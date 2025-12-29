България

Експерти: Външният дълг на страната расте с 83 лева в секунда

Всяко домакинство в България трябва да даде близо 22 хиляди лева, сочат изчисленията на икономисти

29 декември 2025, 14:09
В сяко домакинство в България трябва да даде близо 22 хиляди лева, за да изплатим настоящия външен дълг на страната. Това сочат изчисленията на експерти, създали дългов калкулатор, съобщи NOVA.

Става дума за специален уебсайт, в който в реално време може да се следи колко задължения трупа страната ни. Сметките сочат, че дългът се увеличава с 83 лева в секунда, а догодина се очаква това да става с 280 евро в секунда.

"Говорим за седемкратно увеличение на ежесекундното натрупване на дълг в България", каза финансовият експерт Макс Баклаян.

"Българските домакинства са 2.8 млн. Като разделим дълга на броя им излиза, че всяко едно домакинство трябва да плати почти 22 хиляди лева, за да се изплати изцяло. Само за година ще има скок от 10 000 лв.", смята икономистът Стоян Панчев.

Дълговият калкулатор дава възможност на българските граждани да следят в реално време как се управляват публичните финанси на страната и с какви темпове България натрупва нов държавен дълг. Това обясни финансовият експерт Макс Баклаян в ефира на NOVA NEWS.

По думите на Баклаян дълговият калкулатор показва не само общия размер на държавния дълг, но и дълговата тежест – съотношението между дълга и номиналния брутен вътрешен продукт. Именно този показател е ключов за оценка на жизнеспособността и стабилността на българската икономика. „Целта на калкулатора е обществото да може да следи как се управляват публичните финанси и какви решения се взимат от управляващите“, подчерта експертът.

Според Баклаян към момента България е в изключително добро и здравословно финансово състояние. Въпреки това той изрази притеснение, че през последните няколко години страната започва да натрупва държавен дълг с по-бързи темпове, отколкото се разширява икономиката.

Финансовият експерт коментира и едно от основните притеснения на гражданите, свързани с предстоящото въвеждане на еврото. Най-често задаваният въпрос е дали ще има достатъчно евро, за да бъдат обменени левовете. По думите му такива опасения са неоснователни. „Хората трябва да бъдат спокойни, защото и двете валути ще бъдат в обращение в преходния период“, увери Баклаян. Той допълни, че след 1 януари на таблата в обменните бюра цените ще бъдат изписвани само в евро, без да има левове.

Източник: NOVA    
Жълт код за силен вятър в цялата страна на 30 декември

Nova.bg

България получи още 1,47 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Nova.bg