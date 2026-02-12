България

Напрежение в НС заради случая „Петрохан“: Стигна се до скандал, обиди и взаимни обвинения

Председателят на парламента Рая Назарян даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите в пленарната зала

12 февруари 2026, 09:55
С декларация на „Има такъв народ“ във връзка със случая „Петрохан“, която доведе до спречкване между депутати от ИТН и „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), започна заседанието на парламента. Председателят на Народното събрание Рая Назарян даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите в пленарната зала. 

В декларацията Станислав Балабанов каза, че

е родител и не може да повярва какво се е случвало години наред в една затворена неправителствена организация, маскирана като природозащитници. "Не мога да повярвам кога загубихме инстинкта да пазим децата си, коментира той и допълни, че е отвратен. Призовавам колегите от ПП-ДБ – излизайте и коментирайте тази декларация", заяви Балабанов.

"Призовавам Денков, който подписа указа, с който това училище се създаде, призовавам Божанов, който внасяше промени в законите да ги пази тези НПО-та", добави той.

"Време е за онзи традиционен консерватизъм, който на вас ще ви отреже главите за тези избори", заяви Балабанов.

"Вие мислите ли, че ние не сме отвратени от това, което излиза", попита в отговор Божидар Божанов (ПП-ДБ).

"И ние сме отвратени и притеснени. И ние имаме деца и се притесняваме за тях, каза той. Именно затова настояваме всички документи да бъдат разсекретени, за да видим дали институциите са прикривали нещо, дали е имало политически чадъри", допълни Божанов.

"Единственият законопроект, който съм внасял е за това да забраним на всякакви хора с обвинения за сексуални посегателства да заемат каквито и да било позиции, свързани с работа с деца", каза още той.

"Виждам вашия гняв, че няма да влезете в следващия парламент, но не раздирайте обществото с тези гнусни спекулации", обърна се Божанов към ИТН. 

"Да, не ви вярваме, смятаме, че подкрепяте педофилите", каза в реплика председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов.

"Ти беше един от хората, които искаха регистърът за педофилите да не влезе в действие, ти ходеше и натискаше ГЕРБ за това", допълни той. 

За използваните обидни думи Рая Назарян наложи "забележка" на Станислав Балабанов, преди да прекъсне заседанието. След възобновяване на работата на депутатите тя наложи "забележка" и на Тошко Йорданов и отправи предупреждение към всеки един, който се опитва да нарушава реда, определен в правилника.

Източник: Теодора Цанева, БТА    
петрохан нс
Крум Зарков е новият председател на БСП
Крум Зарков е новият председател на БСП

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

