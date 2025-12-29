Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

След близо 8 години битка: Семейството на убитата Божидара ще търси справедливост в Страсбург

Защо мъж с протеза на ръката не може да получи шофьорска книжка в България

Б ившият премиер и съпредседател на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков отговори във Фейсбук на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

По рано днес Борисов предупреди политическите си опоненти, че играят "опасна игра" за държавата и ги нарече: "пребоядисани млади комунистчета".

"Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов!", отвърна Петков и продължи: "Кой е награден с ордена "Ломоносов" за опазването на паметника на съветската армия? Борисов! След 10 години управление на Борисов, като премиер какво заварих: 100% зависимост от руска газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, "Лукойл", който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен "Турски поток", за да даде възможност на Русия да доставя своята газ на Централна Европа въпреки войната".

Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате

"Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца??? Ще спра тук, защото са празници!", допълни Петков.

"Имам лоши новини за Борисов. Не само сме били и преди на Тюркян чешма, за първи път през 2020 година, но и ще продължаваме да бъдем. Ще продължаваме да осъждаме Възродителния процес, както винаги сме го правили, защото считаме, че той не просто е бил неправилен, а е бил и огромна грешка. Обаче защо Борисов направи това изявление? Човекът, който е бил член на БКП", коментира във видео във Фейсбук и Ивайло Мирчев от "Продължаваме Промяната".

Според него Борисов се е изказал днес, защото "Пеевски е притеснен, че монополът му над българските турци ще бъде взет".