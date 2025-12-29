Голям пожар избуха на пазар в казахстанския град Атърау

П ожар избухна на един от пазарите в казахстанския град Атърау, съобщи Министерството на извънредните ситуации, цитирано от националната новинарска агенция Казинформ.

По първоначална информация са се запалили дрехи.

При пристигането си първите екипи са установили, че горят бутици за търговия на дребно, като огънят е застрашавал да се разпространи към съседни сергии. "Благодарение на координираните усилия на пожарникарите разпространението на пламъка беше предотвратено и пожарът беше потушен във възможно най-кратки срокове, като засегна площ от около 500 квадратни метра", посочиха от министерството.

На мястото са разположени оперативен щаб и четири пожарни екипа. Няма данни за пострадали. Причините за инцидента се разследват.

По-рано властите съобщиха за отделен трагичен инцидент в Карагандинска област, където експлозия в крайпътно кафене отне живота на двама души, а 11 бяха хоспитализирани. Разследващите предполагат, че причината е взрив на газова бутилка.