Спрете да държите това на балкона

П рез зимата много хора използват балкона или терасата си като „допълнителен хладилник“, особено по време на празниците, когато рафтовете в истинския хладилник у дома са пълни.

Защо тази практика може да бъде опасна за здравето, разказва РБК-Украйна, позовавайки се на Мичиганския държавен университет.

Колко опасен е „балконският хладилник“?

Пайове, салати или тенджери със супа често се озовават на балкона с надеждата, че студът ще ги запази свежи. Експертите обаче подчертават: температури над 4 градуса по Целзий вече допринасят за активния растеж на бактериите. За безопасното съхранение на бързоразвалящи се продукти са необходими стабилни условия от 0 до 4 градуса – точно тези, които осигурява хладилник.

На балкона храната може да замръзне през нощта и да започне да се размразява през деня. Такива разлики създават идеална среда за опасни микроорганизми, включително салмонела и стафилококи.

Не само бактерии: още една неочевидна заплаха

Експертът по хранене Катаржина Босацка също обръща внимание на „живия фактор“. Храна, оставена на балкон с отворен капак, лесно може да стане плячка за птици или домашни любимци.

Тя казва, че врани, свраки, котки и дори кучета често се угощават с празнични лакомства, оставени без надзор. В един случай домашен любимец изяде половината от коледен чийзкейк, оставен на тераса.

Кога все още можете да изнасяте храна навън?

Експертите допускат само едно изключение – бързо охлаждане на супи или бульони. Такъв съд може да се постави на балкона за не повече от 2-3 часа и само след като се охлади до топла температура. Изнасянето на гореща храна е опасно – това също така увеличава риска от развитие на бактерии.

Салати с майонеза, кремообразни десерти, месни продукти, сирена и колбаси не се препоръчва да се съхраняват на балкона, дори в мразовито време.

Експертите подчертават, че поради затоплянето, разчитането на времето става все по-опасно. Балконът вече не може да действа като хладилник, а рискът от хранително отравяне се увеличава. Най-безопасният вариант остава съхранението на храна в хладилник или фризер с постоянен контрол на температурата.

Експертите съветват да използвате балкона само в изключителни ситуации и винаги да следите времето и условията на съхранение, за да не излагате себе си и близките си на риск.