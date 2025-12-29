Протести в София и Бургас в защита на лева

Обратно броене: Най-важната информация три дни преди въвеждането на еврото

Бурният вятър в Пловдив: Над 80 сигнала за щети и пострадали автомобили

След близо 8 години битка: Семейството на убитата Божидара ще търси справедливост в Страсбург

Защо мъж с протеза на ръката не може да получи шофьорска книжка в България

Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

П ротест в защита на лева се проведе тази вечер в Бургас. Противниците на еврото се организираха в социалните мрежи и се събраха на площада пред общината в морския град, предаде NOVA.

Позицията им е, че България трябва да запази лева като разплащателна единица и не е сега времето, в което страната ни да приема единната валута.

В Бургас протестираха срещу въвеждането на еврото

„Левът е над всичко. Левът дори е царят на животните. Ако влезем в джунглата, можете ли да купите парче месо от лъва с каквато и да е валута?”, коментира Тома Атанасов.

„Не трябва сега да влизаме в еврозоната, защото тя потъва. Франция е пред капитулация, Германия е в рецесия, защо ни трябва сега да влизаме?”, попита Станка Кандулова.

"Не искаме евро!": Протест в защита на българския лев в центъра на София

Протестиращи срещу въвеждането на еврото се събраха и в центъра на София.