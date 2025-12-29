България

Тежка катастрофа с две жертви затвори Прохода на Републиката

Леките автомобили се пренасочват през град Дебелец

Тежка катастрофа с две жертви затвори Прохода на Републиката
Д вама души загинаха, а други двама са ранени при тежко пътнотранспортно произшествие, което напълно блокира движението през Прохода на Републиката, предаде БГНЕС. 

Сигналът за инцидента е получен около 19:30 часа. Сблъсъкът е възникнал между лек автомобил и тежкотоварен камион на пътя Велико Търново – Гурково, в района на „Присовски завои“.

По първоначални данни на място са загинали водачът на лекия автомобил и негов спътник. Други двама души са транспортирани спешно във великотърновската болница, като единият от тях е в тежко състояние.

Към момента трафикът в участъка е спрян за извършване на огледи и изясняване на причините за сблъсъка.

Леките автомобили се пренасочват през град Дебелец. Тежкотоварните изчакват на място.

Катастрофа Проход на Републиката
