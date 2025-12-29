Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

С пециализиран екип от 55-и инженерен полк – Белене от състава на Сухопътните войски иззе и унищожи силно корозирала ръчна граната Ф1, която беше открита на 27 декември на стадион в Плевен.

Под ръководството на лейтенант Свилен Маринов същия ден боеприпасът беше иззет и транспортиран на безопасно място и днес беше унищожен на полигона за подривни дейности и фортификация край Белене.

Военнослужещите действаха след разрешение на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.