Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

Мирчев: Имам лоши новини за Борисов

29 декември 2025, 16:40
Протест и контрапротест пред общината в Минерални бани

Протест и контрапротест пред общината в Минерални бани
Реакцията на ГЕРБ: Срам за вас ПП-ДБ

Реакцията на ГЕРБ: Срам за вас ПП-ДБ
Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда

Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда
Защо мъж с протеза на ръката не може да получи шофьорска книжка в България

Защо мъж с протеза на ръката не може да получи шофьорска книжка в България
След близо 8 години битка: Семейството на убитата Божидара ще търси справедливост в Страсбург

След близо 8 години битка: Семейството на убитата Божидара ще търси справедливост в Страсбург
Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за щети и пострадали автомобили

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за щети и пострадали автомобили
Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото
Мальовишката трагедия преди 60 години: Оцелял разказва за ужаса в Рила, вдъхновил филма

Мальовишката трагедия преди 60 години: Оцелял разказва за ужаса в Рила, вдъхновил филма "Лавина"

Б ившият премиер и съпредседател на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков отговори във Фейсбук на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

По рано днес Борисов предупреди политическите си опоненти, че играят "опасна игра" за държавата и ги нарече: "пребоядисани млади комунистчета".

"Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов!", отвърна Петков и продължи: "Кой е награден с ордена "Ломоносов" за опазването на паметника на съветската армия? Борисов! След 10 години управление на Борисов, като премиер какво заварих: 100% зависимост от руска газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, "Лукойл", който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен "Турски поток", за да даде възможност на Русия да доставя своята газ на Централна Европа въпреки войната".

Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате

"Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца??? Ще спра тук, защото са празници!", допълни Петков.

"Имам лоши новини за Борисов. Не само сме били и преди на Тюркян чешма, за първи път през 2020 година, но и ще продължаваме да бъдем. Ще продължаваме да осъждаме Възродителния процес, както винаги сме го правили, защото считаме, че той не просто е бил неправилен, а е бил и огромна грешка. Обаче защо Борисов направи това изявление? Човекът, който е бил член на БКП", коментира във видео във Фейсбук и Ивайло Мирчев от "Продължаваме Промяната". 

Според него Борисов се е изказал днес, защото "Пеевски е притеснен, че монополът му над българските турци ще бъде взет".

Кирил Петков Бойко Борисов Продължаваме Промяната ГЕРБ
Търсят 22-годишен мъж на Витоша, използват и дрон

Търсят 22-годишен мъж на Витоша, използват и дрон

Русия: Украйна опита да убие Путин

Русия: Украйна опита да убие Путин

Разкриха къде ще погребат Бриджит Бардо, няма да зачетат волята ѝ

Разкриха къде ще погребат Бриджит Бардо, няма да зачетат волята ѝ

Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

Коя банка кога спира плащанията онлайн и с карта заради еврото

Коя банка кога спира плащанията онлайн и с карта заради еврото

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
Мъжете посочиха най-неприятните навици на жените

Мъжете посочиха най-неприятните навици на жените

Любопитно Преди 1 час

Мъже в Reddit обсъдиха кои женски навици намират за най-отблъскващи – обсебеност от социалните мрежи, хвалене с мъжко внимание и обвиняване на партньора за всичко, като според тях това прави отношенията „досадни и опасни“

Кейт Уинслет разкри, че е имала интимни преживявания с момичета като тийнейджърка

Кейт Уинслет разкри, че е имала интимни преживявания с момичета като тийнейджърка

Любопитно Преди 1 час

Кейт Уинслет разкри в подкаст, че първите ѝ интимни преживявания като тийнейджърка са били с момичета – откровение, което свързва с ролята си в „Небесни създания“ и отражението на ранните ѝ отношения върху актьорската ѝ кариера

Мъж потроши и наводни ареста в Кърджали

Мъж потроши и наводни ареста в Кърджали

България Преди 2 часа

Tой е бил задържан, след като потрошил нощен клуб

Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

Свят Преди 2 часа

2026 г. се очертава да бъде белязана от три много различни конфликта

Посочиха точното количество алкохол, което причинява махмурлук

Посочиха точното количество алкохол, което причинява махмурлук

Любопитно Преди 2 часа

Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

България Преди 2 часа

Преди това боеприпасът беше иззет и транспортиран на безопасно място

България получи трето плащане от 1,47 млрд. евро по НПВУ

България получи трето плащане от 1,47 млрд. евро по НПВУ

България Преди 2 часа

Третото искане за плащане обхваща 22 реформи и 19 инвестиции и е най-голямото до този момент

Откриха тялото на жена, загинала при нападение от акула край Калифорния

Откриха тялото на жена, загинала при нападение от акула край Калифорния

Свят Преди 2 часа

Жертвата е била с „лента против акули“ на глезена си – електромагнитно устройство, предназначено да отблъсква хищниците

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

Свят Преди 3 часа

Антъни Джошуа е ранен и откаран в болница след катастрофа с джип в Нигерия, при която загинаха двама души, докато пътувал с екипа си по магистралата Лагос – Ибадан

Разследват петима лекари за смъртта на майка и дъщеря

Разследват петима лекари за смъртта на майка и дъщеря

Свят Преди 3 часа

По данни на разследването жената и дъщеря ѝ са били приети в болница два пъти

Завръщане след близо век: Вид, смятан за изчезнал, беше видян отново

Завръщане след близо век: Вид, смятан за изчезнал, беше видян отново

Любопитно Преди 3 часа

Дървесното кенгуру Вондивои, смятано за изчезнало от близо век, бе преоткрито в Нова Гвинея, а видът, документиран за последно през 1928 г., е заснет с камера от любител ботаник в изолиран планински район, което поднови интереса към опазването му

"Ще убия детето ти": Задържаха мъж за брутални закани на площадка в София

България Преди 3 часа

Софийската районна прокуратура поиска постоянен арест за 39-годишния обвиняем, който е и осъждан

Снимката е илюстративна

Голям пожар избуха на пазар в казахстанския град Атърау

Свят Преди 3 часа

По първоначална информация са се запалили дрехи

„Мисия „Ноев ковчег“ започва на 5 януари по DIEMA

„Мисия „Ноев ковчег" започва на 5 януари по DIEMA

Любопитно Преди 4 часа

Екип от космонавти ще търси спасение за човечеството всеки делничен ден от 21:00 ч.

Снимката е илюстративна

Верижна катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна край Велико Търново

България Преди 4 часа

Няма пострадали

Маргарита Лъчезарова от "Клетката" говори за кариерата си и инфлуенсърите в PODCAST7

Маргарита Лъчезарова от "Клетката" говори за кариерата си и инфлуенсърите в PODCAST7

Любопитно Преди 4 часа

„По време на снимките на първи сезон, моята баба се разболя от рак. И това беше един от най-близките ми хора“, споделя Маргарита

