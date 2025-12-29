България

Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

Преди това боеприпасът беше иззет и транспортиран на безопасно място

29 декември 2025, 15:43
Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен
Източник: Министерство на отбраната

С пециализиран екип от 55-и инженерен полк – Белене от състава на Сухопътните войски иззе и унищожи силно корозирала ръчна граната Ф1, която беше открита на 27 декември на стадион в Плевен.

Унищожиха граната, открита в жилище край Пазарджик

Под ръководството на лейтенант Свилен Маринов същия ден боеприпасът беше иззет и транспортиран на безопасно място и днес беше унищожен на полигона за подривни дейности и фортификация край Белене.

Откриха ръчна граната в гараж в „Люлин”, в София

Военнослужещите действаха след разрешение на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

Източник: Министерство на отбраната

 

Източник: МО    
Ръчна граната Ф1 Плевен Белене
