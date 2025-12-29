Любопитно

Мъжете посочиха най-неприятните навици на жените

Мъже в Reddit обсъдиха кои женски навици намират за най-отблъскващи – обсебеност от социалните мрежи, хвалене с мъжко внимание и обвиняване на партньора за всичко, като според тях това прави отношенията „досадни и опасни“

29 декември 2025, 16:50
Мъжете посочиха най-неприятните навици на жените
Източник: iStock

М ъже споделиха своите наблюдения в subreddit-а AskReddit на популярната платформа Reddit относно женски навици, които – според тях – са особено отблъскващи.

Един от потребителите се оплаква от момичета, обсебени от социалните мрежи.

Източник: /iStock

„Излизах с момиче, което публикуваше всяко свое движение в социалните мрежи. Не можех да живея в момента – просто си правехме снимки и позирахме през цялото време.“ – Odd-System-4926, потребител на Reddit

Друг участник в дискусията е раздразнен от жени, които се хвалят с вниманието, което получават от мъжете.

„Наскоро бях на среща с едно момиче, което се хвалеше как различни момчета постоянно ѝ пишат съобщения и че колегите ѝ постоянно я канят да излизат. След това ѝ казах, че кафето ни ми харесва, но това означаваше, че никога повече няма да я видя. Тя настоя, че леко съм преувеличил и че не е истина. Знаете ли... Да лъжеш на първа среща без причина е също толкова лошо.“ — No_Dragonfruit9864, потребител на Reddit

Трети мъж признава, че намира един навик на партньорката си за крайно отблъскващ – да го обвинява за всичко.

Източник: Getty Images

„Ако я разстроя, вината е моя. Ако тя разстрои мен, вината е моя. Толкова е дяволски смешно. Също така мразя постоянната нужда от одобрение и внимание. Толкова е дяволски досадно и опасно за връзката.“ — Spiritual-defiance, потребител на Reddit

Темата предизвика оживена реакция онлайн и припомни предишни подобни дискусии, в които мъжете споделяха характеристики на жените, които откриват едва след брака. По думите на някои потребители, те са били изненадани да научат, че плачът е начин, по който много жени се справят със стреса.

Източник: www.rambler.ru    
Женски навици Отблъскващи черти Обсебеност от социални мрежи Хвалене с внимание Обвиняване във връзката Нужда от одобрение Мъжки наблюдения AskReddit Онлайн дискусия Връзки
Последвайте ни
Търсят 22-годишен мъж на Витоша, използват и дрон

Търсят 22-годишен мъж на Витоша, използват и дрон

Русия: Украйна опита да убие Путин

Русия: Украйна опита да убие Путин

Разкриха къде ще погребат Бриджит Бардо, няма да зачетат волята ѝ

Разкриха къде ще погребат Бриджит Бардо, няма да зачетат волята ѝ

Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Задава се нова европейска регулация, насочена към... дизайна

Задава се нова европейска регулация, насочена към... дизайна

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

Виц на деня

-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Реакцията на ГЕРБ: Срам за вас ПП-ДБ

Реакцията на ГЕРБ: Срам за вас ПП-ДБ

България Преди 51 минути

Кейт Уинслет разкри, че е имала интимни преживявания с момичета като тийнейджърка

Кейт Уинслет разкри, че е имала интимни преживявания с момичета като тийнейджърка

Любопитно Преди 1 час

Кейт Уинслет разкри в подкаст, че първите ѝ интимни преживявания като тийнейджърка са били с момичета – откровение, което свързва с ролята си в „Небесни създания“ и отражението на ранните ѝ отношения върху актьорската ѝ кариера

Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

Свят Преди 2 часа

2026 г. се очертава да бъде белязана от три много различни конфликта

Посочиха точното количество алкохол, което причинява махмурлук

Посочиха точното количество алкохол, което причинява махмурлук

Любопитно Преди 2 часа

Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

България Преди 2 часа

Преди това боеприпасът беше иззет и транспортиран на безопасно място

България получи трето плащане от 1,47 млрд. евро по НПВУ

България получи трето плащане от 1,47 млрд. евро по НПВУ

България Преди 2 часа

Третото искане за плащане обхваща 22 реформи и 19 инвестиции и е най-голямото до този момент

Откриха тялото на жена, загинала при нападение от акула край Калифорния

Откриха тялото на жена, загинала при нападение от акула край Калифорния

Свят Преди 2 часа

Жертвата е била с „лента против акули“ на глезена си – електромагнитно устройство, предназначено да отблъсква хищниците

<p>Спрете да държите това на балкона</p>

Спрете да държите това на балкона

Любопитно Преди 2 часа

През зимата много хора използват балкона или терасата си като „допълнителен хладилник“, особено по време на празниците,

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

Свят Преди 3 часа

Антъни Джошуа е ранен и откаран в болница след катастрофа с джип в Нигерия, при която загинаха двама души, докато пътувал с екипа си по магистралата Лагос – Ибадан

Разследват петима лекари за смъртта на майка и дъщеря

Разследват петима лекари за смъртта на майка и дъщеря

Свят Преди 3 часа

По данни на разследването жената и дъщеря ѝ са били приети в болница два пъти

Завръщане след близо век: Вид, смятан за изчезнал, беше видян отново

Завръщане след близо век: Вид, смятан за изчезнал, беше видян отново

Любопитно Преди 3 часа

Дървесното кенгуру Вондивои, смятано за изчезнало от близо век, бе преоткрито в Нова Гвинея, а видът, документиран за последно през 1928 г., е заснет с камера от любител ботаник в изолиран планински район, което поднови интереса към опазването му

,

"Ще убия детето ти": Задържаха мъж за брутални закани на площадка в София

България Преди 3 часа

Софийската районна прокуратура поиска постоянен арест за 39-годишния обвиняем, който е и осъждан

Снимката е илюстративна

Голям пожар избуха на пазар в казахстанския град Атърау

Свят Преди 3 часа

По първоначална информация са се запалили дрехи

Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда

Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда

България Преди 3 часа

Всяко домакинство в България трябва да даде близо 22 хиляди лева, сочат изчисленията на икономисти

„Мисия „Ноев ковчег“ започва на 5 януари по DIEMA

„Мисия „Ноев ковчег“ започва на 5 януари по DIEMA

Любопитно Преди 4 часа

Екип от космонавти ще търси спасение за човечеството всеки делничен ден от 21:00 ч.

Снимката е илюстративна

Верижна катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна край Велико Търново

България Преди 4 часа

Няма пострадали

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg
1

На ски по вулкан

sinoptik.bg

ЕКСКЛУЗИВНО! Диана Любенова откровено пред Евгени Генчев... за театъра, дъщеря си и обидата от фалшивите новини! (ВИДЕО)

Edna.bg

Кейт Уинслет сподели пикантна подробност: Първите ѝ интимни преживявания били с момичета

Edna.bg

Трансферна бомба: Мартин Георгиев подписа с лидера в Гърция

Gong.bg

Втори трансфер по оста ЦСКА 1948 – Левски

Gong.bg

КЗП и НАП - с хиляди проверки за необосновано покачване на цените

Nova.bg

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа (СНИМКИ)

Nova.bg