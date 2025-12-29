България

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за щети и пострадали автомобили

Общината може да обезщети собствениците на увредени коли, докато екипите продължават разчистването на паднали дървета

29 декември 2025, 08:09
У раганният вятър, който достигна пориви до 100 км/ч в Пловдив и рекордните 122 км/ч в Пазарджик, нанесе сериозни материални щети. Паднали дървета и клони блокираха улици, прекъснаха електропроводи и повредиха десетки автомобили, съобщи NOVA.

След 21 ч. в неделя в Старозагорско обстановката се е усложнила. Над 100 са постъпилите сигнали за паднали дървета, няма пострадали хора. Няколко населени места бяха с частично прекъснато електричество. В Община Казанлък сигналите за паднали дървета бяха над 10.

Бурен вятър и в понеделник, къде е обявен жълт код

Ситуацията в Пловдив и последствията от бурното  време

За екипите на спешните служби денонощието е било изключително натоварено.

„През последните 24 часа екипите на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ реагираха на 80 произшествия, свързани с опасното явление силен вятър“, споделя гл. инспектор Петър Тосков. Той уточнява, че за радост няма пострадали хора, но материалните щети са значителни: „Основните сигнали бяха за щети върху автомобили - 19 на брой през изминалите 24 часа. Имаме и паднало дърво върху заведение в Карлово и върху подбалканския път“.

В разчистването на града са се включили и допълнителни сили. „Включиха се екипи на общинското предприятие „Градини и паркове“ и двете доброволни формирования на територията на Пловдив“, допълва инспектор Тосков.

Заместник-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов обяви превантивни мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще. „Във всеки район ще бъдат отпуснати по 50 000 лв., за да започнат фитосанитарни оценки на дърветата. „Градини и паркове“ работят ежедневно и се надявам с това темпо бързо да наваксаме“, обясни той.

По отношение на пострадалите собственици на автомобили, Славов разясни възможностите за компенсация: „Има законов ред, по който те могат да си заявят исковете и Община Пловдив да ги обезщети. Това може да се случи дори ако автомобилът няма застраховка“.

Рискове от пожари и пиротехника

Освен с последствията от вятъра, пожарникарите са реагирали и на сигнали за горящи комини. „Традиционно имаме пожари в къщи и комини, като основните причини са строителни неизправности или непочистени сажди. Необходимо е всяка година преди отоплителния сезон комините да се чистят“, напомни Петър Тосков.

В навечерието на Нова година властите призовават и за повишено внимание при използването на фойерверки. „Съветваме гражданите да купуват пиротехника само от лицензирани обекти, да я съхраняват на сухи и проветриви места и да внимават за нарушени опаковки“, казва инспекторът.

За празничната нощ на площада в Пловдив са предвидени засилени мерки за сигурност. „Ще има засилено присъствие на Общинска охрана и Общинска полиция, за да могат мероприятията да протекат спокойно“, увери Ангел Славов. Въпреки че прогнозите са вятърът да отслабне, жълтият код за опасно време остава в сила за региона.

Източник: NOVA    
Ураганен вятър Материални щети Паднали дървета Прекъснато електричество Пловдив Пожарна безопасност Компенсации Превантивни мерки Пиротехника Опасно време
