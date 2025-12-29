Мъжете посочиха най-неприятните навици на жените

М ъже споделиха своите наблюдения в subreddit-а AskReddit на популярната платформа Reddit относно женски навици, които – според тях – са особено отблъскващи.

Един от потребителите се оплаква от момичета, обсебени от социалните мрежи.

Източник: /iStock

„Излизах с момиче, което публикуваше всяко свое движение в социалните мрежи. Не можех да живея в момента – просто си правехме снимки и позирахме през цялото време.“ – Odd-System-4926, потребител на Reddit

Друг участник в дискусията е раздразнен от жени, които се хвалят с вниманието, което получават от мъжете.

„Наскоро бях на среща с едно момиче, което се хвалеше как различни момчета постоянно ѝ пишат съобщения и че колегите ѝ постоянно я канят да излизат. След това ѝ казах, че кафето ни ми харесва, но това означаваше, че никога повече няма да я видя. Тя настоя, че леко съм преувеличил и че не е истина. Знаете ли... Да лъжеш на първа среща без причина е също толкова лошо.“ — No_Dragonfruit9864, потребител на Reddit

Трети мъж признава, че намира един навик на партньорката си за крайно отблъскващ – да го обвинява за всичко.

Източник: Getty Images

„Ако я разстроя, вината е моя. Ако тя разстрои мен, вината е моя. Толкова е дяволски смешно. Също така мразя постоянната нужда от одобрение и внимание. Толкова е дяволски досадно и опасно за връзката.“ — Spiritual-defiance, потребител на Reddit

Темата предизвика оживена реакция онлайн и припомни предишни подобни дискусии, в които мъжете споделяха характеристики на жените, които откриват едва след брака. По думите на някои потребители, те са били изненадани да научат, че плачът е начин, по който много жени се справят със стреса.