Откриха тялото на жена, загинала при нападение от акула край Калифорния

Т ялото на жена, загинала при нападение от акула край бреговете на Калифорния, беше открито в събота следобед, на 27 декември, седмица след като изчезна, съобщава New York Post.

55-годишната Ерика Фокс беше нападната от акула, докато е била във водата с други членове на местен плувен клуб. Тялото ѝ е намерено на около 40 километра от мястото, където е била видяна за последно, съобщи нейният съпруг.

На 21 декември Жан-Франсис Ванройсел е плувал на около 90 метра зад съпругата си заедно с още 13 членове на местен плувен клуб, когато акула е завлякла под водата Ерика, разказа той пред Mercury News.

Свидетели съобщили, че са видели акула с човешко тяло в челюстите си, преди да се потопи, потвърдиха от бреговата охрана.

„Тя не искаше да живее в страх“, каза Ванройсел по време на възпоменателно шествие по бреговата линия в неделя. „Тя живя живота си пълноценно.“

Съпругът ѝ добави, че Фокс е била с „лента против акули“ на глезена си – електромагнитно устройство, предназначено да отблъсква хищниците.

Трагичната ѝ смърт е второто фатално нападение от акула в този район за последните 73 години. Това е и второто нападение срещу член на плувния клуб Kelp Krawlers, на който Фокс е съосновател, за по-малко от четири години.

„Ще се върнат ли хората отново в океана? Дали ще се върнем, но може би не тук?“, сподели Шарен Кери, която плува с клуба повече от десетилетие. „Мисля, че никой не знае в момента, защото всички все още сме в шок и скръб, без да знаем какво да правим, освен да се подкрепяме взаимно.“