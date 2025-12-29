Защо мъж с протеза на ръката не може да получи шофьорска книжка в България

И сторията на Петър Петров показва сблъсъка между личната възможност и административната бариера. Българинът, който е с протеза на едната ръка, работи като професионален шофьор на тежкотоварен камион в САЩ и ежедневно изминава по над 1000 километра, за да издържа семейството си. В Америка той преминава редовни медицински прегледи на всеки две години и получава подновяване на лиценза си, тъй като отговаря на всички изисквания за безопасност и контрол, съобщи NOVA.

При завръщането си в България, с цел подновяване на шофьорската книжка, Петър се сблъсква с ограниченията на действащата медицинска наредба за професионални шофьори. След задължителен преглед от специализирана комисия, всички категории за професионално управление му били отнети. Останала му само категория B – за любителско шофиране. Мотивът е формален – „такъв е законът“, въпреки представените документи и доказан професионален опит зад граница.

Случаят поставя въпроса за реалното прилагане на нормативната уредба у нас. Макар формално да е възможно човек с протеза да управлява тежкотоварен автомобил, практиката показва, че медицинските комисии почти автоматично отказват достъп до професията. Това принуждава много шофьори с увреждания да търсят реализация извън България – в държави, където индивидуалната оценка и отговорността са водещи.