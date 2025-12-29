Любопитно

29 декември 2025, 15:43
Посочиха точното количество алкохол, което причинява махмурлук
Източник: iStock/GettyImages

С емеен лекар ни каза какво количество алкохол най-често води до махмурлук, а също така обясни как алкохолът влияе на мозъка и нервната система.

Каква доза алкохол със сигурност ще ви причини махмурлук, разказва РБК-Украйна с позоваване на Mirror.

Защо консумацията на алкохол е опасна?

Д-р Бхагвини Шах, който работи с LloydsPharmacy Online Doctor, обяснява: Една или две единици алкохол увеличават сърдечната честота, разширяват кръвоносните съдове и предизвикват леко чувство на еуфория.

Една единица алкохол е 10 мл или 8 г чист алкохол, което е приблизително количеството, което тялото може да преработи за един час. Например, една халба силна бира съдържа около три единици алкохол.

След консумация на 4-6 единици, алкохолът започва забележимо да влияе на нервната система: скоростта на реакция намалява, вземането на решения се влошава и склонността към рисково поведение се увеличава.

Според лекаря, махмурлук обикновено настъпва след около 8 единици алкохол. Това е еквивалентно на четири халби слаба бира или сайдер (около 3,6%) или четири стандартни чаши вино от 175 мл.

След такова количество сънят и зрението се нарушават, а черният дроб няма време да преработи алкохола за една нощ.

Колко алкохол ще причини махмурлук?

След само 10 единици, координацията се влошава значително, появяват се гадене, диария, повръщане, дехидратация и силно главоболие. Редовната консумация на 8 или повече единици за мъже и 6 за жени се счита за епизодична злоупотреба. Медицинските препоръки съветват да не се превишават 14 единици алкохол седмично.

Лекарят също предупреждава: след 12 единици рискът от алкохолно отравяне се увеличава рязко.

Що се отнася до „отделянето“ на алкохола от тялото, няма начин да се ускори този процес. Най-добрата помощ е сънят, многото вода и леката храна, която поддържа нивата на кръвната захар и не дразни стомаха.

Източник: rbc.ua    
