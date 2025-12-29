Свят

Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

2026 г. се очертава да бъде белязана от три много различни конфликта

29 декември 2025, 15:53
Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо
Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания

Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания
Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси

Тръмп: Има напредък за преговорите в Украйна, но остават трудни въпроси
Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

Два хеликоптера се сблъскаха в Ню Джърси, един загинал

"Искате ли да хапнете нещо?": Тръмп осигури обяд за журналисти по време на срещата си със Зеленски
Зеленски пристигна в

Зеленски пристигна в "Мар-а-лаго" за среща с Тръмп (СНИМКИ)
Последната публикация на Бриджит Бардо ден преди смъртта ѝ

Последната публикация на Бриджит Бардо ден преди смъртта ѝ
Тръмп проведе телефонен разговор с Путин преди срещата със Зеленски

Тръмп проведе телефонен разговор с Путин преди срещата със Зеленски

Джон Симпсън, репортер и журналист, сподели пред ВВС своите впечатления за глобалната политическа обстановка. 

Отразявал съм над 40 войни по света от 60-те години насам. Видях Студената война в нейния апогей, а след това и нейния край. Но никога не съм виждал перспектива за година, толкова тревожна като предстоящата 2026 г. – не само защото няколко големи конфликта бушуват едновременно, но и защото един от тях носи геополитически последици с несравнимо значение.

  • Във видеото: Зеленски пристигна в "Мар-а-Лаго" за разговори с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че конфликтът в страната му може да ескалира в световна война. След близо 60 години като наблюдател на войни, имам лошото предчувствие, че е прав.

Три войни, които оформят света

Зеленски предупреди за риск от Трета световна война

2026 г. се очертава да бъде белязана от три много различни конфликта. В Украйна, където руските дронове тестват отбраната на НАТО, а руските тайни служби извършват убийства на дисиденти на Запад. В Газа, където след атаката на Хамас на 7 октомври 2023 г. и последвалия израелски отговор загинаха десетки хиляди палестинци. И в Судан, където жестока гражданска война отне живота на над 150 000 души и прокуди над 12 милиона от домовете им.

Въпреки ужасяващите страдания в Близкия изток и Африка, войната в Украйна е на съвсем различно ниво, защото тя заплашва мира на целия свят.

Променящата се Америка и амбициите на Путин

През годините великите сили винаги са се страхували от прерастването на локален конфликт в ядрен. Днес обаче Русия изглежда готова да рискува много повече. Президентът Путин е наясно с нещо, което доскоро изглеждаше немислимо: възможността американски президент да обърне гръб на Европа.

Завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом може да промени всичко. Новият му подход към националната сигурност, който описва Европа като изправена пред „цивилизационно заличаване“, беше приветстван от Кремъл. Америка днес е по-затворена и, подобно на 20-те и 30-те години на миналия век, иска да се концентрира върху собствените си интереси. 

Рискът от ескалация и ролята на Китай

Вървим ли към Трета световна война: Коментарът на експертите

Предстоящата 2026 г. ще бъде решаваща. Европа ще трябва да поеме огромно бреме, за да поддържа Украйна, ако САЩ се оттеглят. Въпросът е дали това ще е достатъчно, за да спре Путин да се върне за още територия след няколко години.

Що се отнася до Китай, президентът Си Дзинпин е наредил на армията да бъде готова за инвазия в Тайван до 2027 г. Китайското ръководство е обсебено от страха от вътрешни бунтове, подобни на този на площад „Тиенанмън“ през 1989 г., който лично отразявах. Видях как армията потушаваше не просто студентски протест, а народно въстание. Веднъж китайски политик ми каза: „Никога няма да разберете колко несигурно се чувства едно правителство, когато знае, че не е избрано.“ За да запази властта си, режимът може да се нуждае от голяма националистическа победа, каквато би била превземането на Тайван.

Как ще изглежда Третата световна война?

Ако си мислите, че Трета световна война ще бъде ядрен апокалипсис, помислете отново. Много по-вероятно е тя да бъде поредица от дипломатически и военни маневри, които ще доведат до процъфтяване на автокрацията и разпад на Западния съюз. И този процес вече е започнал.

Перспективата от европейска гледна точка едва ли може да бъде по-мрачна.

Тръмп и Зеленски разговарят за мир в "Мар-а-Лаго"
6 снимки
Зеленски Тръмп
тръмп
Зеленски Тръмп
Зеленски Тръмп

 

Източник: BBC    
2025 година Войни Война в Украйна Конфликт в Газа Гражданска война в Судан Геополитика Изолационизъм на САЩ Амбиции на Путин Китай и Тайван Трета световна война
Последвайте ни

По темата

Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате

Бойко Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

Спрете да държите това на балкона

Спрете да държите това на балкона

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Задава се нова европейска регулация, насочена към... дизайна

Задава се нова европейска регулация, насочена към... дизайна

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

Виц на деня

-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Владимир Путин

Нов закон на Путин позволява на Русия да не признава решенията на МНС

Свят Преди 11 минути

Мъж потроши и наводни ареста в Кърджали

Мъж потроши и наводни ареста в Кърджали

България Преди 36 минути

Tой е бил задържан, след като потрошил нощен клуб

Разследват петима лекари за смъртта на майка и дъщеря

Разследват петима лекари за смъртта на майка и дъщеря

Свят Преди 1 час

По данни на разследването жената и дъщеря ѝ са били приети в болница два пъти

Завръщане след близо век: Вид, смятан за изчезнал, беше видян отново

Завръщане след близо век: Вид, смятан за изчезнал, беше видян отново

Любопитно Преди 2 часа

Дървесното кенгуру Вондивои, смятано за изчезнало от близо век, бе преоткрито в Нова Гвинея, а видът, документиран за последно през 1928 г., е заснет с камера от любител ботаник в изолиран планински район, което поднови интереса към опазването му

,

"Ще убия детето ти": Задържаха мъж за брутални закани на площадка в София

България Преди 2 часа

Софийската районна прокуратура поиска постоянен арест за 39-годишния обвиняем, който е и осъждан

Снимката е илюстративна

Голям пожар избуха на пазар в казахстанския град Атърау

Свят Преди 2 часа

По първоначална информация са се запалили дрехи

Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда

Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда

България Преди 2 часа

Всяко домакинство в България трябва да даде близо 22 хиляди лева, сочат изчисленията на икономисти

„Мисия „Ноев ковчег“ започва на 5 януари по DIEMA

„Мисия „Ноев ковчег“ започва на 5 януари по DIEMA

Любопитно Преди 2 часа

Екип от космонавти ще търси спасение за човечеството всеки делничен ден от 21:00 ч.

Снимката е илюстративна

Верижна катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна край Велико Търново

България Преди 2 часа

Няма пострадали

Маргарита Лъчезарова от "Клетката" говори за кариерата си и инфлуенсърите в PODCAST7

Маргарита Лъчезарова от "Клетката" говори за кариерата си и инфлуенсърите в PODCAST7

Любопитно Преди 2 часа

„По време на снимките на първи сезон, моята баба се разболя от рак. И това беше един от най-близките ми хора“, споделя Маргарита

72-годишен мъж почина след побой в ямболското село Маломир

72-годишен мъж почина след побой в ямболското село Маломир

България Преди 2 часа

Задържан е 37-годишен негов съселянин

Българска гордост: Алекс Николов е в топ 3 на световния волейбол за 2025 г.

Българска гордост: Алекс Николов е в топ 3 на световния волейбол за 2025 г.

Любопитно Преди 3 часа

Александър Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 г., а капитанът Алекс Грозданов и разпределителят Симеон Николов са съответно 8-и и 6-и, според класацията на FIVB

,

КЗП и НАП с хиляди проверки за необосновано покачване на цените

България Преди 3 часа

От установените нарушения 80% са при храни, 10% при лекарствата и 10 на сто при стоките за бита

От „камера за целувки“ на Coldplay до „мъртва“ жена, събудила се в ковчег – годината на най-абсурдните събития

От „камера за целувки“ на Coldplay до „мъртва“ жена, събудила се в ковчег – годината на най-абсурдните събития

Свят Преди 3 часа

2025 беше годината на шокиращи, забавни и необичайни събития, за които е трудно да повярваш, че са се случили

,

135 хиляди призовани: Русия приключи есенната мобилизация

Свят Преди 3 часа

Младите хора са имали право да избират да служат в различни видове въоръжени сили и родове войски

Кристин Лагард за еврото: Чакането на България почти приключи

Кристин Лагард за еврото: Чакането на България почти приключи

България Преди 3 часа

Президентът на ЕЦБ определи момента като исторически етап, който укрепва търговията, пътуванията и финансовата стабилност в Европа

Всичко от днес

От мрежата

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg
1

На ски по вулкан

sinoptik.bg

Десет български звезди, които казаха “да” през 2025-та

Edna.bg

Риалити герои превземат „Черешката на тортата“

Edna.bg

Анчелоти заведе съпругата си на необичайно място (снимка)

Gong.bg

Официално: Монтана обяви новия треньор

Gong.bg

Как ще се извършват основните банкови услуги при прехода към еврото

Nova.bg

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа (СНИМКИ)

Nova.bg