Реакцията на ГЕРБ: Срам за вас ПП-ДБ

29 декември 2025, 17:15
Протест и контрапротест пред общината в Минерални бани

Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда

Защо мъж с протеза на ръката не може да получи шофьорска книжка в България

След близо 8 години битка: Семейството на убитата Божидара ще търси справедливост в Страсбург

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за щети и пострадали автомобили

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

Мальовишката трагедия преди 60 години: Оцелял разказва за ужаса в Рила, вдъхновил филма

Р едица водещи политици от ГЕРБ-СДС днес реагираха в социалните мрежи на това, че жертвите на Възродителния процес бяха почетени от "Продължаваме Промяната-Демократична България" на паметника Тюркян чешма в родопското село Могиляне и се включиха в последвалия спор между представители на двете политически формации във Фейсбук.

"ДПС-Ново начало" и "Да, България" почетоха паметта на жертвите на Възродителния процес

"Сложно нещо е демокрацията. Не стига само да кръстиш партията си на нея. А като се зададат избори, картината става клинична. Събираш един файтон последователи и хукваш из провинцията на срещи с народните маси да отбелязваш исторически дати с поклонения пред паметници, наподобяващи спиритически сеанси. Търсиш символика на места, доскоро маловажни за жълтопаважните ти обувки. И се изживяваш като покорител на Еверест в собствените си очи, а в тези на околните - като Господин за един ден. После изгряваш в социалните мрежи и ...обратно към София. Много политици през годините са се снимали предизборно пред Тюркян чешма. Болшинството отдавна са в забвение. Защото едно кадро не стига да купиш доверието на местните хора. Ние в Родопите нямаме нужда от ничие благоволение или амнистия, за да печелим подкрепа. Не с асамблейни изказвания, а с постоянство, лични срещи и къртовска работа на терен. 24/7. Вече 19 години ГЕРБ е политическа сила с реално влияние в смесените райони, с пълни листи и кандидати във всяка община. Други са на ръба на статистическата грешка. Но пък щедро раздават присъди и си играят на поборници. Коледа е. Не е лошо да сме по-малко кресливи и да не преиграваме с жестовете на гърба на човешката травма, пък били те и за политическа употреба", написа Цвета Караянчева от ГЕРБ във Фейсбук.

Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате


"Много малко хора от ПП - ДБ разбират в дълбочина т. нар. Възродителен процес. Дори съм убеден, че не са наясно нито с етапите, нито с предпоставките, нито с последствията му. Факт е, че това е едно от най-големите престъпления, които българската държава е извършвала срещу свои граждани. За това престъпление няма наказани и то винаги се е използвало като политически лозунг в една или друга посока. Също като досиетата на ДС, чието отваряне не беше опит за помирение с миналото, а възможност за изява на един или друг партиен агитатор. Впрочем, най-глупавият закон за отваряне на досиета беше приет от мнозинството на СДС през 2000 година. Закон, който предвиждаше досиетата да се отварят избирателно и само в полза на "нашите". "Нашите" доносници са по-добри от "вашите". Защо беше приет през 2000 година? Защото през 2001 година имаше избори и комисията на Методи Андреев трябваше да разчисти терена. Така от 137 депутати на СДС само един се оказа с досие. Когато през 2007 година бяха отворени всички досиета, които бяха останали, се оказа, че агентурата сред демократическата общност се състои от доста повече от един човек. Сетих се за това покрай помпозното ходене на Тюркян чешма от Мирчев и Божанов. Отново предизборно и отново с цел лозунг, статус във Фейсбук и клипче в Тик-Ток. Също като с досиетата, но и в крак с новите технологии. Това е банално, но и тъжно, защото се случва на гърба на невинни жертви. Днес чета статуси, в които на мушката на двамата сълидери вече е Борисов. До вчера почит и помирение във Фейсбук, а днес отново на бой. Накрая ще има коалиция с Радев, скарване с Радев, бой по Радев и пак предизборни снимки и статуси... Толкова досадно, но и толкова неизбежно. Пиша това, защото за разлика от сълидерите на ПП - ДБ се интересувам от темата с "Възродителния процес" от поне 20 години и ми е омръзнало такива като тях да се изживяват като кампанийни морални стожери. Знам този тип мислене от времената на създаването на Реформаторския блок (участвах в този процес лично и с това се изчерпи интересът ми към демократическата общност), когато докато се чудехме какво да говорим пред медиите, един от многото бъдещи сълидери предложи да се брандираме като антикорупционна формация. Така тръгнаха борбите за съдебна реформа. Като бранд. Сега са хвърлили око на Тюркян чешма и продължават да брандират. Да, сравнително некадърно, но достатъчно неприятно, за да бъде подминато. И този бранд ще бъде с резултата на бранда "съдебна реформа". Защото толкова могат", коментира Тома Биков от ГЕРБ.

Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

"Да си правиш политически пиар на гроба на едно дете е кощунство. Срам за вас ПП-ДБ - озверели сте от алчност за власт... За да замаже този "гаф", Иво Мирчев се изкара свидетел на смяната на имената. Цитирам: "Аз за разлика от Борисов познавам и българските турци. Половината ми клас бяха българските турци. Един от най-добрите ми приятели се казваше Севел. Едната вечер се разделям със Севел и на сутринта той се казваше Светльо. А Бюрхан се казваше Боян." Възможно ли е това да е вярно?", запита във Фейсбук Делян Добрев от ГЕРБ.

"Иво Мирчев е роден през месец май, 1980 година. Последната смяна на имената е от март, 1985 година. В този момент Иво Мирчев е бил на 4 години.
Освен ако Иво Мирчев не е тръгнал на училище на 4 години (невъзможно), то това е една опашата лъжа. След шамарите, това е нов връх в личностното му израстване", поясни Добрев.

Възродителен процес ГЕРБ-СДС Продължаваме промяната-Демократична България
