Юрист: Групата от „Петрохан“ носи белезите на опасна секта

М истериозната смърт на трима души в хижа край прохода „Петрохан“ и на още трима в кемпер край в местността Околчица завладя новинарския поток и съзнанието на цяла България, а разследването продължава при засилени мерки за сигурност.

Периметърът около хижата остава отцепен, а разследващите органи очакват резултатите от ключови експертизи, които трябва да дадат окончателен отговор дали става дума за шесторно убийство или за комбинация от убийство и самоубийство.

Конституционалистът доц. Борислав Цеков изрази в социалната мрежа „Фейсбик“ мнение, че групата от „Петрохан“ носи всички белези на опасна религиозна секта.

„Нейната дейност няма нищо общо със свободата на религията и попада под международноправните и конституционни ограничения на правото на вероизповедание. Зловещите криминални аспекти (убийство, самоубийства, посегателства срещу деца, незаконни и самоуправни дейности в планината и пр.) са само едната страна на този случай, която тепърва ще бъде доказваната в рамките на наказателното производство“, пише Цеков.

„Вече се видя по несъмнен начин, че редица публични и политически фигури са били съпричастни към тази опасна религиозна секта или отделни нейни членове чрез споносорство, административно и политическо съдействие, приятелски отношения или публично застъпничество. (...)

Специално при политическите фигури всичко това поставя въпроса не само дали са знаели за извращенията и опасните практики, но и дали тяхната политическа дейност и управленски решения са били повлияни по определен начин от идеологията на опасната религиозна секта от хижа „Петрохан“, смята още юристът.

Ето и цялото му изказване:

Борислав Цеков е български юрист – доктор по конституционно право, защитил в Института за държавата и правото при Българската академия на науките, хабилитиран университетски преподавател - доцент по конституционно право в Югозападния университет „Неофит Рилски“, предприемач, председател на Института за модерна политика.