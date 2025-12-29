Протест и контрапротест пред общината в Минерални бани

След близо 8 години битка: Семейството на убитата Божидара ще търси справедливост в Страсбург

Н а фона на протест и контрапротест, които се състояха пред сградата на общинската администрация, Общинският съвет в Минерални бани гласува увеличение на такса "Битови отпадъци" за 2026 година. Процентното увеличение е 85% за граждани и 25% за фирми.

Това беше една от петте точки, които залегнаха в дневния ред на сесията.

Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет

В нея бе заложено и одобрение на план-сметката за чистотата за следващата година. Мотивите за исканата промяна са на база на анализ, който показва, че досегашните промили, приети през 2017 г., не могат да покрият реалните разходи, разчетени по план сметката за 2026 година. Прогнозната им стойност по нея е 815 707 лева.

Новата ставка за общинския център Минерални бани е 14,801 промила, за най-големите села на територията на общината – Караманци и Брястово – 18,503 промила. За селата Ангел Войвода, Боян Ботево, Сираково, Спахиево, Сусам, Сърница и Татарево са записани 22,201 промила, а за селата Винево и Колец – 27,751 промила. За нежилищни имоти юридическите лица ще плащат 13,749 промила.

Пред общинските съветници кметът Мюмюн Искендер посочи, че скокът на налога е неизбежен. Той даде за пример таксата за депониране на сметта в регионалната депо за битови отпадъци край хасковското село Гарваново, която от догодина се повишава с 40%.

На сесията беше обсъден и гласуван Годишен план и обем за ползване на дървесина, която ще се добива от общинските горски територии през 2026 година. Предложението количеството добив да бъде 10 100 кубика широколистна и иглолистна дървесина беше одобрено. Друга точка бе даване на разрешително за водовземане на минерална вода за целите на къща за гости в курорта.

Членове и симпатизанти на "ДПС – Ново начало" протестираха срещу увеличението на такса "Битови отпадъци" в община Минерални бани. Проявата на недоволство започна преди заседанието на Общинския съвет, на която трябваше да бъде гласувана докладната на кмета на общината Мюмюн Искендер за повишаването на ставката на налога с 85 процента за граждани и 25 процента за фирми, което беше и прието на сесията.

Участниците в протеста издигнаха лозунги срещу, по техните думи, необоснованото вдигане на налога. Те скандираха и с искане за оставка на кмета.

"Това е скандално и нечовечно", коментира народният представител Станислав Анастасов.

"Случва се преди влизането ни в еврозоната и само да се удовлетворят мераците на кмета. Той е обикалял населените места и е заплашвал хората", каза Анастасов. По думите му, населението в района вече е събрало над 1000 подписа, които ще бъдат връчени на омбудсмана.

"Ще обжалваме решението пред областния управител, няма да оставим нещата така", добави депутатът от "ДПС – Ново начало".

Кордон от служители на реда раздели протестиращите от контрапротест в защита на Искендер, който беше на входа на Общината.