Завръщане след близо век: Вид, смятан за изчезнал, беше видян отново

Дървесното кенгуру Вондивои, смятано за изчезнал вид от близо век, беше преоткрито в гъстите тропически гори на Нова Гвинея, след като любител ботаник го засне с камера в планините на Западна Папуа, Индонезия.

Видът е документиран за първи път през 1928 г. от известния биолог Ернст Майр. Той описва животно, което прилича по-малко на познатото ни кенгуру и повече на необичайна смесица от маймуна и мечка, живеещо високо в короните на дърветата.

След тази единствена среща обаче дървесното кенгуру Вондивои сякаш изчезва от лицето на земята. В продължение на десетилетия не са регистрирани никакви наблюдения, а единственото доказателство за съществуването му остава един-единствен музеен екземпляр. Учените започват да подозират, че видът вероятно е изчезнал.

Всичко се променя през 2018 г., когато любителят ботаник Майкъл Смит ръководи експедиция в отдалечените планини Вондивои. Неговият екип разполага камери, чувствителни към движение, по залесените планински склонове. Една от тези камери успява да заснеме изображения на голям, дървесен торбест бозайник, движещ се през клоните. Кадрите по-късно са потвърдени като първото фотографско доказателство за дървесното кенгуру Вондивои от близо 90 години.

През декември 2025 г. кадрите на редкия животински вид станаха сензационни, като повдигнаха въпроси как кенуруто е изчезнало и колко екземпляра има в дивата природа.

Животното вече не е почти митично създание, а реално съществуващ обитател на гората.

The Tree Kangaroo Reappeared in New Guinea After Vanishing for 90 Years. The ultra-rare Wondiwoi tree kangaroo was last recorded by scientists in 1928. pic.twitter.com/iwHzyvB1lV — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 14, 2025

Наблюденията са направени на височина между 1500 и 1700 метра, което показва, че видът предпочита хладни, планински тропически гори. Дървесните кенгура са развили силни предни крайници и дълги нокти, които им позволяват да се придвижват из сложната мрежа от клони в короните на дърветата – способност, която липсва при техните наземни братовчеди.

Смята се, че една от основните причини видът да остане незабелязан толкова дълго е неговият изолиран хабитат – малка планинска система със стръмен терен и гъста растителност, до която няма пътища.

🚨ATENÇÃO: Após quase ser declarado extinto, o canguru-arbóreo reaparece na Nova Guiné após 90 anos. pic.twitter.com/OYRTYI0Sd4 — CHOQUEI (@choquei) September 19, 2025

Преоткриването му предизвика подновен интерес към опазването на региона, който може да приютява и други неизвестни или застрашени видове. В същото време учените предупреждават, че видовете с толкова ограничен ареал остават изключително уязвими на всякакви промени в околната среда.

Известно само от един екземпляр и описание на почти век, дървесното кенгуру Вондивои се завърна в света на живите – тихо движещо се през върховете на дърветата в Нова Гвинея, невидимо за повечето, но вече не и забравено.