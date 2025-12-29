България

Защо мъж с протеза на ръката не може да получи шофьорска книжка в България

Петър Петров кара огромен тир с една ръка, но в САЩ

29 декември 2025, 10:54
След близо 8 години битка: Семейството на убитата Божидара ще търси справедливост в Страсбург

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за щети и пострадали автомобили

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

Мальовишката трагедия преди 60 години: Оцелял разказва за ужаса в Рила, вдъхновил филма

Нови цени за личните карти: Ето колко ще плащаме за документи след 1 януари

България ще влезе в новата година с удължителен бюджет

Гръцки фермери блокираха ГКПП

Лекари се борят за живота на 16-годишен ученик след тежка катастрофа

И сторията на Петър Петров показва сблъсъка между личната възможност и административната бариера. Българинът, който е с протеза на едната ръка, работи като професионален шофьор на тежкотоварен камион в САЩ и ежедневно изминава по над 1000 километра, за да издържа семейството си. В Америка той преминава редовни медицински прегледи на всеки две години и получава подновяване на лиценза си, тъй като отговаря на всички изисквания за безопасност и контрол, съобщи NOVA.

При завръщането си в България, с цел подновяване на шофьорската книжка, Петър се сблъсква с ограниченията на действащата медицинска наредба за професионални шофьори. След задължителен преглед от специализирана комисия, всички категории за професионално управление му били отнети. Останала му само категория B – за любителско шофиране. Мотивът е формален – „такъв е законът“, въпреки представените документи и доказан професионален опит зад граница.

Случаят поставя въпроса за реалното прилагане на нормативната уредба у нас. Макар формално да е възможно човек с протеза да управлява тежкотоварен автомобил, практиката показва, че медицинските комисии почти автоматично отказват достъп до професията. Това принуждава много шофьори с увреждания да търсят реализация извън България – в държави, където индивидуалната оценка и отговорността са водещи.

 

