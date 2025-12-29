Любопитно

Спрете да държите това на балкона

През зимата много хора използват балкона или терасата си като „допълнителен хладилник“, особено по време на празниците,

29 декември 2025, 15:12
Спрете да държите това на балкона
Източник: iStock/GettyImages

П рез зимата много хора използват балкона или терасата си като „допълнителен хладилник“, особено по време на празниците, когато рафтовете в истинския хладилник у дома са пълни.

Защо тази практика може да бъде опасна за здравето, разказва РБК-Украйна, позовавайки се на Мичиганския държавен университет.

Колко опасен е „балконският хладилник“?

Пайове, салати или тенджери със супа често се озовават на балкона с надеждата, че студът ще ги запази свежи. Експертите обаче подчертават: температури над 4 градуса по Целзий вече допринасят за активния растеж на бактериите. За безопасното съхранение на бързоразвалящи се продукти са необходими стабилни условия от 0 до 4 градуса – точно тези, които осигурява хладилник.

На балкона храната може да замръзне през нощта и да започне да се размразява през деня. Такива разлики създават идеална среда за опасни микроорганизми, включително салмонела и стафилококи.

Не само бактерии: още една неочевидна заплаха

Експертът по хранене Катаржина Босацка също обръща внимание на „живия фактор“. Храна, оставена на балкон с отворен капак, лесно може да стане плячка за птици или домашни любимци.

Тя казва, че врани, свраки, котки и дори кучета често се угощават с празнични лакомства, оставени без надзор. В един случай домашен любимец изяде половината от коледен чийзкейк, оставен на тераса.

Кога все още можете да изнасяте храна навън?

Експертите допускат само едно изключение – бързо охлаждане на супи или бульони. Такъв съд може да се постави на балкона за не повече от 2-3 часа и само след като се охлади до топла температура. Изнасянето на гореща храна е опасно – това също така увеличава риска от развитие на бактерии.

Салати с майонеза, кремообразни десерти, месни продукти, сирена и колбаси не се препоръчва да се съхраняват на балкона, дори в мразовито време.

Експертите подчертават, че поради затоплянето, разчитането на времето става все по-опасно. Балконът вече не може да действа като хладилник, а рискът от хранително отравяне се увеличава. Най-безопасният вариант остава съхранението на храна в хладилник или фризер с постоянен контрол на температурата.

Експертите съветват да използвате балкона само в изключителни ситуации и винаги да следите времето и условията на съхранение, за да не излагате себе си и близките си на риск.

По темата

Източник: rbc.ua    
балконски хладилник опасност за здравето развитие на бактерии температурни колебания хранително отравяне съхранение на храна замърсяване от животни празнична храна безопасност на храните зимно съхранение
Последвайте ни
Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате

Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

Спрете да държите това на балкона

Спрете да държите това на балкона

Коя банка кога спира плащанията онлайн и с карта заради еврото

Коя банка кога спира плащанията онлайн и с карта заради еврото

pariteni.bg
Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

Безопасно ли е да даваме на кучето кашкавал

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

Виц на деня

-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Посочиха точното количество алкохол, което причинява махмурлук

Посочиха точното количество алкохол, което причинява махмурлук

Любопитно Преди 23 минути

България получи трето плащане от 1,47 млрд. евро по НПВУ

България получи трето плащане от 1,47 млрд. евро по НПВУ

България Преди 33 минути

Третото искане за плащане обхваща 22 реформи и 19 инвестиции и е най-голямото до този момент

Завръщане след близо век: Вид, смятан за изчезнал, беше видян отново

Завръщане след близо век: Вид, смятан за изчезнал, беше видян отново

Любопитно Преди 1 час

Дървесното кенгуру Вондивои, смятано за изчезнало от близо век, бе преоткрито в Нова Гвинея, а видът, документиран за последно през 1928 г., е заснет с камера от любител ботаник в изолиран планински район, което поднови интереса към опазването му

,

"Ще убия детето ти": Задържаха мъж за брутални закани на площадка в София

България Преди 1 час

Софийската районна прокуратура поиска постоянен арест за 39-годишния обвиняем, който е и осъждан

Снимката е илюстративна

Голям пожар избуха на пазар в казахстанския град Атърау

Свят Преди 1 час

По първоначална информация са се запалили дрехи

Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда

Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда

България Преди 1 час

Всяко домакинство в България трябва да даде близо 22 хиляди лева, сочат изчисленията на икономисти

„Мисия „Ноев ковчег“ започва на 5 януари по DIEMA

„Мисия „Ноев ковчег“ започва на 5 януари по DIEMA

Любопитно Преди 2 часа

Екип от космонавти ще търси спасение за човечеството всеки делничен ден от 21:00 ч.

Снимката е илюстративна

Верижна катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна край Велико Търново

България Преди 2 часа

Няма пострадали

Маргарита Лъчезарова от "Клетката" говори за кариерата си и инфлуенсърите в PODCAST7

Маргарита Лъчезарова от "Клетката" говори за кариерата си и инфлуенсърите в PODCAST7

Любопитно Преди 2 часа

„По време на снимките на първи сезон, моята баба се разболя от рак. И това беше един от най-близките ми хора“, споделя Маргарита

72-годишен мъж почина след побой в ямболското село Маломир

72-годишен мъж почина след побой в ямболското село Маломир

България Преди 2 часа

Задържан е 37-годишен негов съселянин

Българска гордост: Алекс Николов е в топ 3 на световния волейбол за 2025 г.

Българска гордост: Алекс Николов е в топ 3 на световния волейбол за 2025 г.

Любопитно Преди 2 часа

Александър Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 г., а капитанът Алекс Грозданов и разпределителят Симеон Николов са съответно 8-и и 6-и, според класацията на FIVB

,

КЗП и НАП с хиляди проверки за необосновано покачване на цените

България Преди 2 часа

От установените нарушения 80% са при храни, 10% при лекарствата и 10 на сто при стоките за бита

От „камера за целувки“ на Coldplay до „мъртва“ жена, събудила се в ковчег – годината на най-абсурдните събития

От „камера за целувки“ на Coldplay до „мъртва“ жена, събудила се в ковчег – годината на най-абсурдните събития

Свят Преди 2 часа

2025 беше годината на шокиращи, забавни и необичайни събития, за които е трудно да повярваш, че са се случили

,

135 хиляди призовани: Русия приключи есенната мобилизация

Свят Преди 2 часа

Младите хора са имали право да избират да служат в различни видове въоръжени сили и родове войски

Кристин Лагард за еврото: Чакането на България почти приключи

Кристин Лагард за еврото: Чакането на България почти приключи

България Преди 3 часа

Президентът на ЕЦБ определи момента като исторически етап, който укрепва търговията, пътуванията и финансовата стабилност в Европа

"Политико": Доналд Тръмп не е популярен в Европа

"Политико": Доналд Тръмп не е популярен в Европа

Свят Преди 3 часа

Във Франция и Германия две трети от анкетираните имат отрицателно мнение за него

Всичко от днес

От мрежата

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg
1

На ски по вулкан

sinoptik.bg

Десет български звезди, които казаха “да” през 2025-та

Edna.bg

Риалити герои превземат „Черешката на тортата“

Edna.bg

Официално: Монтана обяви новия треньор

Gong.bg

Бивш защитник на Арсенал и Манчестър Сити пое отбора на Мбапе

Gong.bg

Жълт код за силен вятър в цялата страна на 30 декември

Nova.bg

България получи още 1,47 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Nova.bg