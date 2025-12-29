"Ще убия детето ти": Задържаха мъж за брутални закани на площадка в София

С офийската районна прокуратура задържа 39-годишен обвиняем, заканил се с убийство на мъж в столицата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 26.12.2025 г. около 11:00 часа на площадка пред блок в ж.к. „Младост“, обвиняемият И.Д. се е заканил с убийство на мъж с думите: „Ще те убия!“, „Ще гушнеш букета!“, „Ще те ликвидирам!“, „Ще убия детето ти, ще убия и теб!“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. За това деяние законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 6 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор И.Д. е задържан за срок до 72 часа. От държавното обвинение уточняват, че обвиняемият вече е осъждан.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо И.Д.