Въоръжен грабеж в магазин в София

В ъоръжен грабеж беше извършен в София тази вечер, предаде NOVA.

По информация на СДВР към 19.30 ч. е постъпил сигнал за нападение в магазин за алкохол на ул. "Ген. Стефан Тошев".

Неизвестен мъж е влязъл в обекта, заплашил е продавачката и е взел от пари от нея.

Въоръжен мъж обра денонощен магазин в София

За момента сумата е неизвестна, жената не е пострадала. Няма информация дали нападателят е бил маскиран.

След като е взел парите, мъжът е избягал в неизвестна посока.