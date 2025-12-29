България

Мъж потроши и наводни ареста в Кърджали

Tой е бил задържан, след като потрошил нощен клуб

29 декември 2025, 15:57
Мъж потроши и наводни ареста в Кърджали
М ъж на 48 години е с повдигнато обвинение от Районната прокуратура в Кърджали за хулиганство в ареста на местното полицейско управление, съобщиха от прокуратурата.

От държавното обвинение посочат, че проявата на обвиняемия е от 27 декември тази година. Тогава той е бил задържан в ареста за срок до 24 часа по Закона за МВР, след подаден сигнал, че буйства и троши вещи в нощен клуб в областния град. В помещението на Районното управление арестантът продължил да се държи непристойно, като изкъртил обезопасителна решетка, метален радиатор и предизвикал наводнение.

Повдигнатото му обвинение е за грубо нарушаващи обществения ред действия и повреда на чужди движими вещи, като деянието се отличава с изключителна дързост, допълват от Районната прокуратура.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, внесено е и искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

