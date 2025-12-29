Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

А нтъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа в Нигерия, при която загинаха двама души, съобщават местни медии, цитирани от Daily Mail.

Според публикации във вътрешната преса, 36-годишният Джошуа е пътувал в превозно средство, което се е ударило в спрял камион на магистралата Лагос–Ибадан, в района на Макун.

𝐏𝐇𝐎𝐓𝐎𝐒: : 𝐀𝐧𝐭𝐡𝐨𝐧𝐲 𝐉𝐨𝐬𝐡𝐮𝐚 𝐢𝐧 𝐫𝐨𝐚𝐝 𝐜𝐫𝐚𝐬𝐡, 𝐭𝐰𝐨 𝐝𝐢𝐞



World-renowned boxer Anthony Joshua was involved in a road accident today in Makun, Ogun State. pic.twitter.com/sV0YGFWQaq — Zagazola (@ZagazOlaMakama) December 29, 2025

В интернет бяха разпространени кадри, на които се вижда бившият световен шампион по бокс в тежка категория. На снимките той е без тениска, изглежда замаян и седи в разбития джип Lexus, заобиколен от разхвърляни парчета стъкло.