанси и лични взаимоотношения

<p>Наследницата на КНДР - дъщерята на Ким все по-близо до върха</p>

КНДР е на път да посочи дъщерята на севернокорейския лидер Ким Джу-е за негова наследничка

Свят Преди 1 час

Разузнавателната агенция допълва, че ще следи отблизо дали Джу-е ще участва в ключов партиен конгрес, който ще се проведе по-късно този месец

<p>Удар по елита в Сеул: Осъдиха министър за опит за преврат</p>

Южна Корея осъди бившия министър Ли Сан-мин на 7 години затвор за участие в бунта на Юн

Свят Преди 2 часа

Централният съд в Сеул го призна за виновен, че е наредил спиране на тока на медии по време на опита за обявяване на военно положение през декември 2024 г.

Еднакви визии, различни позиции: Блейк Лайвли и Джъстин Балдони не постигнаха споразумение

Еднакви визии, различни позиции: Блейк Лайвли и Джъстин Балдони не постигнаха споразумение

Любопитно Преди 2 часа

Блейк Лайвли и Джъстин Балдони се появиха в съда с почти идентични маслиненозелени визии, но въпреки визуалната координация не успяха да постигнат споразумение по делото за сексуален тормоз

Втори трус за няколко дни: Земетресение край Дупница

Втори трус за няколко дни: Земетресение край Дупница

България Преди 2 часа

Епицентърът на труса е между дупнишките села Тополница и Червен бряг

Дженифър Анистън изненада феновете с романтични снимки с новия си любим

Дженифър Анистън изненада феновете с романтични снимки с новия си любим

Любопитно Преди 2 часа

Дженифър Анистън и Джим Къртис показаха публично любовта си с романтични снимки и страстна целувка, а актрисата разказа откровено за щастието, новата връзка и житейската си философия без страх и компромиси

<p>Ердоган и Мицотакис лице в лице в Анкара: Ако не сега, кога?</p>

Ердоган и Мицотакис обсъдиха морските спорове в Егейско море и търговията между Турция и Гърция

Свят Преди 2 часа

Турция и Гърция заявиха готовност да решат дългогодишните морски спорове, потвърдиха целта за търговия от 10 млрд. долара и призоваха за нова ера на диалог и доверие

Напрежение в НС заради случая „Петрохан“: Стигна се до скандал, обиди и взаимни обвинения

Напрежение в НС заради случая „Петрохан“: Стигна се до скандал, обиди и взаимни обвинения

България Преди 2 часа

Председателят на парламента Рая Назарян даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите в пленарната зала

Всичко от днес

От мрежата

7 очарователни кучета с къси крака

dogsandcats.bg

Котешка панлевкопения (котешка чума)

dogsandcats.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg
1

Могат ли животните да са моногамни

sinoptik.bg

Александър Сано гневен: "Сметката ми за ток е 700лв. Това е безобразие!"

Edna.bg

Ники Михайлов с разтърсващо послание към баща си за рождения му ден: Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед!

Edna.bg

Англия обяви важна новина за Тухел

Gong.bg

Колко плащат различните държави за злато от зимната Олимпиада, България е в топ 10

Gong.bg

Свидетел по случая "Петрохан": Възрастен мъж е имал сексуални контакти с малки момчета

Nova.bg

Андрей Гюров: Служебният вътрешен министър трябва да е човек от системата

Nova.bg