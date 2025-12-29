Свят

Нов закон на Путин позволява на Русия да не признава решенията на МНС

29 декември 2025, 16:22
Нов закон на Путин позволява на Русия да не признава решенията на МНС
Владимир Путин   
Източник: БТА/AP

П резидентът Владимир Путин в понеделник подписа законодателни промени, които дават на Русия правото да игнорира съдебни решения по наказателни дела, издадени от чуждестранни и международни съдилища, на фона на украински и европейски опити да бъде наказана Москва за действията ѝ в Украйна, предаде агенция Reuters.

Ходът идва в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп се опитва да посредничи за мирно споразумение в Украйна, и изглежда е отговор на няколко инициативи за търсене на отговорност от руски държавни и военни представители за предполагаеми военни престъпления в Украйна – обвинения, които Москва отрича.

През юни Украйна и органът по правата на човека към Съвета на Европа подписаха споразумение, което поставя основите за създаването на специален трибунал. По-рано този месец Европа стартира и Международна комисия за искове за Украйна с цел да гарантира, че Киев ще получи компенсации за щети на стойност стотици милиарди долари, причинени от руски атаки и предполагаеми военни престъпления.

Международният наказателен съд (МНС) в Хага също издаде заповеди за арест на Путин и още петима руски граждани, обвинявайки ги в незаконно депортиране на стотици деца от Украйна.

Кремъл, който определи действията на МНС като скандални, заявява, че обвиненията са неверни и че Москва е действала единствено с цел да изведе деца от зона на конфликт за тяхната безопасност.

Съгласно промените в руското законодателство, подкрепени от Путин в понеделник, Москва официално получава правото по своето вътрешно право да не зачита решения по наказателни дела, разглеждани от чуждестранни съдилища от името на чужди държави, без участието на Русия.

Решения, издадени от международни правни органи, чиято юрисдикция не се основава на международно споразумение с Русия или на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, също могат да бъдат игнорирани съгласно тези промени.

Източник: Reuters    
