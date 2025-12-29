Свят

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

36-годишният Джошуа е пътувал в превозно средство, което се е ударило в спрял камион на магистралата

29 декември 2025, 14:43
Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия
А нтъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа в Нигерия, при която загинаха двама души, съобщават местни медии, цитирани от Daily Mail.

Според публикации във вътрешната преса, 36-годишният Джошуа е пътувал в превозно средство, което се е ударило в спрял камион на магистралата Лагос–Ибадан, в района на Макун.

В интернет бяха разпространени кадри, на които се вижда бившият световен шампион по бокс в тежка категория. На снимките той е без тениска, изглежда замаян и седи в разбития джип Lexus, заобиколен от разхвърляни парчета стъкло.

