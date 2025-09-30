България

"Сребърните" момчета“ - гордостта на България се завръща у дома

Тимът се прибира в София след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където завоюва сребърните медали и се класира на второ място в света

30 септември 2025, 07:09
Н ационалният отбор на България по волейбол за мъже записа едно от най-големите постижения в историята на родния спорт и ще бъде приветстван като истински шампион при завръщането си у дома. Тимът се прибира в София след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където завоюва сребърните медали и се класира на второ място в света.

Българските национали Александър Николов и Алекс Грозданов бяха избрани в идеалния отбор на Мондиал 2026, а отборът на България беше най-младият на шампионата.

В нашата галерия: Българи от цялата страна гледат с притаен дъх световното по волейбол 

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев заминава рано сутринта за Истанбул с правителствения самолет, за да прибере националите. Те се очакват на родна земя след 10:15 часа на правителствения ВИП, където ще дадат кратки изявления.

Българската федерация по волейбол (БФВ) и Столична община също организират посрещане за феновете и всички българи, които искат да празнуват заедно със световните вицешампиони от Мондиал 2025. Специалното събитие е от 17:30 часа на площад "Св. Александър Невски".

Около 17:30 часа ще започне парад с открит автобус на волейболните герои на България от площад "Независимост".

Подготвена е музикална програма с участието на Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

"Без алкохол, оръжия и пиротехника, а на място ще има строги мерки за сигурност. Ползвайте метрото и буферните паркинги, за да избегнем задръствания и инциденти. Елате да покажем, че България е зад своите момчета винаги. Ще има сцена, музика, награди и специални моменти с нашите герои. Водещи ще бъдат Найден Тодоров и Атанас Стоянов", се казва в съобщението на организаторите.

"Зоната около площад "Александър Невски" ще бъде със свободен достъп през целия ден. Няма да има КПП-та, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да се внася пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие. Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение за това", обявиха от Столична община.

Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто

От 03.00 до 20.00 часа на 30.09.2025 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите обслужващи събитието на всички паркинги на пл. „Св. Александър Невски“.

От 14.00 до 20.00 часа на 30.09.2025 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, само по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР, както следва: по ул. „15-ти Ноември“; по ул. „Оборище“ между „11-ти Август“ и бул. „Васил Левски“.

Източник: БТА, Ива Кръстева    
Волейбол Национален отбор България Световно първенство Сребърни медали Посрещане София Александър Невски Волейболни герои Мъжки волейбол Спортно постижение
