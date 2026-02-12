Родители и близки на жертвите от трагедията "Петрохан -Околчица" разказват за контактите с Ивайло Калушев и общността

С лед трагедията "Петрохан -Околчица", при която загинаха шест души, родители и близки на участници в общност, свързана с Ивайло Калушев, разказват за отношенията си с него и групата, за финансовото подпомагане, живота в лагерите и обвиненията за насилие, педофилия и паравоенна дейност. Те дават своите свидетелства и изразяват позицията си пред медиите за разследването и последиците от трагичните събития.

София Андреева, която се представя за последовател на Ивайло Калушев от 2008 г., заяви в интервю за YouTube канала "Дневен ред", че синът ѝ е "морален убиец" на групата, като според нея смъртта на всички трябва да тежи на неговата съвест. Тя твърди, че синът ѝ е лъжел за сексуални злоупотреби и че негов сигнал до МВР е предизвикал разследване за педофилия. Младият мъж е посочил в сигнал до разследващите, че още на 15-годишна възраст е имал сексуални контакти с Калушев, известен сред последователите си като Иво Лама, който го убеждавал, че мъжете нямат нужда от жени, за да се извисят и да съзреят духовно.

Андреева разказа, че е завела сина си при Калушев през 2010 г. заради проблеми с наркотици. Тя твърди, че е платила стотици хиляди за комуната и че децата около Калушев били "прерожденци", избрали сами пътя при него, за да продължат духовното си развитие. Жената се представи като "последовател на Калушев" и заяви, че му вярва, докато сина ѝ определя като "лъжец" и разпространява клевети.

"Синът ми бе първият, който бе заведен при Калушев като дете. Лично аз направих това, защото бе наркозависим. Заведох го там, за да го спаси Иво. Помогна му, оправи се", каза Андреева. Тя добави, че преди това друга майка ѝ обяснила, че децата им пушат марихуана, което не я притеснило, но впоследствие синът ѝ "загазил".

Жената уточни, че синът ѝ е бил ученик в Софийската математическа гимназия и е бил в "най-елитната паралелка". "Извикаха ме в училище и ми казаха, че дреме в час, но не го изхвърляли на улицата, защото щял да отиде направо в ръцете на наркотрафикантите", разказва тя.

Андреева описва първите месеци при Калушев в село Краево като период, в който синът ѝ отказал наркотици и цигари и получил книги за медитация. Тя твърди, че впоследствие синът ѝ започнал да създава конфликт и в Мексико, където пребивавал до 2017 г. "Беше придобил занаят като гмуркач, имаше си среда. В един момент се връща в София без приятели, без образование. Бях уплашена. Не ми каза какъв е конфликтът, а от Иво разбрах, че през последните месеци се е държал безобразно, крещял е, хвърлял е предмети, изпадал в истерия. Накрая е казал, че си тръгва и в този момент цялата група си отдъхва", споделя майката.

Тя посочва, че е била сред спонсорите на Калушев и го е подпомагала финансово поради убеждението си, че будизмът има смисъл. Андреева заявява, че синът ѝ започнал да шантажира баща си и да го убеждава, че групата ги е ограбила. Тя свързва действията му с завист към други членове на общността и отхвърля сексуалното съперничество като причина. Според нея синът ѝ споделил за предполагаема сексуална злоупотреба със закъснение от половин година, но тя не му повярвала.

"Моят син се е виждал като близък ученик на Иво, който ще продължи традицията. Хората ще му се кланят, както става с прерожденците в Тибетската култура. В един момент идва Николай Златков", заявява Андреева. Тя описва, че синът ѝ е контактувал с пастрока на Ники, обвинявайки Калушев в педофилия, което е предизвикало конфликти между родителите и общността. Андреева посочва, че в случай на сексуална злоупотреба човек може да умре или да развие психически заболявания, които да го преследват в следващите прераждания. Тя подчертава, че "надявам се синът ми да е жив и здрав, за да може да носи този позор, защото това е смърт, която тежи на неговите плещи, той е моралният убиец на тези хора".

На 9 февруари Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, чието тяло беше открито в кемпер до връх Околчица, заяви в "Интервюто в Новините на NOVA", че трагедията е професионално извършено убийство. Тя отхвърли твърденията, че близките не са съдействали на полицията, като уточни, че е дала показания още в сряда след събитията. Асенова описва преживяното в село Българи като "абсолютен шок" поради присъствието на много въоръжени и униформени служители.

Според Асенова няма категорично обяснение за трагедията, но тя даде свои предположения. Тя подчерта, че решението ѝ да говори е продиктувано от желанието думите ѝ да не бъдат изкривявани. "Доброволно отидох и дадох показания още в сряда. Бях първият човек, който съдейства на полицията. Искам да говоря, защото от една седмица се изсипва жестока помия за хора, които не могат да се защитят. Имаме жертви, а още от първия ден започнаха ужасяващи внушения", каза тя.

Тя описа преживяното в село Българи като "абсолютен шок". "Имаше страшно много униформени и въоръжени отряди. Не съм виждала такова въоръжение", заяви тя. По думите ѝ не ѝ е било позволено да стигне до къщата. "Не ме допуснаха. Първото, което ме попитаха, беше с какво са си изкарвали парите", разказа почернената майка.

Асенова заяви, че категорично отхвърля твърденията за бойно оръжие и престъпна дейност. "В тази хижа няма автоматично оръжие. Това е чиста лъжа. Била съм във всяка стая, във всяко помещение", каза тя.

"Имаше пейнтбол пушки, защото те си бяха направили пейнтбол игрище. Имаше спортни лъкове. Това ли е бойното снаряжение?", попита Асенова. По думите ѝ всички оръжия са били законни и с разрешителни. "Всеки, който е бил в тази хижа, може да потвърди това", добави тя.

Асенова заяви, че по време на разпитите е била убеждавана, че не познава собствения си син. "През цялото време ме убеждаваха, че тези хора са най-големите престъпници в света. А става дума за адвокат, за счетоводител – за нормални хора", каза тя.

Майката на Николай Златков отхвърли версията за психологическо напрежение в групата. "Преди около месец бях там за два дни. Прекарах едни от най-хубавите си дни с тези хора. Това беше най-хармоничната среда, която може да си представите – готвехме, гледахме филм, говорихме", разказа тя.

Асенова повдигна и сериозен въпрос около информацията за преминаване на четири планински джипа в района. "Искам да информирам целия български народ. Тези шест човека нямаха четири планински джипа. Това не са техни автомобили", заяви тя.

Майката на Николай Златков подчертава, че всички внушения за секта, религиозно влияние или задължителни духовни ритуали са напълно неверни и не почиват на никакви факти. "Никакви задължителни практики - за нищо. Не знам защо се изсипва всичко това върху хора, които не могат да се защитят. Те вече не могат да говорят", добави Асенова.

На 6 февруари Яни Макулев потвърди, че детето му, на 15 години, е в неизвестност заедно с Ивайло Калушев и Николай Златков. Той участва в документалния филм, заснет в Мексико от Калушев преди години.

"За последно с детето комуникирахме на 29 януари. Тогава беше на морето. Тримата бяха там на разходка и за гмуркане. Оттам насетне следите се губят", заяви бащата.

Той каза още, че може да обясни къде се намира базата, в която синът му, Калушев и Златков са отсядали. "Калушев имаше база около Синеморец, на мястото има отбивка от пътя. След престоя на морето те не са се връщали", информира Макулев.

"Калушев по никакъв начин, пряко или косвено, не се е свързал с мен, за да каже: ‚Добре сме", обясни Макулев. Той разказа, че веднага след като е разбрал за трагедията край "Петрохан", е опитал да говори с всички замесени, но телефоните им били изключени.

Макулев познава Калушев от 35 години. Затова оставял децата си на лагерите, организирани от "Национална aгенция за контрол на защитените територии". "Децата участваха в походи, лекции, форми на медитация, обучение, техника на единственото въже, спелеология, катерене. Никога не съм имал съмнения, че са в сигурни ръце. Един от синовете ми дори прекара една година в Мексико с тях - през 2012 г.", сподели Макулев. Школата на Калушев е училището за оцеляване "Роук".

"Познавам Иво от пещерите, в които работихме заедно. Той е много интелигентен, скромен, безкрайно търпелив и перфекционист. По отношение на взаимоотношенията в групата мога да кажа, че всички хора не са си казали и една лоша дума през годините, не съм ги чувал дори да псуват", каза Макулев.

По повод обвиненията, които се появиха в медиите и социалните мрежи - за педофилия, секта и наркотици, спелеологът беше категоричен: "Те са абсолютно безпочвени. Ще се проведе разследване и ще се разбере истината".

Мъжът коментира и възможната причина за трагедията, която засегна общността: "За себе си съм събрал доста фактология. Не бих си позволил да коментирам в ефир, но съм категоричен, че действията са извършени от външни лица. Човек от групата е невъзможно да го направи".

Той подчерта, че обвиненията за паравоенна организация са несправедливи: "Те имаха лично оръжие, регистрирано по закона - лъкове, арбалети, въздушни пушки. Нищо на ръба или извън закона. Всичко, което се коментира, е спекулация. В лагера и в общността винаги е царяло спокойствие. Никога не съм се тревожил за децата си. Ще следим развитието и се надявам истината да излезе наяве".

