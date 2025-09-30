България

Внимание, столичани! Реорганизация на движението за посрещането на националите по волейбол

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще прибере от Истанбул с правителствения самолет националите от отбора по волейбол на България

30 септември 2025, 07:16
Д нес организация на движението в София ще има по повод посрещането на националите от отбора по волейбол на България, съобщиха от Столична община.

От 03:00 до 20:00 часа се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи събитието, на всички паркинги на площад „Св. Александър Невски“.

От 14:00 до 20:00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства, само по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР, както следва: - по улица „15-ти Ноември“,  по улица  „Оборище“ между „11-ти Август“ и булевард „Васил Левски“.

"Сребърните" момчета“ - гордостта на България се завръща у дома

На 28 септември България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25). Така националният тим на страната за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София. 

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще прибере от Истанбул с правителствения самолет националите от отбора по волейбол на България. 

Източник: БТА, Петра Куртева    
Волейбол Национален отбор по волейбол София Посрещане Организация на движението Световно първенство Сребърни медали България Площад Александър Невски Вицешампиони
Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене

Обезопасителна система отказа: Дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене

Полша се готви за криза: От раници, до обучения и оръжия

Полша се готви за криза: От раници, до обучения и оръжия

Внимание, тест на BG-ALERT, ето в кои области

Внимание, тест на BG-ALERT, ето в кои области

Свети Григорий: Той направи Армения първата християнска държава в света

Свети Григорий: Той направи Армения първата християнска държава в света

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Кой кой е, под чия „шапка“ и къде се позиционира на китайския пазар

Кой кой е, под чия „шапка“ и къде се позиционира на китайския пазар

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Криза в АЕЦ
Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

