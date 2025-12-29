България

Протести в София и Бургас в защита на лева

Противници на еврото се организираха в социалните мрежи

29 декември 2025, 19:31
Протест и контрапротест пред общината в Минерални бани

Протест и контрапротест пред общината в Минерални бани
Реакцията на ГЕРБ: Срам за вас ПП-ДБ

Реакцията на ГЕРБ: Срам за вас ПП-ДБ
Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!
Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда

Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда
Защо мъж с протеза на ръката не може да получи шофьорска книжка в България

Защо мъж с протеза на ръката не може да получи шофьорска книжка в България
След близо 8 години битка: Семейството на убитата Божидара ще търси справедливост в Страсбург

След близо 8 години битка: Семейството на убитата Божидара ще търси справедливост в Страсбург
Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за щети и пострадали автомобили

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за щети и пострадали автомобили
Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

П ротест в защита на лева се проведе тази вечер в Бургас. Противниците на еврото се организираха в социалните мрежи и се събраха на площада пред общината в морския град, предаде NOVA.

Позицията им е, че България трябва да запази лева като разплащателна единица и не е сега времето, в което страната ни да приема единната валута.

В Бургас протестираха срещу въвеждането на еврото

„Левът е над всичко. Левът дори е царят на животните. Ако влезем в джунглата, можете ли да купите парче месо от лъва с каквато и да е валута?”, коментира Тома Атанасов.

„Не трябва сега да влизаме в еврозоната, защото тя потъва. Франция е пред капитулация, Германия е в рецесия, защо ни трябва сега да влизаме?”, попита Станка Кандулова.

"Не искаме евро!": Протест в защита на българския лев в центъра на София

Протестиращи срещу въвеждането на еврото се събраха и в центъра на София.

Източник: NOVA    
Протест Защита на лева Бургас София
Последвайте ни
Търсят 22-годишен мъж на Витоша, използват и дрон

Търсят 22-годишен мъж на Витоша, използват и дрон

Русия: Украйна опита да убие Путин

Русия: Украйна опита да убие Путин

Тръмп току-що говори с Путин за Украйна

Тръмп току-що говори с Путин за Украйна

Разкриха къде ще погребат Бриджит Бардо, няма да зачетат волята ѝ

Разкриха къде ще погребат Бриджит Бардо, няма да зачетат волята ѝ

Коя банка кога спира плащанията онлайн и с карта заради еврото

Коя банка кога спира плащанията онлайн и с карта заради еврото

pariteni.bg
Задава се нова европейска регулация, насочена към... дизайна

Задава се нова европейска регулация, насочена към... дизайна

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

Виц на деня

-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъжете посочиха най-неприятните навици на жените

Мъжете посочиха най-неприятните навици на жените

Любопитно Преди 3 часа

Мъже в Reddit обсъдиха кои женски навици намират за най-отблъскващи – обсебеност от социалните мрежи, хвалене с мъжко внимание и обвиняване на партньора за всичко, като според тях това прави отношенията „досадни и опасни“

Кейт Уинслет разкри, че е имала интимни преживявания с момичета като тийнейджърка

Кейт Уинслет разкри, че е имала интимни преживявания с момичета като тийнейджърка

Любопитно Преди 3 часа

Кейт Уинслет разкри в подкаст, че първите ѝ интимни преживявания като тийнейджърка са били с момичета – откровение, което свързва с ролята си в „Небесни създания“ и отражението на ранните ѝ отношения върху актьорската ѝ кариера

Мъж потроши и наводни ареста в Кърджали

Мъж потроши и наводни ареста в Кърджали

България Преди 4 часа

Tой е бил задържан, след като потрошил нощен клуб

Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

Свят Преди 4 часа

2026 г. се очертава да бъде белязана от три много различни конфликта

Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

България Преди 4 часа

Преди това боеприпасът беше иззет и транспортиран на безопасно място

Посочиха точното количество алкохол, което причинява махмурлук

Посочиха точното количество алкохол, което причинява махмурлук

Любопитно Преди 4 часа

България получи трето плащане от 1,47 млрд. евро по НПВУ

България получи трето плащане от 1,47 млрд. евро по НПВУ

България Преди 4 часа

Третото искане за плащане обхваща 22 реформи и 19 инвестиции и е най-голямото до този момент

Откриха тялото на жена, загинала при нападение от акула край Калифорния

Откриха тялото на жена, загинала при нападение от акула край Калифорния

Свят Преди 4 часа

Жертвата е била с „лента против акули“ на глезена си – електромагнитно устройство, предназначено да отблъсква хищниците

<p>Спрете да държите това на балкона</p>

Спрете да държите това на балкона

Любопитно Преди 4 часа

През зимата много хора използват балкона или терасата си като „допълнителен хладилник“, особено по време на празниците,

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

Свят Преди 5 часа

Антъни Джошуа е ранен и откаран в болница след катастрофа с джип в Нигерия, при която загинаха двама души, докато пътувал с екипа си по магистралата Лагос – Ибадан

Разследват петима лекари за смъртта на майка и дъщеря

Разследват петима лекари за смъртта на майка и дъщеря

Свят Преди 5 часа

По данни на разследването жената и дъщеря ѝ са били приети в болница два пъти

Завръщане след близо век: Вид, смятан за изчезнал, беше видян отново

Завръщане след близо век: Вид, смятан за изчезнал, беше видян отново

Любопитно Преди 5 часа

Дървесното кенгуру Вондивои, смятано за изчезнало от близо век, бе преоткрито в Нова Гвинея, а видът, документиран за последно през 1928 г., е заснет с камера от любител ботаник в изолиран планински район, което поднови интереса към опазването му

,

"Ще убия детето ти": Задържаха мъж за брутални закани на площадка в София

България Преди 5 часа

Софийската районна прокуратура поиска постоянен арест за 39-годишния обвиняем, който е и осъждан

Снимката е илюстративна

Голям пожар избуха на пазар в казахстанския град Атърау

Свят Преди 5 часа

По първоначална информация са се запалили дрехи

„Мисия „Ноев ковчег“ започва на 5 януари по DIEMA

„Мисия „Ноев ковчег“ започва на 5 януари по DIEMA

Любопитно Преди 6 часа

Екип от космонавти ще търси спасение за човечеството всеки делничен ден от 21:00 ч.

Снимката е илюстративна

Верижна катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна край Велико Търново

България Преди 6 часа

Няма пострадали

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg
1

На ски по вулкан

sinoptik.bg

ЕКСКЛУЗИВНО! Диана Любенова откровено пред Евгени Генчев... за театъра, дъщеря си и обидата от фалшивите новини! (ВИДЕО)

Edna.bg

Кейт Уинслет сподели пикантна подробност: Първите ѝ интимни преживявания били с момичета

Edna.bg

Трансферна бомба: Мартин Георгиев подписа с лидера в Гърция

Gong.bg

Втори трансфер по оста ЦСКА 1948 – Левски

Gong.bg

Белият дом: Тръмп проведе положителен телефонен разговор с Путин

Nova.bg

България получи още 1,47 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Nova.bg