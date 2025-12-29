Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

"Искате ли да хапнете нещо?": Тръмп осигури обяд за журналисти по време на срещата си със Зеленски

Джон Симпсън, репортер и журналист, сподели пред ВВС своите впечатления за глобалната политическа обстановка.



Отразявал съм над 40 войни по света от 60-те години насам. Видях Студената война в нейния апогей, а след това и нейния край. Но никога не съм виждал перспектива за година, толкова тревожна като предстоящата 2026 г. – не само защото няколко големи конфликта бушуват едновременно, но и защото един от тях носи геополитически последици с несравнимо значение.

Във видеото: Зеленски пристигна в "Мар-а-Лаго" за разговори с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че конфликтът в страната му може да ескалира в световна война. След близо 60 години като наблюдател на войни, имам лошото предчувствие, че е прав.

Три войни, които оформят света

Зеленски предупреди за риск от Трета световна война

2026 г. се очертава да бъде белязана от три много различни конфликта. В Украйна, където руските дронове тестват отбраната на НАТО, а руските тайни служби извършват убийства на дисиденти на Запад. В Газа, където след атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г. и последвалия израелски отговор загинаха десетки хиляди палестинци. И в Судан, където жестока гражданска война отне живота на над 150 000 души и прокуди над 12 милиона от домовете им.

Въпреки ужасяващите страдания в Близкия изток и Африка, войната в Украйна е на съвсем различно ниво, защото тя заплашва мира на целия свят.

Променящата се Америка и амбициите на Путин

John Simpson: 'I've reported on 40 wars but I've never seen a year like 2026' https://t.co/5hayIhQeRs — BBC News (World) (@BBCWorld) December 29, 2026

През годините великите сили винаги са се страхували от прерастването на локален конфликт в ядрен. Днес обаче Русия изглежда готова да рискува много повече. Президентът Путин е наясно с нещо, което доскоро изглеждаше немислимо: възможността американски президент да обърне гръб на Европа.

Завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом може да промени всичко. Новият му подход към националната сигурност, който описва Европа като изправена пред „цивилизационно заличаване“, беше приветстван от Кремъл. Америка днес е по-затворена и, подобно на 20-те и 30-те години на миналия век, иска да се концентрира върху собствените си интереси.

Рискът от ескалация и ролята на Китай

Вървим ли към Трета световна война: Коментарът на експертите

Предстоящата 2026 г. ще бъде решаваща. Европа ще трябва да поеме огромно бреме, за да поддържа Украйна, ако САЩ се оттеглят. Въпросът е дали това ще е достатъчно, за да спре Путин да се върне за още територия след няколко години.

Що се отнася до Китай, президентът Си Дзинпин е наредил на армията да бъде готова за инвазия в Тайван до 2027 г. Китайското ръководство е обсебено от страха от вътрешни бунтове, подобни на този на площад „Тиенанмън“ през 1989 г., който лично отразявах. Видях как армията потушаваше не просто студентски протест, а народно въстание. Веднъж китайски политик ми каза: „Никога няма да разберете колко несигурно се чувства едно правителство, когато знае, че не е избрано.“ За да запази властта си, режимът може да се нуждае от голяма националистическа победа, каквато би била превземането на Тайван.

Как ще изглежда Третата световна война?

Ако си мислите, че Трета световна война ще бъде ядрен апокалипсис, помислете отново. Много по-вероятно е тя да бъде поредица от дипломатически и военни маневри, които ще доведат до процъфтяване на автокрацията и разпад на Западния съюз. И този процес вече е започнал.

Перспективата от европейска гледна точка едва ли може да бъде по-мрачна.