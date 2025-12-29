Р усия продължава да реализира плана си за завладяване на четири украински региона, чието анексиране обяви през 2022 г., и отбелязва постоянен напредък.

Това заяви руският президент Владимир Путин, предаде АФП.

Русия обяви, че иска още територии в Украйна

„Целта за освобождаване на регионите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон се реализира поетапно, в съответствие с плана за специалната военна операция. Войските напредват уверено", каза Путин по време на телевизионна среща с командирите на руската армия.

Той посочи, че вече не се интересува от това Украйна да се изтегля от четирите района, тъй като Русия ще ги завладее така или иначе.

"Ако управляващите в Киев не желаят мирно споразумение, ние ще решим всички, стоящи пред нас задачи, в хода на специалната военна операция, с военни средства", допълни Путин.

По-рано днес обаче говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Украйна трябва да изтегли войските си от частите от Донбас.

Песков съобщи скоро се очаква разговор между президентите на САЩ и Русия, но в момента не се обсъжда разговор между Путин и украинският му колега Володимир Зеленски.

Русия с голям напредък за една от целите си в Украйна

"Русия мисли за прекратяването на военния конфликт в контекста на постигането на целите си", подчерта Песков и добави, че Москва ще може да оцени резултатите от преговорите между Тръмп и Зеленски, след като получи информация от САЩ.

Говорителят на Кремъл добави, че според него в ЕС "има сериозно недоволство от факта, че все повече и повече лидери на ЕС, които жадуват продължаване на войната, посягат на джобовете на данъкоплатците си".